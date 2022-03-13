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  3. Аргентина: Лига професиональ
Тальерес Кордоба
0:1
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
0:1
35' Гол
Yeison Gordillo
40' Желтая карточка
Олива Кристиан
46' Желтая карточка
Gabriel Rojas1
58' Желтая карточка
Gaston Americo Benavidez
85' Желтая карточка
Federico Gattoni
90' Желтая карточка
Ramiro Hernandez
90'+5
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
23
Ramiro
Hernandez
2
Рафа
II
21
Angelo
Martino
17
Олива
Кристиан
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
9
Майкл
Сантос
16
Rodrigo
Garro
19
Джиротти
Федерико
12
Sebastian
Alberto
Torrico
30
Перуцци
Джино
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
22
Gabriel
Rojas1
5
Yeison
Gordillo
42
Agustin
Martegani
7
Ezequiel
Cerutti
10
Адриан
Рикардо
26
Nicolas
Fernandez5
29
Nicolas
Fernandez
I
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Сан-Лоренсо
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
2:0
КДМЭП
0:2
С
1:0
ТДВ
1:3
С
0:1
С
2:0
П
1:1
ТМК
4:1

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0
Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Олива Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Ейсон Гордильо бьет в цель!
  • 20'
    Майкл Сантос уходит с поля. Emerson Batalla выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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