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Германия: Кубок
2022-2023

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 44787
РБ Лейпциг
4:0
Конец матча
Гамбург
0'
15' Желтая карточка
Мухайм Миро
1:0
33' Гол
Поульсен Юссуф
2:0
36' Гол
Поульсен Юссуф
39' Желтая карточка
Хенрихс Бенджамин
40' Желтая карточка
Мефферт Йонас
45' Желтая карточка
Симакан Мохамед
3:0
69' Гол
Симакан Мохамед
71' Желтая карточка
Раум Давид
4:0
81' Гол
Хенрихс Бенджамин
85' Желтая карточка
Бильбия Филип
90'+1

Ход матча

15'
 
Мухайм Миро
33'
Поульсен Юссуф
(Симакан Мохамед)
1:0
36'
Поульсен Юссуф
(Андре Силва)
2:0
39'
Хенрихс Бенджамин
 
40'
 
Мефферт Йонас
45'
Симакан Мохамед
 
46'
Гвардиол Йошко
Орбан Вилли
 
60'
 
Киттель Сонни
Жан-Люк Домпе
61'
Новоа Уго
Собослаи Доминик
 
68'
 
Амаечи Ксавьер
Джатта Бейкери
69'
Симакан Мохамед
(Форсберг Эмиль)
3:0
70'
Шлагер Ксавер
Симакан Мохамед
 
71'
Раум Давид
 
74'
 
Elijah Krahn
Рейс Людовит
74'
 
Микельбрансис Вильям
Хайер Моритц
74'
 
Бильбия Филип
Кёнигсдёрффер Рансфорд
81'
Хенрихс Бенджамин
(Шлагер Ксавер)
4:0
83'
Ба Сануссу
Форсберг Эмиль
 
85'
 
Бильбия Филип

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 121
РБ Лейпциг 95% (115)
X 4.1% (5)
Гамбург 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
37
Диалло
Абду
22
Раум
Давид
17
Собослаи
Доминик
39
Хенрихс
Бенджамин
44
Кампль
Кевин
10
Форсберг
Эмиль
19
Андре
Силва
9
Поульсен
Юссуф
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
36
Сухонен
Ансси
18
Джатта
Бейкери
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
27
Жан-Люк
Домпе
РБ Лейпциг
4-4-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

РБ Лейпциг
Гамбург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:3
Б
0:4

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 3 1.5
Андре Силва 2 1
Поульсен Юссуф 2 1
Форсберг Эмиль 1 0.5
Симакан Мохамед 1 0.5
Хенрихс Бенджамин 1 0.5
Нкунку Кристофер 1 0.5
Ольмо Дани 1 0.5
Шлагер Ксавер 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 1
Шонлау Себастьян 1 0.5

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 1 0
Раум Давид 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 1 0
Мухайм Миро 1 0
Бильбия Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
3
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1
РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1
Гамбург
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 2:0
Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4
РБ Лейпциг Вернер Тимо 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Боруссия М Тюрам Маркус 3
РБ Лейпциг Андре Силва 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Штуттгарт Антон Вальдемар 1
Байройт Гройсс Александер 1
Вальдхоф Шнаттерер Марк 1
Майнц Аарон Мартин 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    РБ Лейпциг 95% (115)
    X 4.1% (5)
    Гамбург 0.8% (1)
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 4:0 Гамбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    95% (115)
    Ничья
    4.1% (5)
    Гамбург
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.38% (77)
    Меньше
    33.62% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    69.83% (81)
    Нет
    30.17% (35)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    40.5% (49)
    2:0 РБ Лейпциг
    22.3% (27)
    3:1 РБ Лейпциг
    19.8% (24)
    1:0 РБ Лейпциг
    5.8% (7)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    4:1 РБ Лейпциг
    1.7% (2)
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