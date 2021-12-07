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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
1:0
Перерыв

Стадион:
Манчестер Сити
0'
14' Желтая карточка
Кампль Кевин
1:0
24' Гол
Собослаи Доминик
30' Желтая карточка
Де Брёйне Кевин
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
16
Клостерманн
Лукас
32
Гвардиол
Йошко
3
Анхелиньо
Хосе
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
18
Нкунку
Кристофер
10
Форсберг
Эмиль
17
Собослаи
Доминик
33
Андре
Силва
13
Стеффен
Закари
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Аке
Натан
11
Зинченко
Александр
17
Де
Брёйне
Кевин
25
Фернандиньо
Фернандо
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
10
Грилиш
Джек
47
Фоден
Фил
РБ Лейпциг
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-3-3

Ход матча

14'
Кампль Кевин
 
24'
Собослаи Доминик
(Лаймер Конрад)
1:0
30'
 
Де Брёйне Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

РБ Лейпциг
Манчестер Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
6:3

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 7 1.17
Андре Силва 2 0.33
Форсберг Эмиль 2 (1) 0.33
Собослаи Доминик 2 (1) 0.33
Мукиэле Норди 1 0.17
Анхелиньо Хосе 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Ольмо Дани 0 0
Новоа Уго 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 4 (2) 0.67
Жезус Габриэль 3 0.5
Канселу Жоау 2 0.33
Стерлинг Рахим 2 0.33
Грилиш Джек 1 0.17
Фоден Фил 1 0.17
Уокер Кайл 1 0.17
Аке Натан 1 0.17
Палмер Коул 1 0.17
Гюндоган Илкай 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Де Брёйне Кевин 0 0
Силва Бернарду 0 0
Диаш Рубен 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 3 0
Анхелиньо Хосе 1 1
Симакан Мохамед 2 0
Джисс Марш 1 0
Кампль Кевин 1 0
Орбан Вилли 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Мориба Илайкс 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 2 0
Канселу Жоау 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Зинченко Александр 1 0
Жезус Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
9%
1
8%
1-15
4
36%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

