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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 13.
Росарио Сентраль
2:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
21' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
21' Желтая карточка
Valentin Barco
1:0
25' Гол
Laurtaro Giaccone
44' Желтая карточка
Валентини Николас
58' Желтая карточка
Фернандес Пол
1:1
64' Гол
Пайеро Мартин
2:1
69' Гол
Alejo Veliz
74' Желтая карточка
Броун Хорхе
78' Желтая карточка
Адвинкула Луис
78' Желтая карточка
Монтойя Вальтер
78' Желтая карточка
Facundo Mallo
2:2
90' Гол
Фигаль Хорхе
90'+12
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
7
Монтойя
Вальтер
45
Kevin
Ortiz
22
Laurtaro
Giaccone
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Alejo
Veliz
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
4
Фигаль
Хорхе
15
Валентини
Николас
19
Valentin
Barco
8
Фернандес
Пол
5
Alan
Varela
11
Пайеро
Мартин
10
Ромеро
Оскар
16
Miguel
Merentiel
22
Вилья
Себастьян
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Росарио Сентраль
Бока Хуниорс

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛП
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
К
1:0
П
1:1
К
2:1
П
3:1
КА
0:2
П
2:1
КС
3:0
КС
1:1
П
2:1
П
1:1
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
2:0
ПА
2:1
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.42
0.7

Среднее время на гол

63
128

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.32
0.77

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
116

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 5 0.38
Victor Malcorra 2 (1) 0.15
Laurtaro Giaccone 2 0.15
Damian Alberto Martinez 2 0.15
Jhonatan Candia 2 0.15
Кампас Хаминтон 1 0.08
Francis Mac Allister 1 0.08
Комар Хуан 1 0.08
Gino Infantino 1 0.08
Carlos Quintana 1 (1) 0.08
Alan Rodriguez2 0 0
Facundo Mallo 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Langoni 3 0.23
Фигаль Хорхе 3 0.23
Ромеро Оскар 2 0.15
Miguel Merentiel 2 0.15
Пайеро Мартин 2 0.15
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.08
Фернандес Пол 1 0.08
Вилья Себастьян 0 0
Бенедетто Дарио 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 5 1
Damian Alberto Martinez 4 0
Facundo Mallo 4 0
Carlos Quintana 3 0
Монтойя Вальтер 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Броун Хорхе 2 0
Francis Mac Allister 2 0
Jhonatan Candia 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Gino Infantino 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Alejo Veliz 1 0
Alejo Toledo 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 4 1
Фернандес Пол 4 0
Alan Varela 4 0
Адвинкула Луис 3 0
Вальдес Бруно 3 0
Фернандес Игнасио 1 1
Вилья Себастьян 1 1
Фабра Франк 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Сандез Агустин 2 0
Валентини Николас 2 0
Valentin Barco 2 0
Ромеро Серхио 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Miguel Merentiel 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Медина Кристиан 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бока Хуниорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
5
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

6
4
Росарио Сентраль
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Бока Хуниорс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
6
55%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
43%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
3
43%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
17%
2
13%
1-15
7
39%
0
0%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
3
17%
5
31%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
3
23%
1-15
1
6%
5
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
5
31%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1
Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1 У. Де Чили - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2
Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Бока Хуниорс

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 3 2 15 - 5 27
3.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
4.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
5.
Тальерес Кордоба
 0:0 13 6 4 3 20 - 10 22
6.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
7.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
8.
Годой Крус
 13 6 2 5 17 - 17 20
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 13 5 4 4 13 - 12 19
10.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
11.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 10 - 12 18
13.
Атлетико Платенсе
 13 4 5 4 14 - 15 17
14.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Институто
 0:1 13 4 4 5 12 - 14 16
16.
Банфилд
 1:0 13 4 4 5 9 - 14 16
17.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
18.
Сармиенто
 13 4 3 6 14 - 14 15
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
20.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
21.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
22.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
23.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Арсенал Саранди
 13 3 2 8 11 - 19 11
26.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 12 1 7 4 8 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
6.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
10.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
12.
Тальерес Кордоба
 0:0 7 3 1 3 8 - 5 10
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
14.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
15.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
16.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
17.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 7 2 3 2 7 - 6 9
18.
Институто
 0:1 7 2 3 2 5 - 6 9
19.
Банфилд
 1:0 7 2 3 2 2 - 5 9
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 6 3 3 0 12 - 5 12
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Годой Крус
 7 3 0 4 6 - 10 9
7.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
9.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
11.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Институто
 0:1 6 2 1 3 7 - 8 7
14.
Банфилд
 1:0 6 2 1 3 7 - 9 7
15.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
17.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
21.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
25.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Весь список
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