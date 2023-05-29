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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 18.
Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Тигре
0'
1:0
13' Гол
Мерентиель Мигель
28' Желтая карточка
Молинас Аарон
54' Желтая карточка
Brian Abel Luciatti
74' Желтая карточка
Фабра Франк
90' Желтая карточка
Меносси Лукас
90'+6
13
Гарсия
Хавьер
57
Вейгандт
Марсело
25
Вальдес
Бруно
4
Фигаль
Хорхе
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
5
Варела
Алан
21
Фернандес
Игнасио
17
Адвинкула
Луис
16
Мерентиель
Мигель
22
Вилья
Себастьян
23
Gonzalo
Marinelli
4
Martin
Ortega
2
Victor
Emanuel
Aguilera
6
Brian
Abel
Luciatti
13
Lautaro
Montoya
24
Martin
Garay
5
Sebastian
Prediger
II
28
Молинас
Аарон
16
Кастро
Алексис
32
Ретеги
Матео
11
Колидио
Факундо
Бока Хуниорс
4-3-3
Тигре
4-4-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Тигре

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

27 матчей

55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
5:3
ЛП
3:0
ЛП
0:2
КДЛС
2:0
С
4:1
С
2:1
ТМК
2:0
ТМК
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
2:0
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
2:0
П
2:1
ПА
1:0
ПА
3:3
ПА
1:2
ПА
3:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:3
ПА
6:2
ПА
2:1

Голы

Всего голов

38
8

Голов в среднем за матч

2.38
0.73

Среднее время на гол

37
123

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.18
1.06

Среднее время на гол

76
84

Всего голов

51
25

Голов в среднем за матч

1.89
0.93

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

47
97

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 5 0.28
Пайеро Мартин 4 0.22
Luca Langoni 3 0.17
Фигаль Хорхе 3 0.17
Ромеро Оскар 2 0.11
Фернандес Пол 2 0.11
Бенедетто Дарио 1 0.06
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.06
Адвинкула Луис 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 10 (2) 0.56
Колидио Факундо 2 (1) 0.11
Blas Armoa 2 0.11
Кастро Алексис 1 0.06
Brian Abel Luciatti 1 0.06
Brian Leizza 1 0.06
Меносси Лукас 0 0
Lucas Blondel 0 0
Martin Garay 0 0
Молинас Аарон 0 0
Martin Ortega 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 5 1
Фернандес Пол 5 0
Варела Алан 5 0
Пайеро Мартин 2 1
Валентини Николас 2 1
Ронкалья Факундо 3 0
Адвинкула Луис 3 0
Фабра Франк 3 0
Вальдес Бруно 3 0
Барко Валентин 3 0
Мерентиель Мигель 1 1
Вилья Себастьян 1 1
Jorge Almiron 1 1
Ромеро Оскар 2 0
Сандез Агустин 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Медина Кристиан 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 5 0
Brian Abel Luciatti 3 1
Меносси Лукас 4 0
Молинас Аарон 4 0
Brian Leizza 3 0
Lautaro Montoya 1 1
Кабрера Виктор 2 0
Victor Emanuel Aguilera 2 0
Lucas Blondel 2 0
Blas Armoa 2 0
Cristian Zabala 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Agustin Cardozo 1 0
Колидио Факундо 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Agustin Obando 1 0
Martin Ortega 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
5
Бока Хуниорс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Тигре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
8
Бока Хуниорс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Тигре
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

10
13

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
3
38%
4
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
5
22%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
22%
6
35%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
7
30%
2
12%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
20%
6
32%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
3
20%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0
Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1
Тигре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Тигре

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
6
1.5
3
5
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
5
1.5
3
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
7
7
11
1.5
6
12
3
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 17 13 1 3 29 - 9 40
2.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
3.
Тальерес Кордоба
 18 10 4 4 31 - 16 34
4.
Эстудиантес Ла Плата
 17 9 4 4 20 - 14 31
5.
Росарио Сентраль
 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
7.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
8.
Бельграно
 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Бока Хуниорс
 18 8 3 7 22 - 16 27
10.
Годой Крус
 17 7 5 5 20 - 18 26
11.
Сармиенто
 18 6 6 6 18 - 15 24
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 6 5 6 14 - 15 23
13.
Аргентинос Хуниорс
 18 6 5 7 21 - 17 23
14.
Атлетико Платенсе
 18 6 5 7 20 - 23 23
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
16.
Тигре
 18 5 7 6 17 - 19 22
17.
Барракас Централь
 18 5 7 6 17 - 21 22
18.
Институто
 17 5 5 7 14 - 21 20
19.
Расинг Авельянеда
 17 5 4 8 20 - 27 19
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 17 5 4 8 12 - 19 19
21.
Уракан
 17 4 6 7 15 - 20 18
22.
Колон
 17 3 9 5 15 - 18 18
23.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
24.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
25.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
26.
Банфилд
 17 3 6 8 10 - 20 15
27.
Арсенал Саранди
 18 4 2 12 14 - 26 14
28.
Унион Санта-Фе
 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
5.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
7.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
8.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
9.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
10.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
11.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
12.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
13.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
14.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
15.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
16.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
17.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
18.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
19.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
20.
Сармиенто
 8 3 2 3 11 - 10 11
21.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
22.
Колон
 9 2 5 2 10 - 10 11
23.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
26.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
27.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
13.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
14.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
15.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
16.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Атлетико Платенсе
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Барракас Централь
 8 1 4 3 7 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 5 - 11 7
24.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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