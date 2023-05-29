Тур: 18.
1:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолМерентиель Мигель
28' Желтая карточкаМолинас Аарон
54' Желтая карточкаBrian Abel Luciatti
74' Желтая карточкаФабра Франк
90' Желтая карточкаМеносси Лукас
90'+6
Ход матча
13'
28'
74'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Фабра
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Генес НауэльЗащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Luca Langoni
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Martin GarayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
30 Brian Leizza
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Бока Хуниорс
Тигре
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
27 матчей
55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
38
8
Голов в среднем за матч
2.38
0.73
Среднее время на гол
37
123
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.18
1.06
Среднее время на гол
76
84
Всего голов
51
25
Голов в среднем за матч
1.89
0.93
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
47
97
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5
|0.28
|Пайеро Мартин
|4
|0.22
|Luca Langoni
|3
|0.17
|Фигаль Хорхе
|3
|0.17
|Ромеро Оскар
|2
|0.11
|Фернандес Пол
|2
|0.11
|Бенедетто Дарио
|1
|0.06
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.06
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|10 (2)
|0.56
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.11
|Blas Armoa
|2
|0.11
|Кастро Алексис
|1
|0.06
|Brian Abel Luciatti
|1
|0.06
|Brian Leizza
|1
|0.06
|Меносси Лукас
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|5
|1
|Фернандес Пол
|5
|0
|Варела Алан
|5
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Валентини Николас
|2
|1
|Ронкалья Факундо
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Фабра Франк
|3
|0
|Вальдес Бруно
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Jorge Almiron
|1
|1
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|5
|0
|Brian Abel Luciatti
|3
|1
|Меносси Лукас
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Lautaro Montoya
|1
|1
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Lucas Blondel
|2
|0
|Blas Armoa
|2
|0
|Cristian Zabala
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
5
Бока Хуниорс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Тигре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
8
Бока Хуниорс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Тигре
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
10
13
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
3
38%
4
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
5
22%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
22%
6
35%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
7
30%
2
12%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
20%
6
32%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
3
20%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0
Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1
Тигре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Тигре
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
53
46
35
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
64
35
37
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
117
711
612
315
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6