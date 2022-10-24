Тур: 15. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Колтеску Себастьян
2:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолГрозав Георге-Теодор
25' Желтая карточкаЛатовлевич Ясмин
34' Желтая карточкаАльсё Бриан
41' Желтая карточкаНжик Тони
50' Желтая карточкаГарита Пол
56' Вторая желтая карточкаАльсё Бриан
84' Желтая карточкаСтратон Кэтэлин
2:0
85' ПенальтиБудеску Константин
90'+5
Ход матча
25'
34'
41'
50'
56'
84'
85'
Владение мячом
99
Борца
Флорин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Полузащитник
-
27 Дониса ЖулиоПолузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
История личных встреч
Петролул Плоешти
Арджеш
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.27
|Грозав Георге-Теодор
|4
|0.27
|Тамаш Габриэль
|2
|0.13
|Думитриу Лучан
|2
|0.13
|Жаир
|1
|0.07
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.07
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|4
|0.27
|Исфан Александру
|3
|0.2
|Бертран Дориан
|2
|0.13
|Калкан Андреас
|2
|0.13
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Нжик Тони
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|1
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Борца Флорин
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарита Пол
|4
|1
|Альсё Бриан
|4
|1
|Нжик Тони
|3
|0
|Тофан Костинел
|3
|0
|Вианна Фабио
|3
|0
|Латовлевич Ясмин
|2
|0
|Меца Давид
|2
|0
|Стратон Кэтэлин
|2
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Калкан Андреас
|2
|0
|Сербан Ионут II
|2
|0
|Добросавлевичи Алин
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Крету Джани
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
50%
5
33%
76-90
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
25%
1
13%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
5
63%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
5
63%
1
17%
76-90
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
5 Не забивали 9
3
20%
2
18%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
13%
6
55%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
16
21
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
13%
5
24%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
9
56%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3
Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0
Арджеш
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1
Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|11
|7
|10
|31 - 31
|40
|2.
|Вииторул Констанца
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Рапид Бухарест
|15
|9
|2
|4
|17 - 10
|29
|4.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|1
|3
|22 - 12
|28
|5.
|Германнштадт
|14
|6
|5
|3
|17 - 13
|23
|6.
|Сепси
|0:0
|15
|5
|5
|5
|21 - 12
|20
|7.
|Петролул Плоешти
|15
|6
|2
|7
|14 - 17
|20
|8.
|ФКСБ
|0:0
|13
|4
|6
|3
|18 - 18
|18
|9.
|Ботошани
|14
|4
|6
|4
|12 - 18
|18
|10.
|Волунтари
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|11.
|Арджеш
|15
|5
|2
|8
|12 - 20
|17
|12.
|УТА Арад
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|14.
|Университатя
|15
|3
|5
|7
|10 - 16
|14
|15.
|Миовени
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|9
|3
|3
|20 - 15
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|0:0
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|9.
|УТА Арад
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|10.
|Петролул Плоешти
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|11.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|12.
|Сепси
|0:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 4
|8
|13.
|Университатя
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Миовени
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|2.
|Университатя Крайова
|14
|3
|4
|7
|12 - 18
|13
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|4.
|Сепси
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Германнштадт
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Ботошани
|8
|2
|3
|3
|5 - 12
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|10.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|12.
|ФКСБ
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|Арджеш
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|15
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|8 (2)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 5
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5