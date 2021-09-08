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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Сассуоло

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 3 1.5
2. Пеллегрини Лоренцо 2 1
3. Абрахам Тэмми 1 0.5
4. Мхитарян Генрих 1 0.5
5. Шомуродов Элдор 0 0
6. Перес Карлес 0 0
7. Винья Матиас 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джуричич Филип 1 0.5
2. Траоре Хамед 1 0.5
3. Распадори Джакомо 1 0.5
4. Капуто Франческо 0 0
5. Бога Жереми 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Дзаньоло Николо 1 1
2. Мхитарян Генрих 1 0
3. Пеллегрини Лоренцо 1 0
4. Перес Карлес 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Капуто Франческо 1 0
2. Джуричич Филип 1 0
3. Кирикеш Влад 1 0
4. Лопес Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Сассуоло 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Салернитана 0:4 Рома Рома 3:0 Трабзонспор Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома
Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома
Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Сассуоло 0:2 Кремонезе Сассуоло 0:0 Сампдория Верона 2:3 Сассуоло Лацио 1:1 Сассуоло
Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Рома: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 8
Сассуоло 2:2 Рома Серия A Рома 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:2 Рома Серия A Рома 4:2 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:0 Рома Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:3 Рома Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Рома Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Аталанта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Эмполи Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ювентус Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
15. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
20. Дженоа Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
13. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 2 1 1
4. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
5. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2021, осталось 2 дня 19 часов 58 минут.

    Главный судья: Simone Sozza

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Рома 96.4% (53)
    X 3.6% (2)
    Сассуоло 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Сассуоло
    1.71
    5.00
    5.55
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Рома - Сассуоло онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Сассуоло

    Исход игры
    Рома
    96.4% (53)
    Ничья
    3.6% (2)
    Сассуоло
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (27)
    Меньше
    50.91% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (26)
    Нет
    52.73% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    38.2% (21)
    2:1 Рома
    34.5% (19)
    3:1 Рома
    10.9% (6)
    1:0 Рома
    9.1% (5)
    3:0 Рома
    3.6% (2)
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