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  3. Австралия: A-Лига (мужчины): Плей-офф: Финал

Стадион:
Мельбурн Сити
0:2
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Рейш Нуну
0:2
30' Гол
Прийович Александар
65' Желтая карточка
Уэнзел-Холлс Дилан
84' Желтая карточка
Уэлс Лаклан
90'+5
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
4
Рейш
Нуну
5
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
15
Нэббаут
Эндрю
10
Беренгер
Флорен
18
Меткалф
Коннор
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
10
Луштица
Стивен
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
99
Прийович
Александар
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

2:2
AЛ(
1:0
0:1
2:1
2:1
2:0
1:3
3:2
1:2

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0
Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Рейш Нуну уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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