Стадион: Stadion Poznan Зрители: 11223
0'
1:0
5' ГолСоуза Афонсу
7' Желтая карточкаСоуза Афонсу
11' Желтая карточкаКатранис Александрос
70' Желтая карточкаПерейра Жоэл III
72' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
76' Желтая карточкаКвеквескири Ника
76' Желтая карточкаЧервински Якуб
82' Желтая карточкаДуглас Барри
90' Желтая карточкаMichael Ameyaw
90'+7
Ход матча
5'
1:0
7'
70'
72'
76'
76'
82'
90'
17
Шимчак
Филип
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Лех
Пяст
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
28 матчей
60.7%
21.4%
17.9%
17 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скурась Михал
|1
|0.2
|Соуза Афонсу
|1
|0.2
|Исхак Микаэль
|1 (1)
|0.2
|Шимчак Филип
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|3
|0.5
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.17
|Феликс Хорхе
|1
|0.17
|Храпек Михал
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|2
|0
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|3
|0
|Катранис Александрос
|3
|0
|Райнер Константин
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Томашевич Гжегож
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1
Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1
Пяст
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1
Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|2.
|Легия
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|7.
|Видзев Лодзь
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Корона Кельце
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Сталь Мелец
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|Варта Познань
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|11.
|Шлёнск
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|12.
|Ягеллония
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|14.
|Заглембе Любин
|7
|2
|2
|3
|3 - 7
|8
|15.
|Пяст
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|16.
|Лех
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|17.
|Медзь
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Краковия
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|Сталь Мелец
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Лех
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|15.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|9.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|11.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|13.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|15.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|16.
|Ягеллония
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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