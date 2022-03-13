0:1
Конец матча
0:1
35' ГолYeison Gordillo
40' Желтая карточкаОлива Кристиан
46' Желтая карточкаGabriel Rojas1
58' Желтая карточкаGaston Americo Benavidez
85' Желтая карточкаFederico Gattoni
90' Желтая карточкаRamiro Hernandez
Ход матча
35'
40'
46'
85'
90'
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
38 Matias Godoy
-
-
-
Главный тренер: Хойос Анхель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Силва ТомашПолузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pedro Troglio
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0
Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1