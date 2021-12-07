Второй тайм в Лейпциге!

Гвардиол перед штрафной площадью сбил Мареза. Двадцать шесть метров до ворот.

Де Брёйне со штрафного пробил в левый угол. Гулачи в прыжке отбил мяч в сторону.

43' Зинченко на чужой половине поля завалил на газон Нкунку.

42' Фоден слева вошёл в штрафную площадь и сильным ударом направил мяч в дальнюю штангу.

41' Заброс Гвардиола по центру в штрафную площадь на Андре перехватил Аке.

40' Нкунку справа навесил к дальней штанге на Собослаи. Доминик сделал скидку в центр на Андре, удар головой которого в упор Стеффена парировал.

39' Аке прервал передачу вперёд налево на ход Анхелиньо.

38' Лаймер в центре поля толкнул в спину Фернандиньо.

37' Де Брёйне от углового флага навесил снова на голову Аке. Удар Натана получился выше ворот.

36' Прострел Фодена слева на Гюндогана перехватил Мукиэле.

35' Де Брёйне от углового флага навесил на Аке, который не смог переправить мяч головой в сторону ворот.

34' Англичане много контролируют мяч, но воротам соперников не угрожают.

32' Собослаи на левом фланге не смог выиграть забег у Уокера.

31' Де Брёйне за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.

30' Нкунку на фланге придержал руками Зинченко.

28' Клостерманн у центрального круга сбил Грилиша.

27' Андре справа прострелил на Форсберга, удар которого с двенадцати метров Стеффен сумел отразить ногами.

26' Прострел Фодена слева к воротам перехватил Мукиэле.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

СОБОСЛАИ!!! Лаймер из центрального круга выдал пас на ход Собослаи. Доминик убежал один на один с голкипером, обыграл Стеффена и отправил мяч в пустые ворота.

24' Гюндоган исполнил подачу от углового флага. В это время перед воротами зафиксирован фол со стороны атакующей команды.

23' Фоден слева сделал скидку на Грилиша, который с семи метров пробил выше ворот.

22' Де Брёйне справа отправил вперёд Уокера, прострел которого на Грилиша перехватил Гулачи.

21' Нкунку справа покатил мяч к воротам на Адре, но Стеффен бросился в ноги нападающему "РБ Лейпциг" и сыграл первым.

20' Стеффен забрал мяч в руки после навеса Нкунку справа к дальней штанге.

19' Марез справа навесил к воротам, где Гюндогану удалось сделать скидку на Де Брёйне. Кевин в дальний верхний угол не попал.

18' Анхелиньо от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Стеффен.

17' Лаймер справа с острого угла низом пробил в ближний угол. Стеффен успел сложиться и отбить мяч.

16' Кампль у центрального круга толкнул в спину Де Брёйне и получил жёлтую карточку.

15' Уокер на фланге выбил мяч у Андре.

14' Де Брёйне слева со штрафного навесил к воротам, откуда хозяева мяч вынесли.

13' Мукиэле у угла штрафной площади завалил на газон Фодена.

12' Прострел Де Брёйне справа в штрафную площадь немецкие защитники перехватили.

11' Без моментов проходят стартовые минуты встречи. Пока даже на ударную позицию никому выйти не удаётся.

10' Длинный заброс Анхелиньо вперёд не получился точным. Мяч достался гостям, которые снова неспешно отправятся вперёд.

9' Мукиэле не позволил Фодену пройти вперёд по левому флангу.

8' Мячом больше владеет "Манчестер Сити" в начале встречи. Хозяевам лишь изредка удаётся пересекать центральную линию поля.

7' Гюндоган на чужой половине поля сыграл рукой.

6' Розыгрыш следующего углового удара у гостей тоже не получился интересным. Навес слева к дальней штанге вышел слишком сильным.

5' Угловой удар гости разыграли быстро. прострел к воротам заблокировал Лаймер.

4' Фоден слева прошёл вперёд, где у него мяч выбил Лаймер.

3' Матч проходит без зрителей. Ограничения пандемии вернулись на трибуны немецких стадионов.

2' "РБ Лейпциг" играет в белых футболках с красными элементами и красных трусах, "Манчестер Сити" - в тёмно-синей форме.