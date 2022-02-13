Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
3:2
Конец матча

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
14' Желтая карточка
Кристя Юлиан
0:1
15' Гол
Попа Даньел
0:2
21' Гол
Бутян Михай
1:2
47' Гол
Олару Дариус
2:2
67' Гол
Георге Валентин
73' Желтая карточка
Попадюк Дору
3:2
77' Гол
Георге Валентин
90' Желтая карточка
Корбу Лауренциу
90' Желтая карточка
Попа Даньел
90'+5
99
Влад
Даниэл
23
Попеску
Овидиу
55
Винисиус
Пауло
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
10
Тэнасе
Флорин
18
Эджума
Малком
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
13
Думитер
Андрей
9
Попеску
Октавиан
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
22
Пициан
Андрей
6
Якоб
Паул
88
Ионицэ
Адриан
16
Бутян
Михай
4
Пассалья
Хуан
Пабло
8
Дулка
Марко
14
Сила
Ришар
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
ФКСБ
Киндия Тырговиште

История личных встреч

ФКСБ
Киндия Тырговиште

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 10 (6) 0.38
Попеску Октавиан 6 0.23
Георге Валентин 6 0.23
Стойка Янис 6 0.23
Кешерю Клаудиу 5 (2) 0.19
Кордя Андрей 4 (1) 0.15
Олару Дариус 2 0.08
Оайдэ Рэзван 2 0.08
Думитер Андрей 2 0.08
Винисиус Пауло 2 0.08
Кристя Юлиан 1 0.04
Мирон Джордже 1 0.04
Будеску Константин 1 (1) 0.04
Моруцан Олимпиу 1 0.04
Шут Адриан 1 0.04
Коман Флоринел 0 0
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0
Шербан Сорин 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 5 0.19
Попадюк Дору 3 0.12
Флоря Даниэль 3 0.12
Негуц Кристиан 3 0.12
Дулка Марко 1 0.04
Бутян Михай 1 0.04
Керкез Кристиан 1 0.04
Кэпушэ Тибериу 0 0
Сербан Марьян 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 7 0
Шут Адриан 5 0
Кристя Юлиан 3 1
Крецу Валентин 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Попеску Овидиу 4 0
Будеску Константин 3 0
Тэнасе Флорин 3 0
Мирон Джордже 3 0
Олару Дариус 3 0
Шербан Сорин 1 1
Коман Флоринел 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Влад Даниэл 2 0
Оайдэ Рэзван 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Anton Petrea 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Георге Валентин 1 0
Бурлаку Андрей 1 0
Харуц Денис 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Думитер Андрей 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Matei Tanasa 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Паул 6 1
Корбу Лауренциу 5 1
Флоря Даниэль 6 0
Попадюк Дору 6 0
Дулка Марко 6 0
Кэпушэ Тибериу 4 1
Негуц Кристиан 5 0
Daniel Celea 4 0
Коцич Милан 2 1
Попа Даньел 3 0
Кабуз Каталин 3 0
Сербан Марьян 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Мартак Мариус 1 0
Бутян Михай 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
6
13 В 1-м тайме 1
20 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 20
5
15%
1
17%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
4
12%
0
0%
31-45
3
9%
2
33%
46-60
8
24%
0
0%
61-75
9
27%
3
50%
76-90

Пропущено

15
5
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
3
20%
2
40%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
33%
2
22%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

48
15
19 В 1-м тайме 5
29 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 8
4 Не забивали 14
7
15%
1
7%
1-15
6
13%
3
20%
16-30
6
13%
1
7%
31-45
5
10%
4
27%
46-60
10
21%
1
7%
61-75
14
29%
29%
5
33%
76-90

Пропущено

23
18
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
2
9%
1
6%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
6
26%
1
6%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
5
22%
4
22%
61-75
3
13%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3
Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0
Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 49 17 14 18 66 - 56 65
2. ЧФР Клуж 26 20 4 2 39 - 14 64
3. ФКСБ 26 17 7 2 52 - 24 58
4. Волунтари 26 12 7 7 28 - 24 43
5. Ботошани 25 10 11 4 29 - 23 41
6. Вииторул Констанца 25 11 6 8 30 - 17 39
7. Арджеш 26 11 5 10 24 - 21 38
8. Рапид Бухарест 26 8 12 6 29 - 25 36
9. УТА Арад 26 7 12 7 19 - 17 33
10. Сепси 26 7 12 7 27 - 22 33
11. Киндия Тырговиште 26 6 10 10 17 - 21 28
12. Миовени 26 6 9 11 17 - 30 27
13. Газ-Метан Медиаш 26 6 6 14 21 - 33 24
14. Динамо Бухарест 26 3 4 19 17 - 58 13
15. Академика Клинчени 24 2 5 17 16 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 12 7 6 36 - 22 43
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 13 10 3 0 37 - 16 33
4. Вииторул Констанца 13 9 1 3 22 - 7 28
5. Волунтари 13 8 3 2 18 - 9 27
6. Ботошани 12 5 5 2 14 - 10 20
7. Арджеш 13 6 2 5 12 - 11 20
8. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
9. Рапид Бухарест 13 4 6 3 12 - 9 18
10. УТА Арад 13 4 5 4 8 - 8 17
11. Миовени 13 4 5 4 9 - 10 17
12. Газ-Метан Медиаш 13 2 6 5 11 - 14 12
13. Динамо Бухарест 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Киндия Тырговиште 13 2 6 5 9 - 13 12
15. Академика Клинчени 12 1 3 8 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 13 9 2 2 19 - 9 29
2. ФКСБ 13 7 4 2 15 - 8 25
3. Университатя Крайова 25 6 7 12 30 - 36 25
4. Ботошани 13 5 6 2 15 - 13 21
5. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
6. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
7. Киндия Тырговиште 13 4 4 5 8 - 8 16
8. УТА Арад 13 3 7 3 11 - 9 16
9. Волунтари 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Сепси 13 2 7 4 10 - 11 13
11. Газ-Метан Медиаш 13 4 0 9 10 - 19 12
12. Вииторул Констанца 12 2 5 5 8 - 10 11
13. Миовени 13 2 4 7 8 - 20 10
14. Академика Клинчени 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 13 0 1 12 5 - 33 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ФКСБ 3:2 Киндия Тырговиште онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 