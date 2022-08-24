Стадион: Сан-Сиро
История личных встреч
Милан
Болонья
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
26 матчей
69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.3%
53.8%
3.9%
11 побед 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ребич Анте
|2
|1
|Диас Браим
|1
|0.5
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.5
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|0.5
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|2 (1)
|1
|Касиус Денсо
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Тео Эрнандес
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаоро Адама
|1
|1
|Арнаутович Марко
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|1
|Сансоне Никола
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2
Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0
Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1
АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Болонья
Исход игры
Милан
97.2% (35)
Ничья
2.8% (1)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (15)
Меньше
58.33% (21)
Обе команды забьют
Да
38.89% (14)
Нет
61.11% (22)
Популярный счёт
2:0 Милан
50% (18)
2:1 Милан
22.2% (8)
3:1 Милан
11.1% (4)
1:0 Милан
5.6% (2)
3:0 Милан
5.6% (2)
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