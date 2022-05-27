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  3. Копа Судамерикана: Группа H
Ориенте Петролеро
1:10
Конец матча
Флуминенсе
0'
0:1
1' Гол
Matheus Martins
0:2
9' Гол
Кано Херман
10' Желтая карточка
Facundo Suarez
0:3
13' Гол
Кано Херман
1:3
15' Гол
Sebastian Alvarez
1:4
17' Гол
Jhon Arias
23' Желтая карточка
Виллиан Сикейра
27' Красная карточка
Gustavo1
27' Красная карточка
Рохас Хавьер
32' Желтая карточка
Luccas Claro
35' Желтая карточка
Rodrigo Saucedo
1:5
36' Гол
Caio Paulista
1:6
40' Гол
Matheus Martins
48' Желтая карточка
Гайкочеа Лусиано
49' Желтая карточка
Кристиано
1:7
54' Гол
Matheus Martins
1:8
58' Гол
Кано Херман
61' Желтая карточка
Juan Mercado
1:9
66' Гол
Маноэл
72' Желтая карточка
Luis Salces
1:10
75' Гол
Виллиан Сикейра
90'+1
1
Wilson
Daniel
Quinonez
20
Rodrigo
Saucedo
27
Sebastian
Alvarez
13
Leandro
Zazpe
32
Ayrton
Paz
30
Jose
Briceno
2
Ricardo
Sandoval
24
Рохас
Хавьер
10
Гайкочеа
Лусиано
21
Санчес
Роналдо
11
Рока
Фердди
12
Фабио
Лопес
4
Luccas
Claro
26
Маноэл
15
Кристиано
16
Caio
Paulista
38
Мартинелли
Габриэл
8
Gustavo1
21
Jhon
Arias
17
Виллиан
Сикейра
37
Matheus
Martins
14
Кано
Херман
Ориенте Петролеро
Флуминенсе

История личных встреч

Ориенте Петролеро
Флуминенсе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
3:0

Результаты последних матчей

Ориенте Петролеро
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Насьональ Потоси - Ориенте Петролеро 4:2 Хуниор - Ориенте Петролеро 2:0 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 1:2 Университарио Депортес Лима - Ориенте Петролеро 1:1
Блуминг - Ориенте Петролеро 1:2 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 2:1 Ориенте Петролеро - Хуниор 1:3 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:0 Аурора - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Стронгест 1:1 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 4:2 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Реал Санта Крус - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 3:0 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:2 Ройял Пари - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0
  • Второй тайм
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 80'
    Луккас Кларо уходит с поля. Калегари выходит вместо него
  • Описание гола
    75'
    Г О О О О Л - Виллиан Сикейра бьет в цель!
  • Желтая карточка
    72'
    Luis Salces получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Кано Херман уходит с поля. Джон Кеннеди выходит вместо него
  • 69'
    Мартинелли уходит с поля. Андре выходит вместо него
  • 67'
    Rodrigo Saucedo уходит с поля. Макси Кайре выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Матеус Мартинс бьет в цель!
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Кайо Паулиста бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Rodrigo Saucedo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Луккас Кларо получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      УДАЛЕНИЕ! - Рохас Хавьер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 27'
      УДАЛЕНИЕ! - Нонато увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      23'
      Виллиан Сикейра получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Jhon Arias бьет в цель!
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Sebastian Alvarez бьет в цель!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
    • Желтая карточка
      10'
      Facundo Suarez получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Матеус Мартинс бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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