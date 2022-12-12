ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Миовени
0:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
3' Желтая карточка
Dorinel Oancea
24' Желтая карточка
Маркович Йован
0:1
41' Гол
Кымпану Георге
52' Желтая карточка
Кэпэцынэ Михай
90'+4
13
Кроитору
Флавиус
25
Балаур
Ионуц
4
Эне
Корнел
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
11
Триф
Разван
7
Daniel
Toma
23
Панаит
Андрей
16
Ionut
Radescu
8
Антал
Ливиу
31
Кырнац
Николае
1
Лазар
Давид
23
Кэпэцынэ
Михай
6
Скречу
Владимир
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
7
Кымпану
Георге
17
Ривалдиньо
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
Миовени
Университатя Крайова

История личных встреч

Миовени
Университатя Крайова

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:2
ТМК
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ЛIГЛ
4:2
ЛIГЛ
0:0
ЛI
1:2
ДА
1:2

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.14

Среднее время на гол

112
78

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.44

Среднее время на гол

66
62

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.19
1.31

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
68

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузьюк Александру 2 0.1
Красники Блерим 2 0.1
Русу Богдан 2 0.1
Скарлатаче Адриан 2 0.1
Антал Ливиу 1 0.05
Балаур Ионуц 1 0.05
Кырнац Николае 1 0.05
Эне Корнел 0 0
Stefan Blanaru 0 0
Daniel Toma 0 0
Ionut Radescu 0 0
Vlad Pop 0 0
Mihai Lixandru 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 6 (3) 0.16
Иван Андрей 4 (2) 0.11
Крецу Александру 4 0.11
Ганя Джордже 3 0.08
Баярам Штефан 3 0.08
Сидибе Секу 3 0.08
Янку Габриэль 2 0.05
Густаво Важенин 2 0.05
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.05
Маркович Йован 2 0.05
Кымпану Георге 2 0.05
William Baeten 2 0.05
Ривалдиньо 1 0.03
Нистор Дан 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Бахасса Яссин 1 0.03
Аким Влад 1 0.03
Митря Богдан 1 (1) 0.03
Папп Пол 1 0.03
Кицу Аурелиан 1 0.03
Ханка Серджу 1 (1) 0.03
Бауса Хуан 0 0
Рогульич Анте 0 0
Банку Никусор 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 5 1
Балаур Ионуц 4 0
Dorinel Oancea 4 0
Daniel Toma 2 1
Mihai Lixandru 3 0
Szilard Veres 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Ionut Burnea 2 0
Панаит Андрей 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Антал Ливиу 1 0
Эне Корнел 1 0
Триф Разван 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Сербаника Даниел 1 0
Красники Блерим 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Крецу Александру 4 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
Lorenzo Paramatti 5 0
William Baeten 5 0
Нистор Дан 4 0
Асамоа Самуэль 4 0
Jeremy Huyghebaert 4 0
Банку Никусор 4 0
Кэпэцынэ Михай 4 0
Ганя Джордже 4 0
Скречу Владимир 2 1
Сидибе Секу 2 1
Аким Влад 3 0
Ханка Серджу 3 0
Иван Андрей 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Арлаускис Гедрюс 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Гэман Валеричэ 2 0
Янку Габриэль 2 0
Рогульич Анте 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Лазар Давид 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Бауса Хуан 1 0
Маркович Йован 1 0
Кымпану Георге 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0

Результаты матчей

Миовени
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Университатя Крайова
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
13
Миовени
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
7

Волевые поражения

1
20
Миовени
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
60% (12)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Университатя Крайова
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (8)
55% (21)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
34% (13)
37% (14)

Сухие победы

3
8

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

5
33

Голы по времени матча

Забито

4
19
4 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 24
2
50%
4
21%
1-15
2
50%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
2
17%
5
25%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
25%
2
10%
76-90

Забито

7
26
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 12
14 Не забивали 22
1
14%
1
4%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
1
14%
7
27%
31-45
2
29%
7
27%
46-60
1
14%
6
23%
61-75
0
0%
3
12%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
5%
3
17%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
8
38%
5
28%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
5
24%
2
11%
76-90

Забито

11
45
8 В 1-м тайме 21
3 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 18
11 Не забивали 8
3
27%
5
11%
1-15
4
36%
5
11%
16-30
1
9%
11
24%
31-45
2
18%
12
27%
46-60
1
9%
9
20%
61-75
0
0%
3
7%
76-90

Пропущено

33
38
16 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 26
3
9%
8
21%
1-15
2
6%
6
16%
16-30
11
33%
8
21%
31-45
5
15%
7
18%
46-60
4
12%
5
13%
61-75
8
24%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Миовени - УТА Арад 0:3 Стяуа - Миовени 5:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1
Миовени - Ботошани 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Миовени - Ботошани 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Волунтари - Миовени 3:1 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2

Результаты матчей

Миовени
Университатя Крайова

Точный счет

0:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
6 раз 30%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%

Точный счет

0:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
10 раз 26%
1:1
6 раз 16%
0:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 55%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
1
19 раз 50%
0
10 раз 26%
2
7 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Миовени
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
15
5
1
9
1.5
5
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
13
5
1
9
1.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
11
0.5
Больше Меньше
28
10
2
18
1.5
9
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 38 16 9 13 40 - 43 57
2.
Вииторул Констанца
 20 13 5 2 41 - 18 44
3.
ЧФР Клуж
 19 13 2 4 33 - 18 41
4.
Стяуа
 19 10 5 4 35 - 24 35
5.
Рапид Бухарест
 19 10 4 5 23 - 17 34
6.
Германнштадт
 20 8 6 6 25 - 20 30
7.
Сепси
 20 8 5 7 33 - 16 29
8.
Петролул Плоешти
 19 9 2 8 19 - 20 29
9.
Волунтари
 20 6 7 7 18 - 19 25
10.
Арджеш
 20 6 4 10 15 - 28 22
11.
Ботошани
 20 4 9 7 17 - 33 21
12.
Киндия Тырговиште
 20 5 6 9 22 - 27 21
13.
Университатя
 20 4 7 9 13 - 21 19
14.
УТА Арад
 20 4 6 10 17 - 28 18
15.
Миовени
 20 1 5 14 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 20 12 3 5 23 - 21 39
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 9 6 3 0 14 - 7 21
5.
Стяуа
 9 5 4 0 21 - 12 19
6.
Петролул Плоешти
 10 5 2 3 11 - 9 17
7.
Германнштадт
 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 10 4 2 4 10 - 7 14
9.
Арджеш
 10 4 2 4 9 - 12 14
10.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
11.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
12.
Сепси
 10 3 2 5 15 - 7 11
13.
Ботошани
 10 2 5 3 10 - 11 11
14.
Киндия Тырговиште
 10 2 4 4 11 - 15 10
15.
Миовени
 10 0 4 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 20 6 6 8 18 - 26 24
2.
Вииторул Констанца
 10 5 3 2 17 - 14 18
3.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
4.
ЧФР Клуж
 9 5 2 2 13 - 10 17
5.
Стяуа
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
7.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
8.
Петролул Плоешти
 9 4 0 5 8 - 11 12
9.
Киндия Тырговиште
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 10 2 2 6 6 - 16 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 10 1 3 6 5 - 13 6
15.
Миовени
 10 1 1 8 7 - 21 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Миовени 0:1 Университатя Крайова онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     