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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Рапид Вена
1:1
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
15' Гол
Конате Карим
1:1
44' Гол
Бургшталлер Гвидо
68' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
81' Желтая карточка
Камери Дийон
82' Красная карточка
Золльбауэр Михаэль
82' Желтая карточка
Конате Карим
90' Желтая карточка
Ауэр Йонас
90' Желтая карточка
Павлович Страхиня
90' Желтая карточка
Дедич Амар
90' Желтая карточка
Шик Торстен
90'+7
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
19
Золльбауэр
Михаэль
26
Martin
Moormann
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
5
Кершбаум
Роман
29
Байич
Анте
24
Грайль
Патрик
7
Кюн
Николас
9
Бургшталлер
Гвидо
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхиня
95
Бернардо
Фернандес
7
Капальдо
Николас
13
Зайвальд
Николас
32
Форсон
Аманква
20
Койта
Секу
19
Конате
Карим
30
Сеско
Бенджамин
Рапид Вена
4-2-3-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
100%
8 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
35.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

45 матчей

20%
80%
0 побед 9 ничьих 36 побед

Первый тайм

24.4%
75.6%
0 побед 11 ничьих 26 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 10 ничьих 29 побед

62 матча

17.7%
24.2%
58.1%
11 побед 15 ничьих 36 побед

Первый тайм

12.9%
45.2%
41.9%
8 побед 28 ничьих 26 побед

Второй тайм

27.4%
25.8%
46.8%
17 побед 16 ничьих 29 побед

История матчей

Б
2:4
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
4:2
К
6:2
Б
1:1
Б
2:7
Б
2:0
Б
3:2
К
1:2
Б
0:2
К
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:3
Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
6:1
Б
2:1
Б
6:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:3
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б(M
4:2
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
0:0
Б(M
2:2
Б(M
4:2
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
0:7
Б(M
1:3
Б(M
2:1

Голы

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.35
1.23

Среднее время на гол

66
73

Всего голов

60
61

Голов в среднем за матч

1.94
1.97

Среднее время на гол

46
45

Всего голов

102
99

Голов в среднем за матч

1.65
1.6

Тотал матчей

2.5
59
Больше 95%
Меньше 5%
3
52
Больше 84%
Меньше 16%
10
36
Больше 58%
Меньше 42%
26
19
Больше 31%
Меньше 69%
43
14
Больше 23%
Меньше 77%
48
11
Больше 18%
Меньше 82%
51
5
Больше 8%
Меньше 92%
57
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
60

Среднее время на гол

54
56

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 17 (2) 0.63
Циммерманн Бернхард 7 0.26
Грюлль Марко 5 0.19
Штрунц Оливер 4 0.15
Кюн Николас 3 0.11
Дрёйф Ферди 2 0.07
Грайль Патрик 1 0.04
Байич Анте 1 0.04
Кершбаум Роман 1 0.04
Демир Юсуф 1 0.04
Кверфельд Леопольд 1 0.04
Ауэр Йонас 0 0
Шик Торстен 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Касиус Денсо 0 0
Освальд Мориц 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 14 (2) 0.52
Адаму Чуквубике 8 0.3
Окафор Ноа 7 0.26
Фернандо Педро 6 (1) 0.22
Капальдо Николас 5 0.19
Койта Секу 3 0.11
Зайвальд Николас 3 0.11
Кьергаард Мауриц 2 0.07
Глух Оскар 2 0.07
Конате Карим 2 0.07
Вебер Максимилиан 1 0.04
Соле Умар 1 0.04
Павлович Страхиня 1 0.04
Камери Дийон 1 0.04
Диарра Юба 1 0.04
Ульмер Андреас 0 0
Сучич Лука 0 0
Дедич Амар 0 0
Шимич Роко 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауэр Йонас 7 0
Пеич Алекса 7 0
Шик Торстен 6 0
Кершбаум Роман 6 0
Грюлль Марко 6 0
Байич Анте 4 1
Бургшталлер Гвидо 5 0
Циммерманн Бернхард 4 0
Золльбауэр Михаэль 2 1
Касиус Денсо 2 1
Martin Moormann 2 1
Кверфельд Леопольд 1 1
Виммер Кевин 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Петрович Деян 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Грайль Патрик 1 0
Освальд Мориц 1 0
Штрунц Оливер 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 9 1
Дедич Амар 7 0
Соле Умар 4 0
Гурна-Дуат Люка 4 0
Сучич Лука 4 0
Адаму Чуквубике 2 1
Капальдо Николас 3 0
Зайвальд Николас 3 0
Дьямбу Мамади 1 1
Ульмер Андреас 2 0
Кён Филипп 2 0
Койта Секу 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Окафор Ноа 2 0
Кьергаард Мауриц 2 0
Шимич Роко 2 0
Бернардо Фернандес 1 0
Диарра Юба 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Камери Дийон 1 0
Конате Карим 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

