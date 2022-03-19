  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Сидней
3:0
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
7' Желтая карточка
Амини Мустафа
1:0
23' Гол
Нинкович Милош
28' Желтая карточка
Лакруа Лео
47' Желтая карточка
Крхин Рене
2:0
58' Гол
Нарсинг Лусиано
3:0
68' Гол
Амини Мустафа
90'+4
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
25
Callum
Talbot
17
Касерес
Энтони
6
Амини
Мустафа
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
16
Нарсинг
Лусиано
14
Ле
Фондре
Адам
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
16
Крхин
Рене
10
Луштица
Стивен
5
Пирьес
Дилан
8
Уэлс
Лаклан
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
Сидней
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Сидней
Вестерн Юнайтед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

1:0
1:1
0:1
2:0
1:2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобо 4 0.29
Нинкович Милош 3 0.21
Касерес Энтони 3 (2) 0.21
Берджесс Макс 2 0.14
Элвис Камсоба 2 0.14
Бухагьяр Трент 1 0.07
Ле Фондре Адам 1 (1) 0.07
Нарсинг Лусиано 1 0.07
Амини Мустафа 1 0.07
Patrick Wood 1 0.07
Грант Райан 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 5 0.38
Луштица Стивен 3 0.23
Benjamin Garuccio 2 0.15
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.15
Пирьес Дилан 1 0.08
Крхин Рене 1 0.08
Лакруа Лео 1 0.08
Nicolas Milanovic 1 0.08
Уэлс Лаклан 0 0
Топор-Стэнли Николай 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Имаи Томоки 0 0
Christian Theoharous 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амини Мустафа 4 0
Ретре Пауло 4 0
Грант Райан 2 0
Касерес Энтони 2 0
Берджесс Макс 2 0
Уорленд Бен 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Рэдмейн Эндрю 1 0
Барбарусес Костас 1 0
Доначи Джеймс 1 0
Бобо 1 0
О'тул Коннор 1 0
Элвис Камсоба 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Patrick Wood 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Лео 4 0
Диаманти Алессандро 3 0
Имаи Томоки 1 1
Луштица Стивен 2 0
Рисдон Джош 2 0
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0
Крхин Рене 1 0
Прийович Александар 1 0
Christian Theoharous 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Nicolas Milanovic 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

9
10
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
56%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
6
35%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
5
24%
3
18%
61-75
3
14%
4
24%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
33%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 18 9 7 2 39 - 26 34
2. Аделаида Юнайтед 14 5 6 3 23 - 17 21
3. Веллингтон Феникс 14 6 3 5 18 - 24 21
4. Вестерн Юнайтед 13 6 3 4 16 - 16 21
5. Мельбурн Виктори 14 5 5 4 20 - 18 20
6. Ньюкасл Джетс 14 5 3 6 26 - 24 18
7. Сидней 14 4 5 5 19 - 17 17
8. Макартур 14 4 4 6 19 - 28 16
9. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Перт Глори 12 3 3 6 10 - 11 12
11. Сентрал Кост Маринерз 12 3 3 6 19 - 21 12
12. Брисбен Роар 10 3 1 6 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 7 4 1 2 16 - 9 13
4. Мельбурн Виктори 7 3 2 2 13 - 10 11
5. Аделаида Юнайтед 8 3 2 3 15 - 12 11
6. Брисбен Роар 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
8. Сентрал Кост Маринерз 5 2 2 1 11 - 9 8
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сидней 7 2 2 3 11 - 10 8
11. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Перт Глори 5 1 2 2 3 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 7 4 3 0 18 - 11 15
2. Вестерн Юнайтед 8 3 2 3 9 - 11 11
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
5. Мельбурн Виктори 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Макартур 9 2 2 5 13 - 21 8
7. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Перт Глори 7 2 1 4 7 - 7 7
9. Ньюкасл Джетс 7 1 2 4 10 - 15 5
10. Сентрал Кост Маринерз 7 1 1 5 8 - 12 4
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 2 - 15 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Лакруа Лео получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Амини Мустафа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сидней 3:0 Вестерн Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 