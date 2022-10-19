Тур: 2. Стадион: Мерседес-Бенц-Арена.
0'
1:0
20' ГолШтенцель Паскаль
2:0
24' ГолЭндо Ватару
3:0
29' ГолПфайффер Лука
34' Желтая карточкаШтенцель Паскаль
4:0
39' ГолМвумпа Силас
45' Желтая карточкаСерра Янни
5:0
52' ГолПфайффер Лука
53' Желтая карточкаПритль Мануэль
6:0
67' ГолГирасси Серу
90'+1
Ход матча
20'
1:0
24'
2:0
29'
3:0
34'
39'
4:0
45'
52'
5:0
53'
64'
67'
6:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
12 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
21
Ито
Хироки
14
Мвумпа
Силас
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
10
Томаш
Тьягу
24
Белло
Джордж
21
Хак
Робин
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
-
14 Мвумпа СиласЗащитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
-
10 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Wimmer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
-
17 Индже БуракНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Штуттгарт
Арминия
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пфайффер Лука
|2
|1
|Эндо Ватару
|1
|0.5
|Штенцель Паскаль
|1
|0.5
|Гирасси Серу
|1
|0.5
|Чурлинов Дарко
|1
|0.5
|Мвумпа Силас
|1
|0.5
|Соса Борна
|0
|0
|Фюрих Крис
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клос Фабиан
|2
|1
|Серра Янни
|2
|1
|Окугава Масая
|1
|0.5
|Ласм Бриан
|1
|0.5
|Хак Робин
|1
|0.5
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антон Вальдемар
|0
|1
|Штенцель Паскаль
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Притль Мануэль
|1
|0
|Серра Янни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Штуттгарт - Бохум 4:1 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1
Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1
Арминия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ганновер 96 - Арминия 2:0 Арминия - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Арминия 4:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2
Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|Шальке 04
|Дрекслер Доминик
|3
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|3
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|3
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|3
|Санкт-Паули
|Салиакас Манолис
|1
|Штуттгарт
|Антон Вальдемар
|1
|Байройт
|Гройсс Александер
|1
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|1
|Вальдхоф
|Шнаттерер Марк
|1
Прогнозы на матч Штуттгарт 6:0 Арминия
Исход игры
Штуттгарт
95% (113)
Ничья
2.5% (3)
Арминия
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.62% (65)
Меньше
45.38% (54)
Обе команды забьют
Да
54.62% (65)
Нет
45.38% (54)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
46.2% (55)
2:0 Штуттгарт
23.5% (28)
1:0 Штуттгарт
18.5% (22)
3:1 Штуттгарт
3.4% (4)
3:0 Штуттгарт
2.5% (3)
1:1 Ничья
2.5% (3)
1:2 Арминия
1.7% (2)
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