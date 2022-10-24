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Румыния: Суперлига

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Петролул Плоешти
2:0
Конец матча
Арджеш
0'
1:0
13' Гол
Грозав Георге-Теодор
25' Желтая карточка
Латовлевич Ясмин
34' Желтая карточка
Альсё Бриан
41' Желтая карточка
Нжик Тони
50' Желтая карточка
Гарита Пол
56' Вторая желтая карточка
Альсё Бриан
84' Желтая карточка
Стратон Кэтэлин
2:0
85' Пенальти
Будеску Константин
90'+5
31
Вылчану
Октавиан
13
Felix
Mathaus
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
99
Борца
Флорин
5
Тичу
Валентин
Константин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
7
Грозав
Георге-Теодор
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
93
Simon
Mazarache
1
Стратон
Кэтэлин
2
Тофан
Костинел
17
Добросавлевичи
Алин
23
Мариус
Марсел
Константин
3
Латовлевич
Ясмин
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
10
Калкан
Андреас
21
Альсё
Бриан
11
Исфан
Александру
14
Гарита
Пол
Петролул Плоешти
Арджеш

История личных встреч

Петролул Плоешти
Арджеш

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛIГЛ
1:2
ЛI
1:1
ЛI
1:2
ЛI
3:0
ДА
1:1
ВД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.27
Грозав Георге-Теодор 4 0.27
Тамаш Габриэль 2 0.13
Думитриу Лучан 2 0.13
Жаир 1 0.07
Будеску Константин 1 (1) 0.07
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Борца Флорин 0 0
Тичу Валентин Константин 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарита Пол 4 0.27
Исфан Александру 3 0.2
Бертран Дориан 2 0.13
Калкан Андреас 2 0.13
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Нжик Тони 0 0
Тофан Костинел 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивановски Мирко 3 1
Иробисо Кристиан Окечукву 3 1
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Тамаш Габриэль 3 0
Мейхерс Барт 3 0
Тичу Валентин Константин 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Жаир 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Simon Mazarache 1 0
Борца Флорин 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарита Пол 4 1
Альсё Бриан 4 1
Нжик Тони 3 0
Тофан Костинел 3 0
Вианна Фабио 3 0
Латовлевич Ясмин 2 0
Меца Давид 2 0
Стратон Кэтэлин 2 0
Райнов Мартин 2 0
Калкан Андреас 2 0
Сербан Ионут II 2 0
Добросавлевичи Алин 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Яколиш Антонио 1 0
Майк Сестор 1 0
Крету Джани 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
50%
5
33%
76-90

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
25%
1
13%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
5
63%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
5
63%
1
17%
76-90

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
5 Не забивали 9
3
20%
2
18%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
13%
6
55%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

16
21
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
13%
5
24%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
9
56%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3
Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0
Арджеш
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1
Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 11 7 10 31 - 31 40
2. Вииторул Констанца 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Рапид Бухарест 15 9 2 4 17 - 10 29
4. ЧФР Клуж 13 9 1 3 22 - 12 28
5. Германнштадт 14 6 5 3 17 - 13 23
6. Сепси 0:0 15 5 5 5 21 - 12 20
7. Петролул Плоешти 15 6 2 7 14 - 17 20
8. ФКСБ 0:0 13 4 6 3 18 - 18 18
9. Ботошани 14 4 6 4 12 - 18 18
10. Волунтари 15 4 5 6 12 - 16 17
11. Арджеш 15 5 2 8 12 - 20 17
12. УТА Арад 15 4 4 7 14 - 20 16
13. Киндия Тырговиште 14 4 3 7 17 - 19 15
14. Университатя 15 3 5 7 10 - 16 14
15. Миовени 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 9 3 3 20 - 15 30
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
4. Рапид Бухарест 7 5 2 0 10 - 4 17
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 0:0 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Волунтари 8 3 2 3 7 - 6 11
9. УТА Арад 7 3 2 2 10 - 8 11
10. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
11. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
12. Сепси 0:0 7 2 2 3 12 - 4 8
13. Университатя 7 2 2 3 5 - 6 8
14. Киндия Тырговиште 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Миовени 7 0 4 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 7 4 2 1 14 - 8 14
2. Университатя Крайова 14 3 4 7 12 - 18 13
3. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
4. Сепси 0:0 8 3 3 2 9 - 8 12
5. ЧФР Клуж 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Германнштадт 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Петролул Плоешти 7 3 0 4 7 - 9 9
8. Ботошани 8 2 3 3 5 - 12 9
9. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
10. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
11. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
12. ФКСБ 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
13. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
14. Арджеш 7 1 1 5 4 - 14 4
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 15
Германнштадт Паращив Даниэль 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 8 (2)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Миовени Vlad Pop 1 5
Весь список
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