14
17
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
21%
1
6%
1-15
4
29%
3
18%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
2
14%
4
24%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0
РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1
Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:1 Заявка 6 4 0 2 17 - 9 12
2. ПСЖ 3:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 6 2 1 3 14 - 13 7
4. Брюгге 0:3 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Манчестер Сити 0:1 Заявка 3 3 0 0 12 - 5 9
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Брюгге 0:3 Заявка 3 0 1 2 2 - 11 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 3 1 0 2 10 - 9 3
3. Брюгге 0:3 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
4. ПСЖ 3:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Лейпциге!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "РБ Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:0.
  • Опасный момент
    45'
    Де Брёйне со штрафного пробил в левый угол. Гулачи в прыжке отбил мяч в сторону.
  • Фол, нарушение
    45'
    Гвардиол перед штрафной площадью сбил Мареза. Двадцать шесть метров до ворот.
  • Фол, нарушение
    44'
    Форсберг у центрального круга придержал руками Фернандиньо.
  • Фол, нарушение
    43'
    Зинченко на чужой половине поля завалил на газон Нкунку.
  • Штанга
    42'
    Фоден слева вошёл в штрафную площадь и сильным ударом направил мяч в дальнюю штангу.
  • 41'
    Заброс Гвардиола по центру в штрафную площадь на Андре перехватил Аке.
  • Опасный момент
    40'
    Нкунку справа навесил к дальней штанге на Собослаи. Доминик сделал скидку в центр на Андре, удар головой которого в упор Стеффена парировал.
  • 39'
    Аке прервал передачу вперёд налево на ход Анхелиньо.
  • Фол, нарушение
    38'
    Лаймер в центре поля толкнул в спину Фернандиньо.
  • Угловой
    37'
    Де Брёйне от углового флага навесил снова на голову Аке. Удар Натана получился выше ворот.
  • 36'
    Прострел Фодена слева на Гюндогана перехватил Мукиэле.
  • Угловой
    35'
    Де Брёйне от углового флага навесил на Аке, который не смог переправить мяч головой в сторону ворот.
  • 34'
    Англичане много контролируют мяч, но воротам соперников не угрожают.
  • 32'
    Собослаи на левом фланге не смог выиграть забег у Уокера.
  • Желтая карточка
    31'
    Де Брёйне за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    30'
    Нкунку на фланге придержал руками Зинченко.
  • Фол, нарушение
    28'
    Клостерманн у центрального круга сбил Грилиша.
  • Опасный момент
    27'
    Андре справа прострелил на Форсберга, удар которого с двенадцати метров Стеффен сумел отразить ногами.
  • 26'
    Прострел Фодена слева к воротам  перехватил Мукиэле.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    СОБОСЛАИ!!! Лаймер из центрального круга выдал пас на ход Собослаи. Доминик убежал один на один с голкипером, обыграл Стеффена и отправил мяч в пустые ворота.
  • Угловой
    24'
    Гюндоган исполнил подачу от углового флага. В это время перед воротами зафиксирован фол со стороны атакующей команды.
  • 23'
    Фоден слева сделал скидку на Грилиша, который с семи метров пробил выше ворот.
  • 22'
    Де Брёйне справа отправил вперёд Уокера, прострел которого на Грилиша перехватил Гулачи.
  • 21'
    Нкунку справа покатил мяч к воротам на Адре, но Стеффен бросился в ноги нападающему "РБ Лейпциг" и сыграл первым.
  • 20'
    Стеффен забрал мяч в руки после навеса Нкунку справа к дальней штанге.
  • Опасный момент
    19'
    Марез справа навесил к воротам, где Гюндогану удалось сделать скидку на Де Брёйне. Кевин в дальний верхний угол не попал.
  • Угловой
    18'
    Анхелиньо от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Стеффен.
  • Опасный момент
    17'
    Лаймер справа с острого угла низом пробил в ближний угол. Стеффен успел сложиться и отбить мяч.
  • Желтая карточка
    16'
    Кампль у центрального круга толкнул в спину Де Брёйне и получил жёлтую карточку.
  • 15'
    Уокер на фланге выбил мяч у Андре.
  • 14'
    Де Брёйне слева со штрафного навесил к воротам, откуда хозяева мяч вынесли.
  • Фол, нарушение
    13'
    Мукиэле у угла штрафной площади завалил на газон Фодена.
  • 12'
    Прострел Де Брёйне справа в штрафную площадь немецкие защитники перехватили.
  • 11'
    Без моментов проходят стартовые минуты встречи. Пока даже на ударную позицию никому выйти не удаётся.
  • 10'
    Длинный заброс Анхелиньо вперёд не получился точным. Мяч достался гостям, которые снова неспешно отправятся вперёд.
  • 9'
    Мукиэле не позволил Фодену пройти вперёд по левому флангу.
  • 8'
    Мячом больше владеет "Манчестер Сити" в начале встречи. Хозяевам лишь изредка удаётся пересекать центральную линию поля.
  • Фол, нарушение
    7'
    Гюндоган на чужой половине поля сыграл рукой.
  • Угловой
    6'
    Розыгрыш следующего углового удара у гостей тоже не получился интересным. Навес слева к дальней штанге вышел слишком сильным.
  • Угловой
    5'
    Угловой удар гости разыграли быстро. прострел к воротам заблокировал Лаймер.
  • 4'
    Фоден слева прошёл вперёд, где у него мяч выбил Лаймер.
  • 3'
     Матч проходит без зрителей. Ограничения пандемии вернулись на трибуны немецких стадионов.
  • 2'
    "РБ Лейпциг" играет в белых футболках с красными элементами и красных трусах, "Манчестер Сити" - в тёмно-синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ред Булл Арене"!
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Где смотреть матч РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити онлайн


Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити

Исход игры
РБ Лейпциг
11.6% (21)
Ничья
14.4% (26)
Манчестер Сити
74% (134)
Тотал 2.5
Больше
82.27% (116)
Меньше
17.73% (25)
Обе команды забьют
Да
91.49% (129)
Нет
8.51% (12)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
40.3% (73)
1:3 Манчестер Сити
7.2% (13)
1:1 Ничья
7.2% (13)
2:1 РБ Лейпциг
6.1% (11)
2:2 Ничья
5% (9)
0:2 Манчестер Сити
3.3% (6)
2:3 Манчестер Сити
2.8% (5)
0:1 Манчестер Сити
2.2% (4)
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