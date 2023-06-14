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Тур: 1. Стадион: .
Польша
FIFA #23
 
Позже
Германия
FIFA #14
Прогнозы 56
Польша 7.1% (4)
X 19.6% (11)
Германия 73.2% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Германия
4.90
4.10
3.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Польша
Германия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Е2
0:0
Е2ОМ
3:1
Е2ОМ
2:0
ТМС
0:0
ММ
1:0
ТМС
2:2
ЧЕ2(2
2:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.2

Среднее время на гол

45
450

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.43
0.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
210

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2
Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1
Германия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4
Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 56
    Польша 7.1% (4)
    X 19.6% (11)
    Германия 73.2% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Германия
    4.90
    4.10
    3.90
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Польша - Германия

    Исход игры
    Польша
    7.1% (4)
    Ничья
    19.6% (11)
    Германия
    73.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.47% (40)
    Меньше
    24.53% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    86.79% (46)
    Нет
    13.21% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Германия
    53.6% (30)
    1:1 Ничья
    10.7% (6)
    2:2 Ничья
    8.9% (5)
    0:2 Германия
    5.4% (3)
    0:1 Германия
    5.4% (3)
    2:1 Польша
    3.6% (2)
    1:3 Германия
    3.6% (2)
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    Польша
    Германия
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