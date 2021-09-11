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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рух Львов
1:1
Конец матча

Стадион:
Заря
0'
32' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
1:0
37' Гол
Борячук Андрей
38' Желтая карточка
Мартынюк Ярослав
39' Желтая карточка
Федорчук Валерий
62' Желтая карточка
Панькив Юрий
63' Желтая карточка
Цвек Ловро
1:1
74' Гол
Сайяд Аллахьяр
89' Желтая карточка
Леовижилду
90' Желтая карточка
Мысык Марьян
90'+6
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
15
Мартынюк
Ярослав
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
7
Климчук
Юрий
91
Карасюк
Роман
5
Федорчук
Валерий
23
Бойчук
Богдан
10
Притула
Остап
45
Борячук
Андрей
53
Мацапура
Дмитрий
10
Хомченовский
Дмитрий
15
Вернидуб
Виталий
32
Имереков
Максим
6
Леовижилду
7
Кочергин
Владислав
23
Булеца
Сергей
29
Назарина
Егор
22
Кабаев
Владислав
90
Сайяд
Аллахьяр
11
Гладкий
Александр
Рух Львов
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борячук Андрей 3 0.43
2. Кузык Орест 1 0.14
3. Климчук Юрий 1 0.14
4. Федорчук Валерий 0 0
5. Мысык Марьян 0 0
6. Бойчук Богдан 0 0
7. Ореховский Павел 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 3 0.43
2. Овусу Раймонд 3 0.43
3. Захеди Шахаб 2 0.29
4. Сайяд Аллахьяр 2 0.29
5. Гладкий Александр 1 0.14
6. Фагундес Кристиан 1 0.14
7. Назарина Егор 1 0.14
8. Булеца Сергей 0 0
9. Громов Артём 0 0
10. Имереков Максим 0 0
11. Леовижилду 0 0

Карточки

Рух Львов
# Игрок      
1. Федорчук Валерий 3 0
2. Белый Максим 3 0
3. Мартынюк Ярослав 3 0
4. Мысык Марьян 2 0
5. Кондраков Даниил 2 0
6. Дидик Роман 2 0
7. Карабин Ярослав 0 1
8. Карасюк Роман 1 0
9. Панькив Юрий 1 0
10. Борячук Андрей 1 0
Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 4 0
2. Имереков Максим 3 0
3. Хомченовский Дмитрий 2 0
4. Кабаев Владислав 2 0
5. Цвек Ловро 2 0
6. Назарина Егор 2 0
7. Кочергин Владислав 2 0
8. Гладкий Александр 1 0
9. Лунёв Максим 1 0
10. Мацапура Дмитрий 1 0
11. Леовижилду 1 0
12. Овусу Раймонд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Львов 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0
 Заря 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Рух Львов Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Рух Львов 1:0 Львов Днепр-1 2:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Верес
Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1
Заря Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Заря 1:0 Ворскла Заря 2:3 Рапид Вена Мариуполь 3:4 Заря Рапид Вена 3:0 Заря
Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев

Последние игры между собой

Рух Львов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Заря: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Рух Львов 0:2 Заря Премьер-лига Заря 4:0 Рух Львов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 7 5 2 0 20 - 2 17
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4. Днепр-1 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 10 12
6. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
7. Ворскла Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Рух Львов Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Верес Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Металлист-1925 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
11. Ингулец Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
12. Минай Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 2 2 2 - 9 5
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 7 - 16 4
15. Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
16. Мариуполь Заявка 6 0 1 5 8 - 15 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Десна Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Металлист-1925 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
4. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Динамо Киев 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
8. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
9. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
10. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Металлист-1925 0:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
2. Десна Безбородько Денис 4 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
4. Динамо Киев Цыганков Виктор 4 2 1
5. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Заря Вернидуб Виталий 4 0
3. Динамо Киев Шапаренко Николай 4 0
4. Александрия Бабогло Владислав 4 0
5. Мариуполь Мампаси Марк 4 0
Весь список
Прогнозы 133
Рух Львов 6% (8)
X 12.8% (17)
Заря 81.2% (108)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Рух Львов 1:1 Заря онлайн


Прогнозы на матч Рух Львов 1:1 Заря

Исход игры
Рух Львов
6% (8)
Ничья
12.8% (17)
Заря
81.2% (108)
Тотал 2.5
Больше
53.08% (69)
Меньше
46.92% (61)
Обе команды забьют
Да
62.31% (81)
Нет
37.69% (49)
Популярный счёт
1:2 Заря
42.1% (56)
0:1 Заря
26.3% (35)
1:1 Ничья
9.8% (13)
0:2 Заря
6.8% (9)
2:1 Рух Львов
4.5% (6)
1:3 Заря
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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