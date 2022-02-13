Второй тайм

95' Георге Валентин из команды ФКСБ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' После классного второго тайма ФКСБ совершает камбэк и уходит с поля победителем!

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Рефери не любит споров - именно за это Попа Даньел сейчас получил желтую

93' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ пробил штрафной и попал в стенку. Мяч срикошетил по хитрой траектории, но вратарь спас свою команду.

91' Octavian Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Матч возобновлен

90' Корбу Лауренциу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

90' Безумный фол. Корбу Лауренциу грубо играет против соперника. Пострадал Octavian Popescu

90' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Кристя Юлиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Кристя Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Хорошую попытку сделал Чунчуков Цветелин . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

88' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Catalin Cabuz ошибается в защите.

84' Удар от ворот произведет ФКСБ

84' Тактическая замена. Adrian Ionita уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

84' Тактическая замена. Richard Sila уходит с поля и его заменяет Кантав Микаэль

83' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Г О О О О Л - Георге Валентин забивает с правой ноги!

77' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

76' Удар от ворот произведет ФКСБ

76' Дулка Марко не смог попасть в створ ударом издали

76' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Дулка Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Попадюк Дору совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Георге Валентин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Г О О О О Л - Георге Валентин забивает с правой ноги!

67' ШАНС! Георге Валентин вышел один на один с голкипером...

65' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Кристя Юлиан из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

62' Пассалья Хуан Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Пассалья Хуан Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

61' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Octavian Popescu из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

60' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Ох, нехорошо это выглядит. Георге Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Паул получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Георге Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Якоб Паул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Георге Валентин из команды ФКСБ делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

50' Adrian Ionita предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Пассалья Хуан Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Тактическая замена. Ioan Dumiter уходит с поля и его заменяет Кешерю Клаудиу

48' Игрок Ioan Dumiter из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Г О О О О Л - Олару Дариус забивает с правой ноги!