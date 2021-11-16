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Лига конференций 2021-2022

Рома
 
Позже

Стадион:
Заря

История личных встреч

Рома
Заря

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Шаарави Стефан 3 0.75
Пеллегрини Лоренцо 2 0.5
Абрахам Тэмми 2 0.5
Смоллинг Крис 1 0.25
Манчини Джанлука 1 0.25
Перес Карлес 1 0.25
Ибаньес Рожер 1 0.25
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 2 0.5
Громов Артём 1 0.25
Захеди Шахаб 1 0.25

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
3
27%
3
75%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2
Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0
Заря
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6
Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
2. Рома Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
3. Заря Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
4. ЦСКА София Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Рома Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
3. Заря Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. ЦСКА София Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
2. Заря Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Будё-Глимт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. ЦСКА София Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Заря от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2021, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 42
    Рома 95.2% (40)
    X 2.4% (1)
    Заря 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Заря
    1.17
    7.28
    17.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рома - Заря онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Заря

    Исход игры
    Рома
    95.2% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Заря
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (18)
    Меньше
    52.63% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    31.58% (12)
    Нет
    68.42% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    45.2% (19)
    3:0 Рома
    16.7% (7)
    2:1 Рома
    11.9% (5)
    3:1 Рома
    11.9% (5)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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