Австралия: A-Лига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Netstrata Jubilee Stadium
7' Желтая карточкаАмини Мустафа
1:0
23' ГолНинкович Милош
28' Желтая карточкаЛакруа Лео
47' Желтая карточкаКрхин Рене
2:0
58' ГолНарсинг Лусиано
3:0
68' ГолАмини Мустафа
Ход матча
23'
1:0
28'
47'
58'
68'
3:0
74'
23
Грант
Райан
19
Рисдон
Джош
16
Крхин
Рене
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Adisu Bayew
-
38 Noah Botic
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Сидней
Вестерн Юнайтед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобо
|4
|0.29
|Нинкович Милош
|3
|0.21
|Касерес Энтони
|3 (2)
|0.21
|Берджесс Макс
|2
|0.14
|Элвис Камсоба
|2
|0.14
|Бухагьяр Трент
|1
|0.07
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.07
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.07
|Амини Мустафа
|1
|0.07
|Patrick Wood
|1
|0.07
|Грант Райан
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|5
|0.38
|Луштица Стивен
|3
|0.23
|Benjamin Garuccio
|2
|0.15
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.15
|Пирьес Дилан
|1
|0.08
|Крхин Рене
|1
|0.08
|Лакруа Лео
|1
|0.08
|Nicolas Milanovic
|1
|0.08
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Топор-Стэнли Николай
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амини Мустафа
|4
|0
|Ретре Пауло
|4
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Касерес Энтони
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Уорленд Бен
|2
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Барбарусес Костас
|1
|0
|Доначи Джеймс
|1
|0
|Бобо
|1
|0
|О'тул Коннор
|1
|0
|Элвис Камсоба
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Patrick Wood
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Лео
|4
|0
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Имаи Томоки
|1
|1
|Луштица Стивен
|2
|0
|Рисдон Джош
|2
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0
|Крхин Рене
|1
|0
|Прийович Александар
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
9
10
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
56%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
6
35%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
5
24%
3
18%
61-75
3
14%
4
24%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
33%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|18
|9
|7
|2
|39 - 26
|34
|2.
|Аделаида Юнайтед
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|3.
|Веллингтон Феникс
|14
|6
|3
|5
|18 - 24
|21
|4.
|Вестерн Юнайтед
|13
|6
|3
|4
|16 - 16
|21
|5.
|Мельбурн Виктори
|14
|5
|5
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ньюкасл Джетс
|14
|5
|3
|6
|26 - 24
|18
|7.
|Сидней
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|8.
|Макартур
|14
|4
|4
|6
|19 - 28
|16
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Перт Глори
|12
|3
|3
|6
|10 - 11
|12
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|3
|3
|6
|19 - 21
|12
|12.
|Брисбен Роар
|10
|3
|1
|6
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Мельбурн Виктори
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|6.
|Брисбен Роар
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Вестерн Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Сидней
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|11.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Перт Глори
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|7
|4
|3
|0
|18 - 11
|15
|2.
|Вестерн Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Макартур
|9
|2
|2
|5
|13 - 21
|8
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0