Лига конференций 2021-2022
Заря
Позже
Стадион: Славутич-Арена
Рома
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Громов Артём
|1
|1
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.67
|Кристанте Бриан
|1
|0.33
|Абрахам Тэмми
|1
|0.33
|Манчини Джанлука
|1
|0.33
|Шомуродов Элдор
|1
|0.33
|Дзаньоло Николо
|1
|0.33
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Рома
|0
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|40% (4)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +10 =2 -8Днепр-1 0:4 Заря Заря 3:0 Черноморец Од Будё-Глимт 3:1 Заря Рух Львов 1:1 Заря
Заря 1:0 Ворскла Заря 2:3 Рапид Вена Мариуполь 3:4 Заря Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря
Рома Последние 20 матчей: +13 =3 -4Лацио 3:2 Рома Рома 1:0 Удинезе Верона 3:2 Рома Рома 5:1 ЦСКА София
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ЦСКА София
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|6
|1
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|5.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Заря - Рома
Исход игры
Заря
5.8% (3)
Ничья
5.8% (3)
Рома
88.5% (46)
Тотал 2.5
Больше
65.31% (32)
Меньше
34.69% (17)
Обе команды забьют
Да
61.22% (30)
Нет
38.78% (19)
Популярный счёт
1:2 Рома
38.5% (20)
0:2 Рома
25% (13)
1:3 Рома
9.6% (5)
0:3 Рома
9.6% (5)
1:1 Ничья
5.8% (3)
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