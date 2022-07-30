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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Лудогорец
 
Позже
Динамо Загреб
Прогнозы 23
Лудогорец 43.5% (10)
X 39.1% (9)
Динамо Загреб 17.4% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Динамо Загреб
2.90
3.24
2.95
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лудогорец
Динамо Загреб

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:2
ЛЕ
3:0
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотириу Пиерос 3 0.75
Соуза Коули 1 0.25
Родригеш Тьяго 1 0.25
Сантана Алекс 1 0.25
Тиссера Матиас 1 0.25
Недялков Антон 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеми Ариян 2 1
Петкович Бруно 1 0.5
Менало Лука 0 0
Мохаррами Садех 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафумана Шоу 3 1
Рик 2 0
Сисиньо Неусиано 2 0
Текпетей Бернард 2 0
Сантана Алекс 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеми Ариян 2 0
Петкович Бруно 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Мохаррами Садех 1 0
Батурина Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0
Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Царско Село - Лудогорец 1:1
Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2
Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 2:0 Славен - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 23
    Лудогорец 43.5% (10)
    X 39.1% (9)
    Динамо Загреб 17.4% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лудогорец
    Ничья
    Динамо Загреб
    2.90
    3.24
    2.95
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лудогорец - Динамо Загреб онлайн

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    Прогнозы на матч Лудогорец - Динамо Загреб

    Исход игры
    Лудогорец
    43.5% (10)
    Ничья
    39.1% (9)
    Динамо Загреб
    17.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.78% (8)
    Меньше
    65.22% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (16)
    Нет
    30.43% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.8% (8)
    2:1 Лудогорец
    21.7% (5)
    2:0 Лудогорец
    13% (3)
    1:2 Динамо Загреб
    8.7% (2)
    0:1 Динамо Загреб
    8.7% (2)
    1:0 Лудогорец
    8.7% (2)
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    Лудогорец
    Динамо Загреб
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