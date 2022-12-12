Тур: 20. Стадион: Орашенеч. Главный судья: Adrian Cojocaru
0:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаDorinel Oancea
24' Желтая карточкаМаркович Йован
0:1
41' ГолКымпану Георге
52' Желтая карточкаКэпэцынэ Михай
90'+4
Ход матча
24'
41'
0:1
52'
72'
90'
Владение мячом
25
Балаур
Ионуц
11
Триф
Разван
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Vlad Pop
-
-
17 Gutea
-
Главный тренер: Marius Stoica
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РивалдиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
32 Бенга ДенисЗащитник
-
33 Ханка СерджуЗащитник
- Защитник
-
35 Сала ДэвидПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dragos Bon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Миовени
Университатя Крайова
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.14
Среднее время на гол
112
78
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.44
Среднее время на гол
66
62
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.19
1.31
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
68
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузьюк Александру
|2
|0.1
|Красники Блерим
|2
|0.1
|Русу Богдан
|2
|0.1
|Скарлатаче Адриан
|2
|0.1
|Антал Ливиу
|1
|0.05
|Балаур Ионуц
|1
|0.05
|Кырнац Николае
|1
|0.05
|Эне Корнел
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
|Mihai Lixandru
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|6 (3)
|0.16
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.11
|Крецу Александру
|4
|0.11
|Ганя Джордже
|3
|0.08
|Баярам Штефан
|3
|0.08
|Сидибе Секу
|3
|0.08
|Янку Габриэль
|2
|0.05
|Густаво Важенин
|2
|0.05
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.05
|Маркович Йован
|2
|0.05
|Кымпану Георге
|2
|0.05
|William Baeten
|2
|0.05
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Бахасса Яссин
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Митря Богдан
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Кицу Аурелиан
|1
|0.03
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.03
|Бауса Хуан
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|5
|1
|Балаур Ионуц
|4
|0
|Dorinel Oancea
|4
|0
|Daniel Toma
|2
|1
|Mihai Lixandru
|3
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Скарлатаче Адриан
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Панаит Андрей
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
|Антал Ливиу
|1
|0
|Эне Корнел
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
|Красники Блерим
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Крецу Александру
|4
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|Lorenzo Paramatti
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Нистор Дан
|4
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Кэпэцынэ Михай
|4
|0
|Ганя Джордже
|4
|0
|Скречу Владимир
|2
|1
|Сидибе Секу
|2
|1
|Аким Влад
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Арлаускис Гедрюс
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Результаты матчей
Миовени
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Университатя Крайова
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
13
Миовени
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
7
Волевые поражения
1
20
Миовени
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
60% (12)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Университатя Крайова
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (8)
55% (21)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
34% (13)
37% (14)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
21
8
Волевые поражения
5
33
Голы по времени матча
Забито
4
19
4 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 24
2
50%
4
21%
1-15
2
50%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
2
17%
5
25%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
25%
2
10%
76-90
Забито
7
26
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 12
14 Не забивали 22
1
14%
1
4%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
1
14%
7
27%
31-45
2
29%
7
27%
46-60
1
14%
6
23%
61-75
0
0%
3
12%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
5%
3
17%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
8
38%
5
28%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
5
24%
2
11%
76-90
Забито
11
45
8 В 1-м тайме 21
3 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 18
11 Не забивали 8
3
27%
5
11%
1-15
4
36%
5
11%
16-30
1
9%
11
24%
31-45
2
18%
12
27%
46-60
1
9%
9
20%
61-75
0
0%
3
7%
76-90
Пропущено
33
38
16 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 26
3
9%
8
21%
1-15
2
6%
6
16%
16-30
11
33%
8
21%
31-45
5
15%
7
18%
46-60
4
12%
5
13%
61-75
8
24%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Миовени - УТА Арад 0:3 Стяуа - Миовени 5:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1
Миовени - Ботошани 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Миовени - Ботошани 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Волунтари - Миовени 3:1 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2
Результаты матчей
Миовени
Университатя Крайова
Точный счет
0:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
6 раз 30%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
Точный счет
0:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
10 раз 26%
1:1
6 раз 16%
0:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 55%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
1
19 раз 50%
0
10 раз 26%
2
7 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Миовени
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
155
19
515
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
135
19
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
911
Больше Меньше
2810
218
929
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6