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Германия: Кубок
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Штуттгарт
6:0
Конец матча
Арминия
0'
1:0
20' Гол
Штенцель Паскаль
2:0
24' Гол
Эндо Ватару
3:0
29' Гол
Пфайффер Лука
34' Желтая карточка
Штенцель Паскаль
4:0
39' Гол
Мвумпа Силас
45' Желтая карточка
Серра Янни
5:0
52' Гол
Пфайффер Лука
53' Желтая карточка
Притль Мануэль
6:0
67' Гол
Гирасси Серу
90'+1

Ход матча

20'
Штенцель Паскаль
1:0
24'
Эндо Ватару
(Фюрих Крис)
2:0
29'
Пфайффер Лука
(Соса Борна)
3:0
34'
Штенцель Паскаль
 
39'
Мвумпа Силас
(Соса Борна)
4:0
45'
 
Серра Янни
46'
 
Окугава Масая
Климович Матео
46'
 
Лепиница Иван
Ржатковски Марк
46'
 
Сидлер Сильван
Гебауэр Кристиан
52'
Пфайффер Лука
(Фюрих Крис)
5:0
53'
 
Притль Мануэль
60'
 
Рамос Гильерме
Хак Робин
62'
Эглофф Лилиан
Мийо Энцо
 
62'
Гирасси Серу
Пфайффер Лука
 
64'
 
Ласм Бриан
Серра Янни
67'
Гирасси Серу
(Соса Борна)
6:0
70'
Нартей Николас
Эндо Ватару
 
70'
Кулибали Танги
Соса Борна
 
76'
Переа Хуан
Мвумпа Силас
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 12 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогнозы 119
Штуттгарт 95% (113)
X 2.5% (3)
Арминия 2.5% (3)
Все прогнозы
33
Бредлов
Фабиан
15
Штенцель
Паскаль
16
Каразор
Атакан
21
Ито
Хироки
14
Мвумпа
Силас
24
Соса
Борна
8
Мийо
Энцо
3
Эндо
Ватару
22
Фюрих
Крис
20
Пфайффер
Лука
10
Томаш
Тьягу
33
Фрайсль
Мартин
7
Гебауэр
Кристиан
6
Хюсинг
Оливер
30
Андраде
Андреас
24
Белло
Джордж
16
Ржатковски
Марк
19
Притль
Мануэль
21
Хак
Робин
14
Консбрух
Джомейн
8
Климович
Матео
23
Серра
Янни
Штуттгарт
3-5-2
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Штуттгарт
Арминия

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:1
ТМК
5:2
Б
0:2
Б
3:0
ТМС
2:0
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
2:3
Б2
3:1
Б
2:2
Б
0:0
К
2:0
Б
2:2
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пфайффер Лука 2 1
Эндо Ватару 1 0.5
Штенцель Паскаль 1 0.5
Гирасси Серу 1 0.5
Чурлинов Дарко 1 0.5
Мвумпа Силас 1 0.5
Соса Борна 0 0
Фюрих Крис 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клос Фабиан 2 1
Серра Янни 2 1
Окугава Масая 1 0.5
Ласм Бриан 1 0.5
Хак Робин 1 0.5

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антон Вальдемар 0 1
Штенцель Паскаль 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Притль Мануэль 1 0
Серра Янни 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Штуттгарт - Бохум 4:1 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1
Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1
Арминия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ганновер 96 - Арминия 2:0 Арминия - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Арминия 4:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2
Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
РБ Лейпциг Вернер Тимо 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Боруссия М Тюрам Маркус 3
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Топ нарушителей
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Штуттгарт Антон Вальдемар 1
Байройт Гройсс Александер 1
Боруссия Д Адейеми Карим 1
Вальдхоф Шнаттерер Марк 1
Весь список
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    Прогнозы 119
    Штуттгарт 95% (113)
    X 2.5% (3)
    Арминия 2.5% (3)
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    Прогнозы на матч Штуттгарт 6:0 Арминия

    Исход игры
    Штуттгарт
    95% (113)
    Ничья
    2.5% (3)
    Арминия
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.62% (65)
    Меньше
    45.38% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    54.62% (65)
    Нет
    45.38% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Штуттгарт
    46.2% (55)
    2:0 Штуттгарт
    23.5% (28)
    1:0 Штуттгарт
    18.5% (22)
    3:1 Штуттгарт
    3.4% (4)
    3:0 Штуттгарт
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Арминия
    1.7% (2)
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