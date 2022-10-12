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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Верона
 
Позже
Милан

История личных встреч

Верона
Милан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

СA
1:3
СA
3:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:0
К
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дойг Джош 2 0.22
Анри Тома 2 0.22
Ласанья Кевин 1 0.11
Депаоли Фабио 1 0.11
Каллон Яя 1 0.11
Лазович Дарко 0 0
Фараони Марко 0 0
Гюнтер Корай 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 4 0.44
Жиру Оливье 4 (1) 0.44
Ребич Анте 3 0.33
Диас Браим 2 0.22
Тео Эрнандес 1 (1) 0.11
Беннасер Исмаэль 1 0.11
Томори Фикайо 1 0.11
Балло-Туре Фоде 1 0.11
Мессьяс Жуниор 1 0.11
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Тонали Сандро 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 3 1
Анри Тома 4 0
Хиен Исак 4 0
Велозу Мигель 3 0
Коппола Диего 3 0
Гюнтер Корай 2 0
Депаоли Фабио 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Фараони Марко 1 0
Давидович Павел 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Амионе Бруно 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 2 1
Тео Эрнандес 3 0
Тонали Сандро 3 0
Кьяер Симон 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Жиру Оливье 1 0
Ребич Анте 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Томори Фикайо 1 0
Диас Браим 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
1
33%
5
42%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

7
18
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
3
17%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
2
29%
5
28%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0
Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3
Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
2. Аталанта Заявка 9 6 3 0 14 - 5 21
3. Лацио Заявка 9 6 2 1 21 - 5 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
5. Удинезе Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Монца Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12. Салернитана Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
13. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14. Специя Заявка 9 2 2 5 7 - 17 8
15. Эмполи Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
16. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 9 0 3 6 7 - 19 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
7. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
8. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Торино Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Фиорентина Роша Игор II 1 3
Верона Чеккерини Федерико 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 12 минут.

    Главный судья: Масса Давиде

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Верона 2.9% (1)
    X 0% (0)
    Милан 97.1% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Милан
    6.20
    4.48
    6.10
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Верона - Милан

    Исход игры
    Верона
    2.9% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Милан
    97.1% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.71% (23)
    Меньше
    34.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    65.71% (23)
    Нет
    34.29% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    48.6% (17)
    0:2 Милан
    20% (7)
    0:1 Милан
    14.3% (5)
    1:3 Милан
    11.4% (4)
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