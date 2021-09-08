Италия: Серия A 2021-2022
Рома
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
Сассуоло
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|3
|1.5
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|3.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.5
|4.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.5
|5.
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|6.
|Перес Карлес
|0
|0
|7.
|Винья Матиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джуричич Филип
|1
|0.5
|2.
|Траоре Хамед
|1
|0.5
|3.
|Распадори Джакомо
|1
|0.5
|4.
|Капуто Франческо
|0
|0
|5.
|Бога Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дзаньоло Николо
|1
|1
|2.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|3.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|4.
|Перес Карлес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Капуто Франческо
|1
|0
|2.
|Джуричич Филип
|1
|0
|3.
|Кирикеш Влад
|1
|0
|4.
|Лопес Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Сассуоло
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +12 =3 -5Салернитана 0:4 Рома Рома 3:0 Трабзонспор Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома
Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома
Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =5 -4Сассуоло 0:2 Кремонезе Сассуоло 0:0 Сампдория Верона 2:3 Сассуоло Лацио 1:1 Сассуоло
Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Рома: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 8
Сассуоло 0:0 Рома Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:3 Рома Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Эмполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|15.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|13.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|2
|1
|1
|4.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|5.
|Удинезе
|Делофеу Херард
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Прогнозы на матч Рома - Сассуоло
Исход игры
Рома
96.4% (53)
Ничья
3.6% (2)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (27)
Меньше
50.91% (28)
Обе команды забьют
Да
47.27% (26)
Нет
52.73% (29)
Популярный счёт
2:0 Рома
38.2% (21)
2:1 Рома
34.5% (19)
3:1 Рома
10.9% (6)
1:0 Рома
9.1% (5)
3:0 Рома
3.6% (2)
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