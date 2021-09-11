Украина: Премьер-лига 2021-2022
Рух Львов
1:1
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Заря
32' Желтая карточкаВернидуб Виталий
1:0
37' ГолБорячук Андрей
38' Желтая карточкаМартынюк Ярослав
39' Желтая карточкаФедорчук Валерий
62' Желтая карточкаПанькив Юрий
63' Желтая карточкаЦвек Ловро
1:1
74' ГолСайяд Аллахьяр
89' Желтая карточкаЛеовижилду
90' Желтая карточкаМысык Марьян
79
Панькив
Юрий
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Сич АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
32'
37'
1:0
38'
39'
62'
63'
74'
1:1
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борячук Андрей
|3
|0.43
|2.
|Кузык Орест
|1
|0.14
|3.
|Климчук Юрий
|1
|0.14
|4.
|Федорчук Валерий
|0
|0
|5.
|Мысык Марьян
|0
|0
|6.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|7.
|Ореховский Павел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|3
|0.43
|2.
|Овусу Раймонд
|3
|0.43
|3.
|Захеди Шахаб
|2
|0.29
|4.
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0.29
|5.
|Гладкий Александр
|1
|0.14
|6.
|Фагундес Кристиан
|1
|0.14
|7.
|Назарина Егор
|1
|0.14
|8.
|Булеца Сергей
|0
|0
|9.
|Громов Артём
|0
|0
|10.
|Имереков Максим
|0
|0
|11.
|Леовижилду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Федорчук Валерий
|3
|0
|2.
|Белый Максим
|3
|0
|3.
|Мартынюк Ярослав
|3
|0
|4.
|Мысык Марьян
|2
|0
|5.
|Кондраков Даниил
|2
|0
|6.
|Дидик Роман
|2
|0
|7.
|Карабин Ярослав
|0
|1
|8.
|Карасюк Роман
|1
|0
|9.
|Панькив Юрий
|1
|0
|10.
|Борячук Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|2.
|Имереков Максим
|3
|0
|3.
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0
|4.
|Кабаев Владислав
|2
|0
|5.
|Цвек Ловро
|2
|0
|6.
|Назарина Егор
|2
|0
|7.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|8.
|Гладкий Александр
|1
|0
|9.
|Лунёв Максим
|1
|0
|10.
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|11.
|Леовижилду
|1
|0
|12.
|Овусу Раймонд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Львов
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|Заря
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Рух Львов Последние 20 матчей: +8 =5 -7Рух Львов 1:0 Львов Днепр-1 2:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Верес
Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1
Заря Последние 20 матчей: +10 =1 -9Заря 1:0 Ворскла Заря 2:3 Рапид Вена Мариуполь 3:4 Заря Рапид Вена 3:0 Заря
Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев
Последние игры между собой
Рух Львов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Заря: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 2
|17
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 10
|12
|6.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|7.
|Ворскла
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|11.
|Ингулец
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|12.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|15.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Десна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Минай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|8.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|10.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|4
|2
|1
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|3.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|4
|0
|4.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|4
|0
|5.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|4
|0
Прогнозы на матч Рух Львов 1:1 Заря
Исход игры
Рух Львов
6% (8)
Ничья
12.8% (17)
Заря
81.2% (108)
Тотал 2.5
Больше
53.08% (69)
Меньше
46.92% (61)
Обе команды забьют
Да
62.31% (81)
Нет
37.69% (49)
Популярный счёт
1:2 Заря
42.1% (56)
0:1 Заря
26.3% (35)
1:1 Ничья
9.8% (13)
0:2 Заря
6.8% (9)
2:1 Рух Львов
4.5% (6)
1:3 Заря
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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