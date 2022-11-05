Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Чиоу Мариус Лулиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Киндриш Андрей получил желтую карточку от судьи

46' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хужа Мариан Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Хорошую попытку сделал Сэто Такаюки . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Постолаки Вирджилиу получает желтую карточку за неспортивное поведение

38' Жаир пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

38' Хужа Мариан Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Борца Флорин получил желтую карточку от судьи

36' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Ходжалари Эрион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

35' Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Mihai Dobrescu получил желтую карточку от судьи

27' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Постолаки Вирджилиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

23' Антон Паул навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Rares Pop навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Rares Pop из команды УТА Арад в офсайде

16' Постолаки Вирджилиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Жаир нанес удар, но промахнулся очень сильно.

13' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Борца Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Чиоу Мариус Лулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Mihai Dobrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Mihai Dobrescu из команды УТА Арад наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

5' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Отеле Филип не смог попасть в створ ударом издали

1' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру