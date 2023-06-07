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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Коло-Коло
0'
9' Желтая карточка
Agustin Bouzat
39' Желтая карточка
Jeyson Rojas
45' Желтая карточка
Павес Эстебан
1:0
55' Гол
Вейгандт Марсело
57' Желтая карточка
Erick Wiemberg
90'+6
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
25
Вальдес
Бруно
4
Фигаль
Хорхе
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
5
Варела
Алан
8
Фернандес
Пол
17
Адвинкула
Луис
9
Бенедетто
Дарио
41
Luca
Langoni
1
Кортес
Брайан
13
Bruno
Gutierrez
4
Alan
Saldivia
23
Ramiro
Hernandez
18
Agustin
Bouzat
21
Erick
Wiemberg
8
Павес
Эстебан
6
Cesar
Fuentes
5
Leonardo
Gil
11
Marcos
Bolados
9
Damian
Pizarro
Бока Хуниорс
4-3-3
Коло-Коло
3-4-1-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Коло-Коло

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:2
КЛ
4:3
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адвинкула Луис 2 0.4
Вилья Себастьян 1 0.2
Вейгандт Марсело 1 0.2
Варела Алан 1 0.2
Коло-Коло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Bolados 1 0.2
Leonardo Gil 1 (1) 0.2
Паласиос Карлос 1 (1) 0.2

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ронкалья Факундо 2 1
Фигаль Хорхе 2 0
Вальдес Бруно 0 1
Mariano Andres Herron 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Фабра Франк 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Варела Алан 1 0
Валентини Николас 1 0
Барко Валентин 1 0
Коло-Коло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximiliano Falcon 3 0
Cesar Fuentes 2 0
Agustin Bouzat 2 0
Паласиос Карлос 0 1
Fernando de Paul 0 1
Бенегас Леандро 1 0
Leonardo Gil 1 0
Павес Эстебан 1 0
Marcos Bolados 1 0
Erick Wiemberg 1 0
Jeyson Rojas 1 0
Daniel Gutierrez 1 0
Gustavo Quinteros 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Коло-Коло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Коло-Коло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
1
Бока Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Коло-Коло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
100%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0
Коло-Коло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Монагас - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Курико Юнидо 0:1 Унион Эспаньола - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Аудакс Итальяно 2:1
Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Унион Ла-Калера - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Палестино 3:1 Коло-Коло - Монагас 1:0 Универсидад Католика Чили - Коло-Коло 0:0 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Уачипато - Коло-Коло 0:1 Кобресал - Коло-Коло 3:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:0 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:3 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 О'Хиггинз - Коло-Коло 5:1 Депортес Копьяпо - Коло-Коло 2:5 Коло-Коло - Магальянес 1:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Коло-Коло

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Коло-Коло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 1 1 5 - 2 10
2.
Депортиво Перейра
 5 2 1 2 5 - 5 7
3.
Монагас
 5 1 2 2 3 - 4 5
4.
Коло-Коло
 5 1 2 2 3 - 5 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Перейра
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Бока Хуниорс
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Монагас
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Коло-Коло
 2 1 0 1 1 - 2 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 2 - 1 4
2.
Коло-Коло
 3 0 2 1 2 - 3 2
3.
Депортиво Перейра
 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Монагас
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Желтая карточка
    57'
    Erick Wiemberg получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Ромеро Оскар сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Вейгандт Марсело бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    50'
    Павес Эстебан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Jeyson Rojas получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Luca Langoni уходит с поля. Ромеро Оскар выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      9'
      Агустин Боузат получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Bruno Gutierrez уходит с поля. Jeyson Rojas выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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