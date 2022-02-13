Румыния: Первая лига 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
14' Желтая карточкаКристя Юлиан
0:1
15' ГолПопа Даньел
0:2
21' ГолБутян Михай
1:2
47' ГолОлару Дариус
2:2
67' ГолГеорге Валентин
73' Желтая карточкаПопадюк Дору
3:2
77' ГолГеорге Валентин
90' Желтая карточкаКорбу Лауренциу
90' Желтая карточкаПопа Даньел
Ход матча
14'
15'
0:1
21'
0:2
47'
1:2
67'
2:2
73'
77'
90'
90'
Владение мячом
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
16
Бутян
Михай
14
Сила
Ришар
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бутян МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сила РишарПолузащитник
-
59 Попадюк ДоруНападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
История личных встреч
ФКСБ
Киндия Тырговиште
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|10 (6)
|0.38
|Попеску Октавиан
|6
|0.23
|Георге Валентин
|6
|0.23
|Стойка Янис
|6
|0.23
|Кешерю Клаудиу
|5 (2)
|0.19
|Кордя Андрей
|4 (1)
|0.15
|Олару Дариус
|2
|0.08
|Оайдэ Рэзван
|2
|0.08
|Думитер Андрей
|2
|0.08
|Винисиус Пауло
|2
|0.08
|Кристя Юлиан
|1
|0.04
|Мирон Джордже
|1
|0.04
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.04
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.04
|Шут Адриан
|1
|0.04
|Коман Флоринел
|0
|0
|Радунович Ристо
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Шербан Сорин
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|5
|0.19
|Попадюк Дору
|3
|0.12
|Флоря Даниэль
|3
|0.12
|Негуц Кристиан
|3
|0.12
|Дулка Марко
|1
|0.04
|Бутян Михай
|1
|0.04
|Керкез Кристиан
|1
|0.04
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|7
|0
|Шут Адриан
|5
|0
|Кристя Юлиан
|3
|1
|Крецу Валентин
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Тэнасе Флорин
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Коман Флоринел
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Влад Даниэл
|2
|0
|Оайдэ Рэзван
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Anton Petrea
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Бурлаку Андрей
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Matei Tanasa
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Паул
|6
|1
|Корбу Лауренциу
|5
|1
|Флоря Даниэль
|6
|0
|Попадюк Дору
|6
|0
|Дулка Марко
|6
|0
|Кэпушэ Тибериу
|4
|1
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Daniel Celea
|4
|0
|Коцич Милан
|2
|1
|Попа Даньел
|3
|0
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Сербан Марьян
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Мартак Мариус
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
6
13 В 1-м тайме 1
20 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 20
5
15%
1
17%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
4
12%
0
0%
31-45
3
9%
2
33%
46-60
8
24%
0
0%
61-75
9
27%
3
50%
76-90
Пропущено
15
5
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
3
20%
2
40%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
33%
2
22%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
48
15
19 В 1-м тайме 5
29 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 8
4 Не забивали 14
7
15%
1
7%
1-15
6
13%
3
20%
16-30
6
13%
1
7%
31-45
5
10%
4
27%
46-60
10
21%
1
7%
61-75
14
29%
29%
5
33%
76-90
Пропущено
23
18
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
2
9%
1
6%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
6
26%
1
6%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
5
22%
4
22%
61-75
3
13%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3
Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0
Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|49
|17
|14
|18
|66 - 56
|65
|2.
|ЧФР Клуж
|26
|20
|4
|2
|39 - 14
|64
|3.
|ФКСБ
|26
|17
|7
|2
|52 - 24
|58
|4.
|Волунтари
|26
|12
|7
|7
|28 - 24
|43
|5.
|Ботошани
|25
|10
|11
|4
|29 - 23
|41
|6.
|Вииторул Констанца
|25
|11
|6
|8
|30 - 17
|39
|7.
|Арджеш
|26
|11
|5
|10
|24 - 21
|38
|8.
|Рапид Бухарест
|26
|8
|12
|6
|29 - 25
|36
|9.
|УТА Арад
|26
|7
|12
|7
|19 - 17
|33
|10.
|Сепси
|26
|7
|12
|7
|27 - 22
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|26
|6
|10
|10
|17 - 21
|28
|12.
|Миовени
|26
|6
|9
|11
|17 - 30
|27
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|26
|6
|6
|14
|21 - 33
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|26
|3
|4
|19
|17 - 58
|13
|15.
|Академика Клинчени
|24
|2
|5
|17
|16 - 48
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|25
|12
|7
|6
|36 - 22
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|2
|0
|20 - 5
|35
|3.
|ФКСБ
|13
|10
|3
|0
|37 - 16
|33
|4.
|Вииторул Констанца
|13
|9
|1
|3
|22 - 7
|28
|5.
|Волунтари
|13
|8
|3
|2
|18 - 9
|27
|6.
|Ботошани
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|7.
|Арджеш
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|12 - 9
|18
|10.
|УТА Арад
|13
|4
|5
|4
|8 - 8
|17
|11.
|Миовени
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|2
|6
|5
|11 - 14
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|2
|6
|5
|9 - 13
|12
|15.
|Академика Клинчени
|12
|1
|3
|8
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|2.
|ФКСБ
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|3.
|Университатя Крайова
|25
|6
|7
|12
|30 - 36
|25
|4.
|Ботошани
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|17 - 16
|18
|6.
|Арджеш
|13
|5
|3
|5
|12 - 10
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|13
|4
|4
|5
|8 - 8
|16
|8.
|УТА Арад
|13
|3
|7
|3
|11 - 9
|16
|9.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Сепси
|13
|2
|7
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|4
|0
|9
|10 - 19
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|12
|2
|5
|5
|8 - 10
|11
|13.
|Миовени
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|Академика Клинчени
|12
|1
|2
|9
|9 - 29
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|13
|0
|1
|12
|5 - 33
|1