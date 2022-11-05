Тур: 17. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Marian Barbu
2:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаДобреску Михай
37' Желтая карточкаБорца Флорин
40' Желтая карточкаПостолаки Вирджилиу
45' Желтая карточкаКиндриш Андрей
1:0
52' ПенальтиЖаир
2:0
67' ГолИробисо Кристиан Окечукву
2:1
76' ГолОтеле Филип
90' Красная карточкаИробисо Кристиан Окечукву
90' Желтая карточкаБудеску Константин
90'+8
Ход матча
28'
37'
45'
52'
1:0
67'
76'
2:1
Владение мячом
99
Борца
Флорин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
14
Антон
Паул
19
Батха
Идриз
29
Стахл
Алберт
55
Поп
Рареш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Брату МариоНападающий
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
23 Cibi
-
Главный тренер: Балинт Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
УТА Арад
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.63
1.63
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иробисо Кристиан Окечукву
|5
|0.29
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0.29
|Жаир
|2 (1)
|0.12
|Тамаш Габриэль
|2
|0.12
|Думитриу Лучан
|2
|0.12
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.06
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|4 (1)
|0.24
|Отеле Филип
|3
|0.18
|Каскини Баутиста
|2
|0.12
|Бенга Александру
|2
|0.12
|Микулеску Давид
|2
|0.12
|Кешерю Клаудиу
|1
|0.06
|Абейд Али
|1
|0.06
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Антон Паул
|0
|0
|Якоб Флорин
|0
|0
|Батха Идриз
|0
|0
|Уббинк Корнелис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|2
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Будеску Константин
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|6
|1
|Каскини Баутиста
|5
|0
|Киндриш Андрей
|5
|0
|Эрико
|3
|1
|Бенга Александру
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Добреску Михай
|2
|1
|Штяу Раул
|2
|1
|Вукчевич Марко
|3
|0
|Ходжалари Эрион
|3
|0
|Антон Паул
|1
|1
|Исак Дамьян
|1
|1
|Постолаки Вирджилиу
|2
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|Абейд Али
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
УТА Арад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
3
Петролул Плоешти
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
УТА Арад
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
6
9
Петролул Плоешти
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
УТА Арад
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
8
12
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
40%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
11%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
56%
3
21%
76-90
Забито
9
11
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
3
33%
4
36%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Пропущено
8
8
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
5
63%
1
13%
76-90
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
4
22%
5
31%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
2
11%
4
25%
76-90
Пропущено
17
22
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
12%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
12%
6
27%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
10
59%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1
УТА Арад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
УТА Арад - Арджеш 0:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Стяуа - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1
Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1
Результаты матчей
Петролул Плоешти
УТА Арад
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
36
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
45
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
413
413
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|31
|12
|8
|11
|33 - 33
|44
|2.
|Вииторул Констанца
|17
|12
|4
|1
|32 - 13
|40
|3.
|Рапид Бухарест
|16
|10
|2
|4
|19 - 11
|32
|4.
|ЧФР Клуж
|14
|9
|1
|4
|23 - 14
|28
|5.
|Германнштадт
|15
|7
|5
|3
|19 - 13
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|17
|8
|2
|7
|17 - 18
|26
|7.
|Сепси
|17
|6
|4
|7
|26 - 14
|22
|8.
|Стяуа
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|9.
|Арджеш
|17
|6
|2
|9
|13 - 25
|20
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|13 - 17
|20
|11.
|Ботошани
|16
|4
|7
|5
|14 - 21
|19
|12.
|Университатя
|0:0
|17
|4
|6
|7
|12 - 17
|18
|13.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|16
|14.
|УТА Арад
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|15.
|Миовени
|17
|1
|5
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|17
|9
|4
|4
|21 - 17
|31
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|2
|0
|12 - 5
|20
|4.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|5.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|6.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|7.
|Стяуа
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Университатя
|0:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сепси
|8
|2
|1
|5
|12 - 6
|7
|15.
|Миовени
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Университатя Крайова
|0:0
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|6.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|7.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|8.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|Волунтари
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|10.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|11.
|Стяуа
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|13.
|Университатя
|0:0
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|11
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 5