Тур: 10. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 45000 Главный судья: Осмерс Харм
3:2
Конец матча
0'
1:0
25' ГолФорсберг Эмиль
2:0
30' ГолДиалло Абду
32' Желтая карточкаКемпф Марк-Оливер
38' Желтая карточкаАйдара Амаду
41' Желтая карточкаПлаттенхардт Марвин
3:0
45' ГолОрбан Вилли
3:1
62' ПенальтиЛукебакио Доди
64' Желтая карточкаКампль Кевин
3:2
64' ГолЙоветич Стеван
84' Undefined phrase: football_event_Нкунку Кристофер
90' Желтая карточкаРохель Агустин
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
25'
30'
2:0
38'
45'
3:0
62'
3:1
64'
64'
3:2
72'
84'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
21
Бласвих
Янис
37
Диалло
Абду
22
Раум
Давид
19
Андре
Силва
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
23
Рихтер
Марко
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Рихтер МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
РБ Лейпциг
Герта
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
12 матчей
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|7 (2)
|0.7
|Вернер Тимо
|3
|0.3
|Орбан Вилли
|3
|0.3
|Собослаи Доминик
|1
|0.1
|Форсберг Эмиль
|1
|0.1
|Диалло Абду
|1
|0.1
|Айдара Амаду
|1
|0.1
|Ольмо Дани
|0
|0
|Хальстенберг Марсель
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|5 (2)
|0.5
|Сердар Суат
|3
|0.3
|Рихтер Марко
|2
|0.2
|Йоветич Стеван
|1
|0.1
|Тусар Люка
|1
|0.1
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Зельке Дейви
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|4
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Собослаи Доминик
|0
|1
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|3
|1
|Шуньич Иван
|4
|0
|Сердар Суат
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
5
45%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
27%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Пропущено
12
12
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
6
50%
3
25%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0
Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0
Герта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Герта - Фрайбург 2:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1
Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|6.
|Бавария
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|25 - 8
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|9.
|Майнц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 16
|15
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 13
|13
|12.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 17
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|16.
|Байер Л
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|18.
|Бохум
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|7.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|8.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|13.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|16.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 11
|6
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|10
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|8 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
|Штуттгарт
|Каразор Атакан
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:2 Герта
Исход игры
РБ Лейпциг
91.7% (111)
Ничья
5.8% (7)
Герта
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.5% (72)
Меньше
39.5% (47)
Обе команды забьют
Да
63.87% (76)
Нет
36.13% (43)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
37.2% (45)
2:0 РБ Лейпциг
24% (29)
3:1 РБ Лейпциг
17.4% (21)
1:0 РБ Лейпциг
9.9% (12)
1:1 Ничья
4.1% (5)
1:2 Герта
1.7% (2)
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