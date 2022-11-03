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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 30117
Лех
3:0
Конец матча
Вильярреал
0'
1:0
27' Гол
Вельде Кристоффер
2:0
51' Гол
Скурась Михал
72' Желтая карточка
Тригерос Мануэль
3:0
77' Гол
Скурась Михал
90'+4

Ход матча

27'
Вельде Кристоффер
1:0
51'
Скурась Михал
(Вельде Кристоффер)
2:0
68'
 
Данджума Арно
Моралес Луис
68'
 
Морено Альберто
Мохика Хоан
72'
 
Тригерос Мануэль
73'
Червински Алан
Вельде Кристоффер
 
73'
Шимчак Филип
Мархвиньски Филип
 
77'
Скурась Михал
(Исхак Микаэль)
3:0
77'
 
Парехо Даниэль
Ману Морланес
77'
 
Капу Этьен
Коклен Франсис
77'
 
Фемения Кико
Де Ла Фуэнте Адриан
88'
Дагерстол Филип
Исхак Микаэль
 
90'
Саламон Бартош
Квеквескири Ника
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 116
Лех 11.2% (13)
X 29.3% (34)
Вильярреал 59.5% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Беднарек
Филип
30
Квеквескири
Ника
16
Милич
Антонио
37
Шатка
Любомир
2
Перейра
Жоэл
III
5
Ребошу
Педру
23
Вельде
Кристоффер
22
Муравски
Радослав
21
Скурась
Михал
11
Мархвиньски
Филип
9
Исхак
Микаэль
1
Рейна
Пепе
37
Де
Ла
Фуэнте
Адриан
23
Манди
Аисса
5
Куэнка
Хорхе
12
Мохика
Хоан
19
Коклен
Франсис
20
Ману
Морланес
14
Тригерос
Мануэль
21
Пино
Йереми
15
Джексон
Николас
22
Моралес
Луис
Лех
3-5-2
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Лех
Вильярреал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
4:3

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 7 (1) 0.58
Скурась Михал 6 0.5
Вельде Кристоффер 5 0.42
Амарал Жоау 2 0.17
Перейра Жоэл III 1 0.08
Шимчак Филип 1 0.08
Мархвиньски Филип 1 0.08
Соуза Афонсу 1 0.08
Червински Алан 1 0.08
Ребошу Педру 0 0
Дагерстол Филип 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 6 (1) 0.75
Баэна Алехандро 4 0.5
Чуквезе Саму 3 0.38
Данджума Арно 2 0.25
Педраса Альфонсо 1 0.13
Коклен Франсис 1 0.13
Морено Херард 1 0.13
Джексон Николас 1 0.13
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Тригерос Мануэль 0 0
Мохика Хоан 0 0
Пино Йереми 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 4 0
Карлстрём Йеспер 4 0
Ребошу Педру 3 0
Милич Антонио 1 1
Перейра Жоэл III 2 0
Вельде Кристоффер 2 0
Мархвиньски Филип 2 0
Дуглас Барри 1 0
Исхак Микаэль 1 0
Квеквескири Ника 1 0
Беднарек Филип 1 0
Червински Алан 1 0
Скурась Михал 1 0
Шимчак Филип 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 0
Куэнка Хорхе 3 0
Манди Аисса 2 0
Капу Этьен 1 0
Коклен Франсис 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Мохика Хоан 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Ману Морланес 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Пино Йереми 1 0
Джексон Николас 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Лех
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
14
Лех
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Вильярреал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

4
14

Голы по времени матча

Забито

18
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
20%
16-30
3
17%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
4
22%
1
20%
76-90
2
11%
0
0%
91-120

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
6
43%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

25
19
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
12%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
4
16%
7
37%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
5
20%
5
26%
76-90
2
8%
0
0%
91-120

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лех - Ракув 1:2 Аустрия Вена - Лех 1:1 Краковия - Лех 0:0 Лех - Шлёнск 1:3
Гурник Забже - Лех 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1
Вильярреал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0
Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4

Результаты матчей

Лех
Вильярреал

Точный счет

4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лех
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
4
2
2.5
3
1
3
3
3.5
3
1
1
5
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
5
1.5
2
2
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
6
1.5
6
2
5
7
2.5
3
5
3
9
3.5
3
5
1
11
4.5
1
7

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Лех Заявка 6 2 3 1 12 - 7 9
3. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 6 1 4 1 8 - 5 7
4. Аустрия Вена Заявка 6 0 2 4 2 - 15 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
3. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Аустрия Вена Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
2. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
3. Лех Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Аустрия Вена Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poznan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Лех 11.2% (13)
    X 29.3% (34)
    Вильярреал 59.5% (69)
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    Прогнозы на матч Лех 3:0 Вильярреал

    Исход игры
    Лех
    11.2% (13)
    Ничья
    29.3% (34)
    Вильярреал
    59.5% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.39% (66)
    Меньше
    42.61% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    81.74% (94)
    Нет
    18.26% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    39.7% (46)
    1:1 Ничья
    25% (29)
    0:1 Вильярреал
    10.3% (12)
    2:1 Лех
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    0:2 Вильярреал
    4.3% (5)
    1:3 Вильярреал
    3.4% (4)
    1:0 Лех
    2.6% (3)
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