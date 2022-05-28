Стадион: ААМИ Парк
0:2
Конец матча
0'
0:1
2' Гол в свои воротаРейш Нуну
0:2
30' ГолПрийович Александар
65' Желтая карточкаУэнзел-Холлс Дилан
84' Желтая карточкаУэлс Лаклан
90'+5
Ход матча
2'
0:1
30'
84'
22
Гуд
Кёртис
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
38 Jordan Bos
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adisu Bayew
-
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0
Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1