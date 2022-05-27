1:10
Конец матча
0'
0:1
1' ГолMatheus Martins
0:2
9' ГолКано Херман
10' Желтая карточкаFacundo Suarez
0:3
13' ГолКано Херман
1:3
15' ГолSebastian Alvarez
1:4
17' ГолJhon Arias
23' Желтая карточкаВиллиан Сикейра
27' Красная карточкаGustavo1
27' Красная карточкаРохас Хавьер
32' Желтая карточкаLuccas Claro
35' Желтая карточкаRodrigo Saucedo
1:5
36' ГолCaio Paulista
1:6
40' ГолMatheus Martins
48' Желтая карточкаГайкочеа Лусиано
49' Желтая карточкаКристиано
1:7
54' ГолMatheus Martins
1:8
58' ГолКано Херман
61' Желтая карточкаJuan Mercado
1:9
66' ГолМаноэл
72' Желтая карточкаLuis Salces
1:10
75' ГолВиллиан Сикейра
90'+1
Ход матча
1'
0:1
9'
0:2
10'
13'
0:3
15'
17'
1:4
23'
27'
27'
32'
35'
36'
1:5
40'
1:6
48'
49'
54'
1:7
58'
1:8
61'
66'
1:9
72'
75'
1:10
80'
32
Ayrton
Paz
30
Jose
Briceno
24
Рохас
Хавьер
11
Рока
Фердди
12
Фабио
Лопес
26
Маноэл
15
Кристиано
8
Gustavo1
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ayrton PazЗащитник
-
30 Jose BricenoПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Рохас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рока ФерддиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
14 Juan Mercado
-
-
16 Luis Salces
-
40 Paolo Garcia
-
22 Bruno Rivas
-
-
Главный тренер: Санчес Эрвин
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
15 КристианоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Gustavo1Полузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
18 Джон КеннедиНападающий
-
11 Энрике ЛуисНападающий
-
31 Calegari
-
-
20 Yago I
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Ориенте Петролеро
Флуминенсе
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Насьональ Потоси - Ориенте Петролеро 4:2 Хуниор - Ориенте Петролеро 2:0 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 1:2 Университарио Депортес Лима - Ориенте Петролеро 1:1
Блуминг - Ориенте Петролеро 1:2 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 2:1 Ориенте Петролеро - Хуниор 1:3 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:0 Аурора - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Стронгест 1:1 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 4:2 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Реал Санта Крус - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 3:0 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:2 Ройял Пари - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0