Лига конференций 2021-2022
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Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Рома
Заря
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.75
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.5
|Абрахам Тэмми
|2
|0.5
|Смоллинг Крис
|1
|0.25
|Манчини Джанлука
|1
|0.25
|Перес Карлес
|1
|0.25
|Ибаньес Рожер
|1
|0.25
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0.5
|Громов Артём
|1
|0.25
|Захеди Шахаб
|1
|0.25
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
3
27%
3
75%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2
Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0
Заря
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6
Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|3.
|Заря
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|3.
|Заря
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|2.
|Заря
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Заря
Исход игры
Рома
95.2% (40)
Ничья
2.4% (1)
Заря
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (18)
Меньше
52.63% (20)
Обе команды забьют
Да
31.58% (12)
Нет
68.42% (26)
Популярный счёт
2:0 Рома
45.2% (19)
3:0 Рома
16.7% (7)
2:1 Рома
11.9% (5)
3:1 Рома
11.9% (5)
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