10
2
Рапид Вена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Ред Булл Зальцбург
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

15
22
Рапид Вена
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Ред Булл Зальцбург
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
59% (16)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

25
24

Голы по времени матча

Забито

25
35
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
14 Не забивали 13
3
12%
5
14%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
4
16%
1
3%
31-45
2
8%
9
26%
46-60
4
16%
8
23%
61-75
10
40%
8
23%
76-90

Пропущено

19
11
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
6
32%
0
0%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
2
11%
4
36%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
4
36%
76-90

Забито

18
22
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
6%
2
9%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
4
22%
5
23%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
6
33%
7
32%
76-90

Пропущено

18
7
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
4
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
2
29%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
4
57%
76-90

Забито

43
57
16 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 39
14 Забивали первыми 21
4 Не забивали 2
4
9%
7
12%
1-15
6
14%
7
12%
16-30
6
14%
4
7%
31-45
6
14%
14
25%
46-60
5
12%
10
18%
61-75
16
37%
15
26%
76-90

Пропущено

37
18
21 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 12
10
27%
0
0%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
8
22%
4
22%
31-45
4
11%
4
22%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
8
22%
8
44%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1
Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Рапид Вена - Донауфельд 1:0 Рапид Вена - Донауфельд 6:0 Рапид Вена - Шальке 04 2:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3
Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0

Результаты матчей

Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 7%
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
3
7 раз 26%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
7
6
4
10
2.5
3
10
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
11
3
2
11
2.5
7
7
1
12
3.5
2
12
1
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
25
2
10
17
1.5
18
9
6
21
2.5
10
17
2
25
3.5
3
24
2
25
4.5
1
26

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 27 19 7 1 58 - 17 36
2.
Штурм
 27 17 6 4 46 - 22 33
3.
ЛАСК
 26 12 10 4 45 - 32 27
4.
Рапид Вена
 27 11 5 11 43 - 37 21
5.
Аустрия Вена
 27 10 8 9 48 - 44 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 26 10 3 13 38 - 49 18

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 26 10 6 10 34 - 40 22
2.
Сваровски Тироль
 26 9 5 12 37 - 41 18
3.
Вольфсбергер
 26 8 4 14 41 - 48 17
4.
Хартберг
 26 6 5 15 29 - 48 14
5.
Альтах
 26 5 7 14 26 - 48 13
6.
Рид
 26 4 8 14 19 - 38 11

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 14 10 1 3 26 - 14 7
5.
Аустрия Вена
 13 6 3 4 22 - 17 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 13 3 4 6 14 - 19 13
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 13 2 2 9 18 - 27 8
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 13 2 5 6 12 - 20 2
6.
Сваровски Тироль
 13 4 3 6 17 - 23 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 6 2 5 25 - 27 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 14 12 1 1 36 - 10 9
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 13 5 2 6 18 - 18 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 13 4 3 6 13 - 18 15
3.
Вольфсбергер
 13 6 2 5 23 - 21 9
4.
Рид
 13 2 3 8 7 - 18 9
5.
Хартберг
 13 3 2 8 13 - 23 2
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Штурм Аффенгрубер Давид 1 6
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Кён Филипп уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 44'
      Грайль Патрик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо бьет в цель!
    • 15'
      Койта Секу сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Конате Карим бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург онлайн

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