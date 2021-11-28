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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
2:3
Конец матча

Стадион:
ФКСБ
0'
1:0
13' Пенальти
Иван Андрей
15' Желтая карточка
Банку Никусор
1:1
17' Гол
Думитер Андрей
37' Желтая карточка
Мариус Марсел Константин
1:2
39' Гол
Шут Адриан
44' Желтая карточка
Думитер Андрей
2:2
57' Гол
Кымпану Георге
60' Желтая карточка
Нистор Дан
62' Желтая карточка
Радунович Ристо
86' Желтая карточка
Хури Льес
2:3
90' Гол
Кордя Андрей
90'+5
13
Пильячелли
Мирко
5
Вэтэжелу
Богдан
23
Мариус
Марсел
Константин
6
Скречу
Владимир
11
Банку
Никусор
26
Иванов
Антоний
16
Нистор
Дан
17
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
20
Маркович
Йован
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
9
Попеску
Октавиан
13
Думитер
Андрей
22
Георге
Валентин
10
Тэнасе
Флорин
Университатя Крайова
ФКСБ

История личных встреч

Университатя Крайова
ФКСБ

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
185.7%
2 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

29 матчей

6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 27 побед

Первый тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 22 победы

36 матчей

13.9%
11.1%
75%
5 побед 4 ничьи 27 побед

Первый тайм

5.6%
63.9%
30.5%
2 победы 23 ничьи 11 побед

Второй тайм

13.9%
25%
61.1%
5 побед 9 ничьих 22 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 8 (3) 0.24
Маркович Йован 6 0.18
Claudiu Cristian Balan 4 0.12
Нистор Дан 3 0.09
Густаво Важенин 3 0.09
Кымпану Георге 3 0.09
William Baeten 2 0.06
Рогульич Анте 2 0.06
Сидибе Секу 2 0.06
Баярам Штефан 2 0.06
Банку Никусор 1 0.03
Кэпэцынэ Михай 1 0.03
Бауса Хуан 1 0.03
Хури Льес 1 (1) 0.03
Виейра Угу 1 0.03
Кольич Элвир 1 0.03
Alexandru Raicea 1 0.03
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Andrea Compagno 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 4 (2) 0.24
Попеску Октавиан 4 0.24
Стойка Янис 4 0.24
Кешерю Клаудиу 4 (1) 0.24
Кордя Андрей 3 (1) 0.18
Георге Валентин 3 0.18
Винисиус Пауло 2 0.12
Думитер Андрей 2 0.12
Мирон Джордже 1 0.06
Будеску Константин 1 (1) 0.06
Моруцан Олимпиу 1 0.06
Шут Адриан 1 0.06
Кристя Юлиан 0 0
Олару Дариус 0 0
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0
Оайдэ Рэзван 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 6 0
Constantin Albu 4 1
Банку Никусор 5 0
Крецу Александру 3 1
Скречу Владимир 4 0
Radu Alexandru Negru 4 0
Andrea Compagno 2 1
Мариус Марсел Константин 3 0
Вынэ Йонуц 3 0
Ван Дурмен Бенжамен 3 0
Сидибе Секу 3 0
Маркович Йован 3 0
Нистор Дан 2 0
Асамоа Самуэль 2 0
Рогульич Анте 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Баярам Штефан 2 0
Marko Gajic1 2 0
Alexandru Raicea 2 0
Vlad Pop 2 0
William Baeten 2 0
Виейра Угу 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Ондан Терелл 1 0
Хури Льес 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Бауса Хуан 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Кымпану Георге 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Laurentiu Reghecampf 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 5 0
Крецу Валентин 3 0
Будеску Константин 3 0
Шут Адриан 3 0
Шербан Сорин 1 1
Попеску Октавиан 2 0
Тэнасе Флорин 2 0
Коман Флоринел 2 0
Попеску Овидиу 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Мирон Джордже 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Олару Дариус 1 0
Влад Даниэл 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Думитер Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
8
10 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 5
13 Забивали первыми 3
19 Не забивали 11
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
1
13%
16-30
3
10%
2
25%
31-45
11
37%
0
0%
46-60
2
7%
1
13%
61-75
7
23%
4
50%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

13
23
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
25 Не забивали 9
1
8%
4
17%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
2
15%
6
26%
61-75
4
31%
4
17%
76-90

Пропущено

20
8
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
6
30%
0
0%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
3
15%
2
25%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
5
25%
1
13%
76-90

Забито

43
31
15 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 8
11 Не забивали 3
4
9%
4
13%
1-15
6
14%
3
10%
16-30
5
12%
6
19%
31-45
13
30%
3
10%
46-60
4
9%
7
23%
61-75
11
26%
8
26%
76-90

Пропущено

34
16
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 10
6
18%
2
13%
1-15
4
12%
4
25%
16-30
6
18%
2
13%
31-45
5
15%
3
19%
46-60
5
15%
4
25%
61-75
8
24%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0
Университатя Крайова - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1
ФКСБ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0
Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 FC Unirea Dej - ФКСБ 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 33 12 7 14 41 - 36 43
2. ЧФР Клуж 16 14 0 2 25 - 8 42
3. ФКСБ 17 11 4 2 32 - 15 37
4. Волунтари 17 9 2 6 20 - 18 29
5. Рапид Бухарест 17 7 7 3 22 - 15 28
6. Ботошани 17 7 7 3 16 - 15 28
7. Арджеш 17 8 3 6 17 - 12 27
8. Вииторул Констанца 16 7 4 5 18 - 9 25
9. УТА Арад 17 6 7 4 15 - 11 25
10. Киндия Тырговиште 17 4 7 6 12 - 12 19
11. Сепси 17 3 9 5 17 - 17 18
12. Миовени 17 4 5 8 11 - 23 17
13. Газ-Метан Медиаш 16 4 3 9 12 - 19 15
14. Динамо Бухарест 17 2 3 12 13 - 38 9
15. Академика Клинчени 16 0 4 12 12 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 9 4 4 29 - 15 31
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 8 7 1 0 24 - 7 22
4. Волунтари 9 6 1 2 12 - 6 19
5. Вииторул Констанца 8 6 1 1 14 - 2 19
6. Рапид Бухарест 9 3 3 3 7 - 6 12
7. УТА Арад 9 3 3 3 7 - 7 12
8. Ботошани 8 2 4 2 5 - 7 10
9. Арджеш 8 3 1 4 6 - 7 10
10. Сепси 9 2 4 3 11 - 10 10
11. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
12. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 8 - 8 9
13. Миовени 8 2 3 3 3 - 5 9
14. Динамо Бухарест 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 9 5 3 1 11 - 8 18
2. ЧФР Клуж 8 6 0 2 10 - 4 18
3. Арджеш 9 5 2 2 11 - 5 17
4. Рапид Бухарест 8 4 4 0 15 - 9 16
5. ФКСБ 9 4 3 2 8 - 8 15
6. Университатя Крайова 17 4 3 10 12 - 23 15
7. УТА Арад 8 3 4 1 8 - 4 13
8. Волунтари 8 3 1 4 8 - 12 10
9. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 4 - 4 10
10. Миовени 9 2 2 5 8 - 18 8
11. Сепси 8 1 5 2 6 - 7 8
12. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
13. Газ-Метан Медиаш 8 2 0 6 5 - 11 6
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 8 0 0 8 3 - 24 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Университатя Крайова 2:3 ФКСБ онлайн


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