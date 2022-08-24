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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Милан
 
Позже
Болонья

История личных встреч

Милан
Болонья

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

26 матчей

69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.3%
53.8%
3.9%
11 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:0
СA
2:4
СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ребич Анте 2 1
Диас Браим 1 0.5
Беннасер Исмаэль 1 0.5
Тео Эрнандес 1 (1) 0.5
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 2 (1) 1
Касиус Денсо 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 1 0
Крунич Раде 1 0
Тео Эрнандес 1 0
Тонали Сандро 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 1 1
Арнаутович Марко 2 0
Орсолини Риккардо 0 1
Сансоне Никола 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Домингес Николас 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Камбьясо Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2
Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0
Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1
АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Рома Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Ювентус Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Удинезе Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
17. Болонья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 19 минут.

    Главный судья: Манганьелло Джанлука

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Милан 97.3% (36)
    X 2.7% (1)
    Болонья 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Болонья
    5.40
    9.10
    9.90
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Милан - Болонья

    Исход игры
    Милан
    97.2% (35)
    Ничья
    2.8% (1)
    Болонья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (15)
    Меньше
    58.33% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    38.89% (14)
    Нет
    61.11% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    50% (18)
    2:1 Милан
    22.2% (8)
    3:1 Милан
    11.1% (4)
    1:0 Милан
    5.6% (2)
    3:0 Милан
    5.6% (2)
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    Болонья
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