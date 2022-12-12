Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Ionut Burnea из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Ривалдиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Дансиу Мариан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

88' Ionut Burnea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Ривалдиньо не смог попасть в створ ударом издали

87' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновится спорным мячом

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

82' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Гэман Валеричэ

81' Дансиу Мариан пробует нанести удар издали, но Flavius Croitoru держит все под контролем

80' ШТАНГА! Пробил головой Красники Блерим прямо в каркас ворот!

80' Dorinel Oancea из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' George Cimpanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Эне Корнел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Ionut Burnea наказан за толчок George Cimpanu

76' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Панаит Андрей не смог попасть в створ ударом издали

75' Remus Gutea создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Dorinel Oancea из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Панаит Андрей пробует нанести удар издали, но Давид Лазар держит все под контролем

73' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Балаур Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Маркович Йован и попал в перекладину!

70' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матею Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Балаур Ионуц не смог попасть в створ ударом издали

69' Кырнац Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Триф Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Антал Ливиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Эне Корнел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

64' Кроитору Флавиус взял и забрал мяч на выходе

64' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' George Cimpanu из команды Университатя Крайова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Вэтэжелу Богдан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' George Cimpanu ослабляет давление, выбив мяч.

58' Ionut Radescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Миовени

57' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Кэпэцынэ Михай получает желтую карточку за неспортивное поведение

52' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

51' George Cimpanu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' George Cimpanu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Ох, нехорошо это выглядит. Триф Разван получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Триф Разван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Триф Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

46' Маркович Йован на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Кроитору Флавиус взял и забрал мяч на выходе