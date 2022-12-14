ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Ливерпуль
 
Позже
Милан
Прогнозы 53
Ливерпуль 83% (44)
X 15.1% (8)
Милан 1.9% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Ливерпуль
Милан

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:2
КЧСА/Е
2:0
МКЧ
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2
Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1
Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2022, осталось 2 дня 6 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Ливерпуль 83% (44)
    X 15.1% (8)
    Милан 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ливерпуль - Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Ливерпуль - Милан

    Исход игры
    Ливерпуль
    81.5% (44)
    Ничья
    16.7% (9)
    Милан
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.85% (41)
    Меньше
    21.15% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    86.54% (45)
    Нет
    13.46% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    50% (27)
    1:0 Ливерпуль
    11.1% (6)
    3:1 Ливерпуль
    11.1% (6)
    1:1 Ничья
    7.4% (4)
    2:2 Ничья
    7.4% (4)
    3:2 Ливерпуль
    5.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ливерпуль
    Милан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     