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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
ЛАСК
0:1
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
22' Желтая карточка
Цирайс Филипп
50' Желтая карточка
Камери Дийон
0:1
65' Гол
Сеско Бенджамин
90'+5
24
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
29
Флеккер
Флориан
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
23
Мустафа
Ибрагим
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
6
Беду
Самсон
22
Соле
Умар
95
Бернардо
Фернандес
13
Зайвальд
Николас
27
Гурна-Дуат
Люка
8
Камери
Дийон
20
Койта
Секу
30
Сеско
Бенджамин
9
Адаму
Чуквубике
ЛАСК
4-2-3-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Ред Булл Зальцбург

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед

32 матча

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 20 побед

42 матча

7.1%
28.6%
64.3%
3 победы 12 ничьих 27 побед

Первый тайм

11.9%
45.2%
42.9%
5 побед 19 ничьих 18 побед

Второй тайм

11.9%
40.5%
47.6%
5 побед 17 ничьих 20 побед

История матчей

Б
0:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
К
3:1
Б
3:1
Б
2:5
К
0:3
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
К
1:0
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
1:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
К
2:1
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
0:0
Б(M
3:0
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
2:1
Б(M
0:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
4:0
Б(M
1:1

Голы

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

0.67
0.79

Среднее время на гол

135
113

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

1.96
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

59
52

Голов в среднем за матч

1.4
1.24

Тотал матчей

2.5
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

64
72

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 13 0.45
Цуль Роберт 11 (1) 0.38
Любичич Марин 11 (1) 0.38
Гойгингер Томас 3 0.1
Мустафа Ибрагим 3 0.1
Хорват Саша 2 0.07
Флеккер Флориан 2 0.07
Стойкович Филип 1 0.03
Реннер Рене 1 0.03
Кулурис Эфтимос 1 0.03
Цирайс Филипп 1 0.03
Йовичич Бранко 1 0.03
Михорль Петер 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Усор Мозес 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 15 (2) 0.52
Адаму Чуквубике 8 0.28
Окафор Ноа 7 0.24
Фернандо Педро 6 (1) 0.21
Койта Секу 5 0.17
Капальдо Николас 5 0.17
Зайвальд Николас 3 0.1
Кьергаард Мауриц 2 0.07
Глух Оскар 2 0.07
Конате Карим 2 0.07
Вебер Максимилиан 1 0.03
Камери Дийон 1 0.03
Соле Умар 1 0.03
Павлович Страхиня 1 0.03
Диарра Юба 1 0.03
Ульмер Андреас 0 0
Сучич Лука 0 0
Дедич Амар 0 0
Шимич Роко 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 8 1
Стойкович Филип 6 1
Любичич Марин 4 1
Цуль Роберт 4 1
Михорль Петер 3 1
Реннер Рене 4 0
Цирайс Филипп 3 0
Гойгингер Томас 3 0
Люкенедер Феликс 1 1
Шлагер Александер 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Хорват Саша 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Накамура Кейто 1 0
Челич Неманя 1 0
Тауи Адиль 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 9 1
Дедич Амар 8 0
Капальдо Николас 4 1
Соле Умар 4 0
Гурна-Дуат Люка 4 0
Сучич Лука 4 0
Адаму Чуквубике 2 1
Зайвальд Николас 3 0
Дьямбу Мамади 1 1
Ульмер Андреас 2 0
Кён Филипп 2 0
Койта Секу 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Окафор Ноа 2 0
Кьергаард Мауриц 2 0
Шимич Роко 2 0
Камери Дийон 2 0
Бернардо Фернандес 1 0
Диарра Юба 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Конате Карим 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

5
2
ЛАСК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Ред Булл Зальцбург
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

22
24
ЛАСК
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Ред Булл Зальцбург
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (5)
57% (16)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

27
26

Голы по времени матча

Забито

28
35
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 12
16 Не забивали 14
5
18%
5
14%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
4
14%
1
3%
31-45
5
18%
9
26%
46-60
3
11%
8
23%
61-75
8
29%
8
23%
76-90

Пропущено

19
11
3 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
11%
4
36%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
7
37%
4
36%
76-90

Забито

22
24
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
4
18%
2
8%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
6
27%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
3
21%
4
50%
76-90

Забито

50
59
22 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 40
19 Забивали первыми 22
4 Не забивали 2
9
18%
7
12%
1-15
6
12%
8
14%
16-30
7
14%
4
7%
31-45
6
12%
14
24%
46-60
8
16%
11
19%
61-75
14
28%
15
25%
76-90

Пропущено

33
19
8 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
23 Не пропускали 13
1
3%
0
0%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
5
15%
4
21%
31-45
6
18%
4
21%
46-60
9
27%
1
5%
61-75
10
30%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аустрия Клагенфурт 2 - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0
ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1

Результаты матчей

ЛАСК
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
3
7 раз 25%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
8
6
5
9
2.5
3
11
3
11
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
11
3
3
11
2.5
7
7
1
13
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
26
2
13
15
1.5
19
9
8
20
2.5
10
18
4
24
3.5
3
25
1
27
4.5
1
27

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 29 21 7 1 61 - 18 42
2.
Штурм
 29 19 6 4 52 - 24 39
3.
ЛАСК
 29 13 11 5 50 - 34 31
4.
Рапид Вена
 28 11 5 12 44 - 39 21
5.
Аустрия Вена
 28 10 8 10 49 - 46 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 29 10 4 15 40 - 58 19

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 29 10 9 10 42 - 48 25
2.
Вольфсбергер
 29 9 6 14 45 - 50 22
3.
Хартберг
 29 8 6 15 36 - 49 21
4.
Сваровски Тироль
 29 9 7 13 39 - 48 20
5.
Альтах
 29 5 8 16 26 - 51 14
6.
Рид
 29 4 11 14 26 - 45 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 14 8 6 0 24 - 8 30
2.
ЛАСК
 15 8 3 4 28 - 20 27
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 14 6 3 5 23 - 19 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 4 2 8 14 - 23 -1

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 14 4 3 7 21 - 25 15
2.
Альтах
 15 3 4 8 14 - 22 13
3.
Вольфсбергер
 15 2 4 9 20 - 29 10
4.
Аустрия Лустенау
 14 6 4 4 23 - 24 8
5.
Рид
 14 2 6 6 16 - 24 3
6.
Сваровски Тироль
 15 4 5 6 19 - 25 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 14 8 5 1 22 - 9 29
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 15 6 2 7 26 - 35 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 14 5 8 1 22 - 14 4
6.
Рапид Вена
 14 5 2 7 19 - 20 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 14 5 2 7 20 - 23 17
2.
Аустрия Лустенау
 15 4 5 6 19 - 24 17
3.
Вольфсбергер
 14 7 2 5 25 - 21 12
4.
Рид
 15 2 5 8 10 - 21 11
5.
Хартберг
 15 4 3 8 15 - 24 6
6.
Альтах
 14 2 4 8 12 - 29 1

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 18 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 15 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 14 (2)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
  • 61'
    Камери Дийон уходит с поля. Мауритс Кьергор выходит вместо него
  • 61'
    Адаму Чуквубике уходит с поля. Oscar Gloukh выходит вместо него
  • Желтая карточка
    50'
    Камери Дийон получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Цирайс Филипп уходит с поля. Maksym Talovierov выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    22'
    Цирайс Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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