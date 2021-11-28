Румыния: Первая лига 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко
1:0
13' ПенальтиИван Андрей
15' Желтая карточкаБанку Никусор
1:1
17' ГолДумитер Андрей
37' Желтая карточкаМариус Марсел Константин
1:2
39' ГолШут Адриан
44' Желтая карточкаДумитер Андрей
2:2
57' ГолКымпану Георге
60' Желтая карточкаНистор Дан
62' Желтая карточкаРадунович Ристо
86' Желтая карточкаХури Льес
2:3
90' ГолКордя Андрей
16
Нистор
Дан
19
Кольич
Элвир
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
-
15 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
1:0
15'
17'
1:1
39'
1:2
44'
57'
2:2
60'
62'
86'
90'
2:3
Владение мячом
История личных встреч
Университатя Крайова
ФКСБ
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
185.7%
2 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
29 матчей
6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 27 побед
Первый тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 22 победы
36 матчей
13.9%
11.1%
75%
5 побед 4 ничьи 27 побед
Первый тайм
5.6%
63.9%
30.5%
2 победы 23 ничьи 11 побед
Второй тайм
13.9%
25%
61.1%
5 побед 9 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|8 (3)
|0.24
|Маркович Йован
|6
|0.18
|Claudiu Cristian Balan
|4
|0.12
|Нистор Дан
|3
|0.09
|Густаво Важенин
|3
|0.09
|Кымпану Георге
|3
|0.09
|William Baeten
|2
|0.06
|Рогульич Анте
|2
|0.06
|Сидибе Секу
|2
|0.06
|Баярам Штефан
|2
|0.06
|Банку Никусор
|1
|0.03
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.03
|Бауса Хуан
|1
|0.03
|Хури Льес
|1 (1)
|0.03
|Виейра Угу
|1
|0.03
|Кольич Элвир
|1
|0.03
|Alexandru Raicea
|1
|0.03
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Andrea Compagno
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|4 (2)
|0.24
|Попеску Октавиан
|4
|0.24
|Стойка Янис
|4
|0.24
|Кешерю Клаудиу
|4 (1)
|0.24
|Кордя Андрей
|3 (1)
|0.18
|Георге Валентин
|3
|0.18
|Винисиус Пауло
|2
|0.12
|Думитер Андрей
|2
|0.12
|Мирон Джордже
|1
|0.06
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.06
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.06
|Шут Адриан
|1
|0.06
|Кристя Юлиан
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Радунович Ристо
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|6
|0
|Constantin Albu
|4
|1
|Банку Никусор
|5
|0
|Крецу Александру
|3
|1
|Скречу Владимир
|4
|0
|Radu Alexandru Negru
|4
|0
|Andrea Compagno
|2
|1
|Мариус Марсел Константин
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Сидибе Секу
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Нистор Дан
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Marko Gajic1
|2
|0
|Alexandru Raicea
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Ондан Терелл
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Laurentiu Reghecampf
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|5
|0
|Крецу Валентин
|3
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Попеску Овидиу
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
8
10 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 5
13 Забивали первыми 3
19 Не забивали 11
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
1
13%
16-30
3
10%
2
25%
31-45
11
37%
0
0%
46-60
2
7%
1
13%
61-75
7
23%
4
50%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
13
23
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
25 Не забивали 9
1
8%
4
17%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
2
15%
6
26%
61-75
4
31%
4
17%
76-90
Пропущено
20
8
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
6
30%
0
0%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
3
15%
2
25%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
5
25%
1
13%
76-90
Забито
43
31
15 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 8
11 Не забивали 3
4
9%
4
13%
1-15
6
14%
3
10%
16-30
5
12%
6
19%
31-45
13
30%
3
10%
46-60
4
9%
7
23%
61-75
11
26%
8
26%
76-90
Пропущено
34
16
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 10
6
18%
2
13%
1-15
4
12%
4
25%
16-30
6
18%
2
13%
31-45
5
15%
3
19%
46-60
5
15%
4
25%
61-75
8
24%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0
Университатя Крайова - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1
ФКСБ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0
Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 FC Unirea Dej - ФКСБ 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|33
|12
|7
|14
|41 - 36
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|16
|14
|0
|2
|25 - 8
|42
|3.
|ФКСБ
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|4.
|Волунтари
|17
|9
|2
|6
|20 - 18
|29
|5.
|Рапид Бухарест
|17
|7
|7
|3
|22 - 15
|28
|6.
|Ботошани
|17
|7
|7
|3
|16 - 15
|28
|7.
|Арджеш
|17
|8
|3
|6
|17 - 12
|27
|8.
|Вииторул Констанца
|16
|7
|4
|5
|18 - 9
|25
|9.
|УТА Арад
|17
|6
|7
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Киндия Тырговиште
|17
|4
|7
|6
|12 - 12
|19
|11.
|Сепси
|17
|3
|9
|5
|17 - 17
|18
|12.
|Миовени
|17
|4
|5
|8
|11 - 23
|17
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|16
|4
|3
|9
|12 - 19
|15
|14.
|Динамо Бухарест
|17
|2
|3
|12
|13 - 38
|9
|15.
|Академика Клинчени
|16
|0
|4
|12
|12 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|8.
|Ботошани
|8
|2
|4
|2
|5 - 7
|10
|9.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|12.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|13.
|Миовени
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|3.
|Арджеш
|9
|5
|2
|2
|11 - 5
|17
|4.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|5.
|ФКСБ
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|Университатя Крайова
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|7.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|10.
|Миовени
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|11.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|0
|0
|8
|3 - 24
|0