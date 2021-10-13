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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Наполи

История личных встреч

Рома
Наполи

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

30 матчей

40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

СA
0:2
СA
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:4
СA
1:1
СA
2:4
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
К
3:0
К
3:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
4:4

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верету Жордан 4 (1) 0.5
Пеллегрини Лоренцо 4 0.5
Мхитарян Генрих 2 0.25
Абрахам Тэмми 2 0.25
Эль-Шаарави Стефан 1 0.13
Кристанте Бриан 1 0.13
Ибаньес Рожер 1 0.13
Шомуродов Элдор 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 0.63
Инсинье Лоренцо 2 (2) 0.25
Лосано Ирвинг 2 0.25
Кулибали Калиду 2 0.25
Фабиан Руис 2 0.25
Ррахмани Амир 2 0.25
Зелиньски Пётр 1 0.13
Политано Маттео 1 0.13
Петанья Андреа 1 0.13
Элмас Эльиф 1 0.13
Руй Мариу 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 4 0
Пеллегрини Лоренцо 2 1
Дзаньоло Николо 2 1
Верету Жордан 2 0
Манчини Джанлука 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Абрахам Тэмми 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 3 0
Осимхен Виктор 1 1
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Манолас Костас 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Фабиан Руис 1 0
Демме Диего 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
1
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
5
33%
4
21%
31-45
3
20%
6
32%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3
Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1 Рома - Дебрецен 5:2 Триестина - Рома 0:1
Наполи
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3
Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1 Фиорентина - Наполи 0:2 Наполи - Удинезе 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
2. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ювентус Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Фиорентина Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
9. Болонья Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
10. Эмполи Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Удинезе Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Торино Заявка 8 2 2 4 9 - 8 8
13. Сассуоло Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
15. Венеция Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
16. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
17. Сампдория Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
18. Дженоа Заявка 8 1 3 4 12 - 18 6
19. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
20. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
9. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
14. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
15. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
16. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
17. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
19. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
20. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
11. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
15. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 5 0 0
5. Наполи Осимхен Виктор 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Торсби Мортен 5 0
2. Торино Джиджи Коффи 3 1
3. Лацио Луис Фелипе 3 1
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
5. Кальяри Стротман Кевин 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2021, осталось 2 дня 15 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Рома 27.8% (10)
    X 30.6% (11)
    Наполи 41.7% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Наполи
    2.97
    3.70
    2.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рома - Наполи онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Наполи

    Исход игры
    Рома
    27.8% (10)
    Ничья
    30.6% (11)
    Наполи
    41.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (24)
    Меньше
    29.41% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    91.18% (31)
    Нет
    8.82% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    27.8% (10)
    2:1 Рома
    25% (9)
    1:1 Ничья
    19.4% (7)
    2:2 Ничья
    11.1% (4)
    0:1 Наполи
    8.3% (3)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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