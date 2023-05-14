Тур: 29. Стадион: Raiffeisen Arena.
0:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаЦирайс Филипп
50' Желтая карточкаКамери Дийон
0:1
65' ГолСеско Бенджамин
90'+5
Ход матча
22'
50'
65'
0:1
30
Хорват
Саша
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
20
Койта
Секу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Глух ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Конате КаримНападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
ЛАСК
Ред Булл Зальцбург
10 матчей
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед
32 матча
15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 18 побед
Второй тайм
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 20 побед
42 матча
7.1%
28.6%
64.3%
3 победы 12 ничьих 27 побед
Первый тайм
11.9%
45.2%
42.9%
5 побед 19 ничьих 18 побед
Второй тайм
11.9%
40.5%
47.6%
5 побед 17 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
0.67
0.79
Среднее время на гол
135
113
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
1.96
1.83
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
59
52
Голов в среднем за матч
1.4
1.24
Тотал матчей
2.5
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
64
72
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|13
|0.45
|Цуль Роберт
|11 (1)
|0.38
|Любичич Марин
|11 (1)
|0.38
|Гойгингер Томас
|3
|0.1
|Мустафа Ибрагим
|3
|0.1
|Хорват Саша
|2
|0.07
|Флеккер Флориан
|2
|0.07
|Стойкович Филип
|1
|0.03
|Реннер Рене
|1
|0.03
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.03
|Цирайс Филипп
|1
|0.03
|Йовичич Бранко
|1
|0.03
|Михорль Петер
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|15 (2)
|0.52
|Адаму Чуквубике
|8
|0.28
|Окафор Ноа
|7
|0.24
|Фернандо Педро
|6 (1)
|0.21
|Койта Секу
|5
|0.17
|Капальдо Николас
|5
|0.17
|Зайвальд Николас
|3
|0.1
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.07
|Глух Оскар
|2
|0.07
|Конате Карим
|2
|0.07
|Вебер Максимилиан
|1
|0.03
|Камери Дийон
|1
|0.03
|Соле Умар
|1
|0.03
|Павлович Страхиня
|1
|0.03
|Диарра Юба
|1
|0.03
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Шимич Роко
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|8
|1
|Стойкович Филип
|6
|1
|Любичич Марин
|4
|1
|Цуль Роберт
|4
|1
|Михорль Петер
|3
|1
|Реннер Рене
|4
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|1
|Шлагер Александер
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Тауи Адиль
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхиня
|9
|1
|Дедич Амар
|8
|0
|Капальдо Николас
|4
|1
|Соле Умар
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Сучич Лука
|4
|0
|Адаму Чуквубике
|2
|1
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Ульмер Андреас
|2
|0
|Кён Филипп
|2
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Окафор Ноа
|2
|0
|Кьергаард Мауриц
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Камери Дийон
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Конате Карим
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
5
2
ЛАСК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Ред Булл Зальцбург
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
22
24
ЛАСК
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Ред Булл Зальцбург
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (5)
57% (16)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
27
26
Голы по времени матча
Забито
28
35
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 12
16 Не забивали 14
5
18%
5
14%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
4
14%
1
3%
31-45
5
18%
9
26%
46-60
3
11%
8
23%
61-75
8
29%
8
23%
76-90
Пропущено
19
11
3 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
11%
4
36%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
7
37%
4
36%
76-90
Забито
22
24
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
4
18%
2
8%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
6
27%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
3
21%
4
50%
76-90
Забито
50
59
22 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 40
19 Забивали первыми 22
4 Не забивали 2
9
18%
7
12%
1-15
6
12%
8
14%
16-30
7
14%
4
7%
31-45
6
12%
14
24%
46-60
8
16%
11
19%
61-75
14
28%
15
25%
76-90
Пропущено
33
19
8 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
23 Не пропускали 13
1
3%
0
0%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
5
15%
4
21%
31-45
6
18%
4
21%
46-60
9
27%
1
5%
61-75
10
30%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аустрия Клагенфурт 2 - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0
ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1
Результаты матчей
ЛАСК
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
3
7 раз 25%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
86
86
59
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
59
113
311
77
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
262
1315
199
820
1018
424
325
127
127
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|7
|1
|61 - 18
|42
|2.
|29
|19
|6
|4
|52 - 24
|39
|3.
|29
|13
|11
|5
|50 - 34
|31
|4.
|28
|11
|5
|12
|44 - 39
|21
|5.
|28
|10
|8
|10
|49 - 46
|19
|6.
|29
|10
|4
|15
|40 - 58
|19
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|10
|9
|10
|42 - 48
|25
|2.
|29
|9
|6
|14
|45 - 50
|22
|3.
|29
|8
|6
|15
|36 - 49
|21
|4.
|29
|9
|7
|13
|39 - 48
|20
|5.
|29
|5
|8
|16
|26 - 51
|14
|6.
|29
|4
|11
|14
|26 - 45
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|6
|0
|24 - 8
|30
|2.
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|2
|6.
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|-1
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|2.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|3.
|15
|2
|4
|9
|20 - 29
|10
|4.
|14
|6
|4
|4
|23 - 24
|8
|5.
|14
|2
|6
|6
|16 - 24
|3
|6.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 9
|29
|2.
|15
|6
|2
|7
|26 - 35
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|14
|5
|8
|1
|22 - 14
|4
|6.
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|2.
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|3.
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|4.
|15
|2
|5
|8
|10 - 21
|11
|5.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|14
|2
|4
|8
|12 - 29
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|18 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|15 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|14 (2)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5