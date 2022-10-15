Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Сегодняшная посещаемость составляет 45000 болельщиков

90' Удар от ворот произведет Герта

89' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Зельке Дейви оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Хорошую попытку сделал Зельке Дейви . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Матч возобновлен

85' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды РБ Лейпциг отменен из-за положения "вне игры".

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

84' Кампль Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Собослаи Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Собослаи Доминик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Оооо... вот это был удар! Нкунку Кристофер должен был забить с этой позиции.

80' Собослаи Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Эджуке Чидера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Хальстенберг Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Кемпф Марк-Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Кенни Джонджо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Собослаи Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Хальстенберг Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Миттельштедт Максимилиан из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Собослаи Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Лукебакио Доди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

67' Хальстенберг Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Г О О О О Л - Йоветич Стеван забивает ударом с правой ноги!

64' Кампль Кевин получил желтую карточку от судьи

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Г О О О О О Л - Лукебакио Доди из команды Герта забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Янис Бласвич прыгнул не в ту сторону.

59' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Герта

59' Форсберг Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Лукебакио Доди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Кемпф Марк-Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Лукебакио Доди из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Удар от ворот произведет Герта

53' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Нкунку Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

51' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Герта

50' Андре Силва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Форсберг Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Диалло Абду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Симакан Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.