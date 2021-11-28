Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Будеску Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

94' Плохо сыграл Кристя Юлиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

93' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Г О О О О Л - Кордя Андрей забивает с правой ноги!

91' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' George Cimpanu из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...

90' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Крецу Валентин из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

87' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет ФКСБ

86' Хури Льес получает желтую карточку за нырок

86' Хури Льес упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

85' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

85' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Банку Никусор получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Попеску Овидиу

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

82' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Андрей Влад не дал случится голу! Вынэ Йонуц должен был забивать, но Андрей Влад сделал отличный сейв

81' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет ФКСБ

79' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Банку Никусор получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Оайдэ Рэзван видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

73' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Андрей Влад не дал случится голу! George Cimpanu должен был забивать, но Андрей Влад сделал отличный сейв

72' Андрей Влад не дал случится голу! Банку Никусор должен был забивать, но Андрей Влад сделал отличный сейв

72' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Mirko Pigliacelli не дал случится голу! Будеску Константин должен был забивать, но Mirko Pigliacelli сделал отличный сейв

71' Радунович Ристо из команды ФКСБ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

70' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Оайдэ Рэзван

69' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет ФКСБ

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' George Cimpanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Судья свистит. Adrian Sut атаковал сзади соперника. Это Нистор Дан заработал своей команде штрафной

65' George Cimpanu пробил со штрафного прямо в стенку

64' Матч возобновлен

64' Тактическая замена. Ioan Dumiter уходит с поля и его заменяет Будеску Константин

63' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Радунович Ристо получил желтую карточку от судьи

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Нистор Дан получил желтую карточку от судьи

60' Удар от ворот произведет ФКСБ

60' Как он промахнулся? Иван Андрей имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

59' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Г О О О О Л - George Cimpanu забивает с левой ноги!

56' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Игрок Олару Дариус из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

55' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

54' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Иван Андрей имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

50' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

50' George Cimpanu из команды Университатя Крайова отдал передачу, которая была заблокирована.

49' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Ioan Dumiter из команды ФКСБ в офсайде

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Игрок Олару Дариус из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Баярам Штефан уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля