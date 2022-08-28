  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион: Зрители: 11223
Лех
1:0
Конец матча
Пяст
0'
1:0
5' Гол
Соуза Афонсу
7' Желтая карточка
Соуза Афонсу
11' Желтая карточка
Катранис Александрос
70' Желтая карточка
Перейра Жоэл III
72' Желтая карточка
Томашевич Гжегож
76' Желтая карточка
Квеквескири Ника
76' Желтая карточка
Червински Якуб
82' Желтая карточка
Дуглас Барри
90' Желтая карточка
Michael Ameyaw
90'+7
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
25
Дагерстол
Филип
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
30
Квеквескири
Ника
6
Карлстрём
Йеспер
14
Цитаишвили
Георгий
7
Соуза
Афонсу
23
Вельде
Кристоффер
17
Шимчак
Филип
26
Плах
Франтишек
37
Райнер
Константин
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
77
Пырка
Аркадиуш
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
92
Кадзиор
Дамиан
24
Хэйтли
Том
6
Храпек
Михал
18
Вильчек
Камиль
Лех
4-2-3-1
Пяст
3-5-2

История личных встреч

Лех
Пяст

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

28 матчей

60.7%
21.4%
17.9%
17 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:4
ЭГА
0:2
Э
3:0
Э
1:1
ЭГА
1:0
Э
4:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
0:3
Э
2:0
ЭГА
2:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:2
Э
4:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
0:3
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:3
OE
1:2
К
0:4
OE
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скурась Михал 1 0.2
Соуза Афонсу 1 0.2
Исхак Микаэль 1 (1) 0.2
Шимчак Филип 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 3 0.5
Кадзиор Дамиан 1 0.17
Феликс Хорхе 1 0.17
Храпек Михал 0 0
Томашевич Гжегож 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 2 0
Карлстрём Йеспер 2 0
Дуглас Барри 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 3 0
Катранис Александрос 3 0
Райнер Константин 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Червински Якуб 1 0
Гук Томаш 1 0
Томашевич Гжегож 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1
Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1
Пяст
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1
Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 7 5 1 1 19 - 7 16
2. Легия 7 4 2 1 10 - 7 14
3. Погонь Щецин 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Радомьяк Радом 7 3 2 2 9 - 9 11
5. Ракув 5 3 1 1 10 - 6 10
6. Краковия 7 3 1 3 8 - 6 10
7. Видзев Лодзь 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Корона Кельце 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Сталь Мелец 7 3 1 3 10 - 10 10
10. Варта Познань 7 3 0 4 6 - 9 9
11. Шлёнск 7 2 3 2 6 - 9 9
12. Ягеллония 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
14. Заглембе Любин 7 2 2 3 3 - 7 8
15. Пяст 6 2 0 4 5 - 6 6
16. Лех 5 1 1 3 3 - 7 4
17. Медзь 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Лехия Гданьск 5 1 0 4 5 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Краковия 4 2 0 2 5 - 3 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
8. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
10. Сталь Мелец 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Лех 4 1 0 3 2 - 6 3
14. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
15. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Радомьяк Радом 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
5. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
9. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
11. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Ракув 2 1 0 1 4 - 2 3
13. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
15. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
16. Ягеллония 3 0 2 1 3 - 4 2
17. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      11'
      Катранис Александрос получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Соуза Афонсу получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Соуза Афонсу бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лех 1:0 Пяст онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     