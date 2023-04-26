Тур: 27. Стадион: Альянц.
1:1
Конец матча
0'
0:1
15' ГолКонате Карим
1:1
44' ГолБургшталлер Гвидо
68' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
81' Желтая карточкаКамери Дийон
82' Красная карточкаЗолльбауэр Михаэль
82' Желтая карточкаКонате Карим
90' Желтая карточкаАуэр Йонас
90' Желтая карточкаПавлович Страхиня
90' Желтая карточкаДедич Амар
90' Желтая карточкаШик Торстен
90'+7
Ход матча
15'
0:1
44'
65'
81'
82'
90'
90'
90'
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
29
Байич
Анте
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
20
Койта
Секу
19
Конате
Карим
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
-
27 Грюлль МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуПолузащитник
-
19 Конате КаримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Глух ОскарПолузащитник
-
25 Дьяките УмарНападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
100%
8 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
35.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед
45 матчей
20%
80%
0 побед 9 ничьих 36 побед
Первый тайм
24.4%
75.6%
0 побед 11 ничьих 26 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 10 ничьих 29 побед
62 матча
17.7%
24.2%
58.1%
11 побед 15 ничьих 36 побед
Первый тайм
12.9%
45.2%
41.9%
8 побед 28 ничьих 26 побед
Второй тайм
27.4%
25.8%
46.8%
17 побед 16 ничьих 29 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
1.35
1.23
Среднее время на гол
66
73
Всего голов
60
61
Голов в среднем за матч
1.94
1.97
Среднее время на гол
46
45
Всего голов
102
99
Голов в среднем за матч
1.65
1.6
Тотал матчей
2.5
59
Больше 95%
Меньше 5%
3
52
Больше 84%
Меньше 16%
10
36
Больше 58%
Меньше 42%
26
19
Больше 31%
Меньше 69%
43
14
Больше 23%
Меньше 77%
48
11
Больше 18%
Меньше 82%
51
5
Больше 8%
Меньше 92%
57
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
Среднее время на гол
54
56
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|17 (2)
|0.63
|Циммерманн Бернхард
|7
|0.26
|Грюлль Марко
|5
|0.19
|Штрунц Оливер
|4
|0.15
|Кюн Николас
|3
|0.11
|Дрёйф Ферди
|2
|0.07
|Грайль Патрик
|1
|0.04
|Байич Анте
|1
|0.04
|Кершбаум Роман
|1
|0.04
|Демир Юсуф
|1
|0.04
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.04
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|14 (2)
|0.52
|Адаму Чуквубике
|8
|0.3
|Окафор Ноа
|7
|0.26
|Фернандо Педро
|6 (1)
|0.22
|Капальдо Николас
|5
|0.19
|Койта Секу
|3
|0.11
|Зайвальд Николас
|3
|0.11
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.07
|Глух Оскар
|2
|0.07
|Конате Карим
|2
|0.07
|Вебер Максимилиан
|1
|0.04
|Соле Умар
|1
|0.04
|Павлович Страхиня
|1
|0.04
|Камери Дийон
|1
|0.04
|Диарра Юба
|1
|0.04
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Шимич Роко
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауэр Йонас
|7
|0
|Пеич Алекса
|7
|0
|Шик Торстен
|6
|0
|Кершбаум Роман
|6
|0
|Грюлль Марко
|6
|0
|Байич Анте
|4
|1
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0
|Циммерманн Бернхард
|4
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|1
|Касиус Денсо
|2
|1
|Martin Moormann
|2
|1
|Кверфельд Леопольд
|1
|1
|Виммер Кевин
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Петрович Деян
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Грайль Патрик
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
|Штрунц Оливер
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхиня
|9
|1
|Дедич Амар
|7
|0
|Соле Умар
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Сучич Лука
|4
|0
|Адаму Чуквубике
|2
|1
|Капальдо Николас
|3
|0
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Ульмер Андреас
|2
|0
|Кён Филипп
|2
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Окафор Ноа
|2
|0
|Кьергаард Мауриц
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Конате Карим
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
10
2
Рапид Вена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Ред Булл Зальцбург
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
15
22
Рапид Вена
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Ред Булл Зальцбург
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
59% (16)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
25
24
Голы по времени матча
Забито
25
35
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
14 Не забивали 13
3
12%
5
14%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
4
16%
1
3%
31-45
2
8%
9
26%
46-60
4
16%
8
23%
61-75
10
40%
8
23%
76-90
Пропущено
19
11
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
6
32%
0
0%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
2
11%
4
36%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
4
36%
76-90
Забито
18
22
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
6%
2
9%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
4
22%
5
23%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
6
33%
7
32%
76-90
Пропущено
18
7
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
4
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
2
29%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
4
57%
76-90
Забито
43
57
16 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 39
14 Забивали первыми 21
4 Не забивали 2
4
9%
7
12%
1-15
6
14%
7
12%
16-30
6
14%
4
7%
31-45
6
14%
14
25%
46-60
5
12%
10
18%
61-75
16
37%
15
26%
76-90
Пропущено
37
18
21 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 12
10
27%
0
0%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
8
22%
4
22%
31-45
4
11%
4
22%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
8
22%
8
44%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1
Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Рапид Вена - Донауфельд 1:0 Рапид Вена - Донауфельд 6:0 Рапид Вена - Шальке 04 2:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3
Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0
Результаты матчей
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 7%
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
3
7 раз 26%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
112
68
76
410
310
113
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
49
113
211
77
112
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
252
1017
189
621
1017
225
324
225
126
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|58 - 17
|36
|2.
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|33
|3.
|26
|12
|10
|4
|45 - 32
|27
|4.
|27
|11
|5
|11
|43 - 37
|21
|5.
|27
|10
|8
|9
|48 - 44
|19
|6.
|26
|10
|3
|13
|38 - 49
|18
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|10
|6
|10
|34 - 40
|22
|2.
|26
|9
|5
|12
|37 - 41
|18
|3.
|26
|8
|4
|14
|41 - 48
|17
|4.
|26
|6
|5
|15
|29 - 48
|14
|5.
|26
|5
|7
|14
|26 - 48
|13
|6.
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|11
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|14
|10
|1
|3
|26 - 14
|7
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|13
|2
|2
|9
|18 - 27
|8
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|2
|6.
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|13
|6
|2
|5
|25 - 27
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|14
|12
|1
|1
|36 - 10
|9
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|3.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|9
|4.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|5.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|2
|6.
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 6