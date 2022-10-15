  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 45000 Главный судья: Осмерс Харм
РБ Лейпциг
3:2
Конец матча
Герта
0'
1:0
25' Гол
Форсберг Эмиль
2:0
30' Гол
Диалло Абду
32' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
38' Желтая карточка
Айдара Амаду
41' Желтая карточка
Платтенхардт Марвин
3:0
45' Гол
Орбан Вилли
3:1
62' Пенальти
Лукебакио Доди
64' Желтая карточка
Кампль Кевин
3:2
64' Гол
Йоветич Стеван
84' Undefined phrase: football_event_
Нкунку Кристофер
90' Желтая карточка
Рохель Агустин
90'+6
3:2. Гол Стевана Йоветича (видео...
3:1. Гол с пенальти Доди Лукебак...
3:0. Гол Вилли Орбана (видео). Ч...
2:0. Гол Давида Раума (видео). Ч...
1:0. Гол Эмиля Форсберга (видео)...

Ход матча

25'
Форсберг Эмиль
(Собослаи Доминик)
1:0
30'
Диалло Абду
(Собослаи Доминик)
2:0
32'
 
Кемпф Марк-Оливер
38'
Айдара Амаду
 
41'
 
Платтенхардт Марвин
45'
Орбан Вилли
3:0
46'
 
Миттельштедт Максимилиан
Платтенхардт Марвин
46'
 
Канга Вилфрид
Шуньич Иван
59'
 
Эджуке Чидера
Рихтер Марко
61'
Хенрихс Бенджамин
Симакан Мохамед
 
61'
Кампль Кевин
Раум Давид
 
61'
Хальстенберг Марсель
Айдара Амаду
 
62'
3:1
Лукебакио Доди
64'
Кампль Кевин
 
64'
3:2
Йоветич Стеван
72'
Поульсен Юссуф
Форсберг Эмиль
 
72'
Новоа Уго
Андре Силва
 
83'
 
Зельке Дейви
Сердар Суат
84'
Нкунку Кристофер
 
90'
 
Рохель Агустин

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 121
РБ Лейпциг 91.7% (111)
X 5.8% (7)
Герта 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
37
Диалло
Абду
22
Раум
Давид
17
Собослаи
Доминик
24
Шлагер
Ксавер
8
Айдара
Амаду
10
Форсберг
Эмиль
19
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
3
Рохель
Агустин
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
8
Сердар
Суат
14
Лукебакио
Доди
19
Йоветич
Стеван
23
Рихтер
Марко
РБ Лейпциг
4-4-2
Герта
4-3-3

История личных встреч

РБ Лейпциг
Герта

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

12 матчей

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
1:6
Б
6:0
Б
0:3
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:4
Б
5:0
Б
0:3
Б
2:3
Б
1:4
Б
2:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 7 (2) 0.7
Вернер Тимо 3 0.3
Орбан Вилли 3 0.3
Собослаи Доминик 1 0.1
Форсберг Эмиль 1 0.1
Диалло Абду 1 0.1
Айдара Амаду 1 0.1
Ольмо Дани 0 0
Хальстенберг Марсель 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 5 (2) 0.5
Сердар Суат 3 0.3
Рихтер Марко 2 0.2
Йоветич Стеван 1 0.1
Тусар Люка 1 0.1
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Зельке Дейви 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 4 0
Кампль Кевин 3 0
Лаймер Конрад 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Форсберг Эмиль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Айдара Амаду 1 0
Раум Давид 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 3 1
Шуньич Иван 4 0
Сердар Суат 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Рохель Агустин 2 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Бутьюс Жан-Поль 1 0
Зельке Дейви 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Рихтер Марко 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
5
45%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
27%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Пропущено

12
12
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
6
50%
3
25%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0
Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0
Герта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Герта - Фрайбург 2:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1
Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
2. Фрайбург Заявка 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 18 - 14 16
6. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
7. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
8. РБ Лейпциг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
9. Майнц Заявка 10 4 3 3 11 - 13 15
10. Вердер Заявка 10 4 3 3 20 - 16 15
11. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
12. Кёльн Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
13. Вольфсбург Заявка 10 2 4 4 11 - 17 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 5 4 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8
16. Байер Л Заявка 10 2 2 6 14 - 21 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
3. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
8. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
11. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
12. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
13. Вердер Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
14. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
15. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
16. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
17. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
18. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
9. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
10. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Герта Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 10
Боруссия М Тюрам Маркус 7 (2)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Айнтрахт Фр Камада Даити 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Штуттгарт Каразор Атакан 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    РБ Лейпциг 91.7% (111)
    X 5.8% (7)
    Герта 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч РБ Лейпциг 3:2 Герта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:2 Герта

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    91.7% (111)
    Ничья
    5.8% (7)
    Герта
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.5% (72)
    Меньше
    39.5% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    63.87% (76)
    Нет
    36.13% (43)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    37.2% (45)
    2:0 РБ Лейпциг
    24% (29)
    3:1 РБ Лейпциг
    17.4% (21)
    1:0 РБ Лейпциг
    9.9% (12)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    1:2 Герта
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     