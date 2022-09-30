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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 49000
Ганновер 96
1:2
Конец матча
Гамбург
0'
1:0
4' Гол
Муроя Сэй
11' Желтая карточка
Вушкович Марио
1:1
15' Гол в свои ворота
Бёрнер Юлиан
28' Желтая карточка
Бенеш Ласло
34' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан
45' Желтая карточка
Киттель Сонни
63' Желтая карточка
Кунце Фабиан
71' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
90' Желтая карточка
Кён Деррик
1:2
90' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
90'+6
Голы (видео). Вторая Бундеслига....

Ход матча

4'
Муроя Сэй
1:0
11'
 
Вушкович Марио
15'
1:1
Бёрнер Юлиан
28'
 
Бенеш Ласло
34'
Бёрнер Юлиан
 
45'
 
Киттель Сонни
53'
Керк Себастьян
Тойхерт Седрик
 
63'
Кунце Фабиан
 
70'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Киттель Сонни
70'
Вайдандт Хендрик
Nicolo Tresoldi
 
71'
 
Шонлау Себастьян
76'
 
Сухонен Ансси
Бенеш Ласло
88'
Безушков Макс
Кунце Фабиан
 
90'
Кён Деррик
 
90'
1:2
Кёнигсдёрффер Рансфорд
(Мефферт Йонас)
90'
 
Давид Йонас
Джатта Бейкери

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
23
Nicolo
Tresoldi
16
Нильсен
Ховард
36
Тойхерт
Седрик
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
Ганновер 96
3-4-2-1
Гамбург
4-1-2-3

История личных встреч

Ганновер 96
Гамбург

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
3:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
3:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
3:1
Б
5:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 5 0.5
Тойхерт Седрик 3 0.3
Муроя Сэй 3 0.3
Бейер Максимилиан 3 (1) 0.3
Кён Деррик 1 0.1
Крайнц Лука 1 0.1
Керк Себастьян 1 (1) 0.1
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0
Antonio Foti 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 6 0.6
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0.3
Рейс Людовит 2 0.2
Бенеш Ласло 1 0.1
Хайер Моритц 1 0.1
Джатта Бейкери 1 0.1
Вушкович Марио 1 0.1
Киттель Сонни 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Жан-Люк Домпе 0 0
Мухайм Миро 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 5 0
Крайнц Лука 4 0
Бёрнер Юлиан 3 0
Нойман Фил 3 0
Кён Деррик 3 0
Цилер Рон-Роберт 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0
Enzo Leopold 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Аарон 1 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 1
Глацель Роберт 2 0
Шонлау Себастьян 2 0
Хайер Моритц 2 0
Мухайм Миро 2 0
Рейс Людовит 2 0
Вушкович Марио 2 0
Киттель Сонни 1 0
Мефферт Йонас 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Ogechika Heil 1 0
Рор Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
5
45%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
17%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
33%
76-90

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
25%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
5
26%
0
0%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
21%
4
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
4
21%
7
44%
76-90

Пропущено

13
6
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
15%
4
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1
Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0
Гамбург
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2
Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 10 8 0 2 16 - 6 24
2. Дармштадт 10 6 3 1 19 - 11 21
3. Падерборн 10 6 1 3 26 - 12 19
4. Ганновер 96 10 5 2 3 18 - 14 17
5. Хайденхайм 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Фортуна 9 4 2 3 16 - 12 14
7. Кайзерслаутерн 9 3 5 1 18 - 15 14
8. Хольштайн Киль 9 3 3 3 16 - 19 12
9. Ганза 9 4 0 5 9 - 13 12
10. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
11. Ян 9 3 2 4 7 - 14 11
12. Санкт-Паули 9 2 4 3 14 - 15 10
13. Нюрнберг 9 3 1 5 9 - 15 10
14. Зандхаузен 9 2 2 5 10 - 13 8
15. Арминия 9 2 2 5 12 - 15 8
16. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
17. Гройтер Фюрт 9 1 4 4 12 - 17 7
18. Магдебург 9 2 1 6 12 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Фортуна 4 3 1 0 11 - 4 10
4. Ганза 5 3 0 2 7 - 4 9
5. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
6. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
7. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
8. Ян 5 2 2 1 4 - 6 8
9. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
10. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
11. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
12. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
13. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
14. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
16. Арминия 4 2 0 2 8 - 8 6
17. Гройтер Фюрт 5 1 3 1 8 - 9 6
18. Магдебург 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
5. Кайзерслаутерн 4 1 3 0 7 - 5 6
6. Хольштайн Киль 5 1 2 2 8 - 14 5
7. Фортуна 5 1 1 3 5 - 8 4
8. Падерборн 4 1 1 2 5 - 6 4
9. Нюрнберг 5 1 1 3 6 - 10 4
10. Магдебург 5 1 1 3 8 - 13 4
11. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
15. Санкт-Паули 5 0 2 3 5 - 10 2
16. Зандхаузен 4 0 1 3 4 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 5 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Ганновер 96 Кунце Фабиан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Киттель Сонни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Бёрнер Юлиан получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      28'
      Бенеш Ласло получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Бёрнер Юлиан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      11'
      Mario Vuskovic получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Муроя Сэй бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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