Тур: 5. Стадион: Насьонал.
История личных встреч
Андорра
Беларусь
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
5
3
Среднее время на гол
18
30
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Росас Альберт
|2
|0.5
|Виейра Марсио
|1
|0.25
|Сервос Жоан
|0
|0
|Алаведра Альберт
|0
|0
Беларусь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбонг Макс
|2
|0.5
|Морозов Владислав
|2
|0.5
|Климович Владислав
|0
|0
|Яблонский Евгений
|0
|0
|Юзепчук Роман
|0
|0
Карточки
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребес Марк
|1
|1
|Льовера Макс
|2
|0
|Валес Марк
|1
|0
|Сан-Никола Мойсес
|1
|0
|Гильен Жоэль
|1
|0
Беларусь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбонг Макс
|2
|0
|Хващинский Владимир
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|Селява Александр
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Малькевич Владислав
|1
|0
|Хадаркевич Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Андорра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Беларусь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Андорра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Беларусь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
1
2
Андорра
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Беларусь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Андорра
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уэска - Андорра 0:1 Химнастик - Андорра 1:2 Вильярреал-2 - Андорра 3:0 Жирона - Андорра 2:2
Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2
Беларусь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5
Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3
Результаты матчей
Андорра
Беларусь
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Андорра
Беларусь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Андорра - Беларусь
Исход игры
Андорра
5% (3)
Ничья
10% (6)
Беларусь
85% (51)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (27)
Меньше
51.79% (29)
Обе команды забьют
Да
57.14% (32)
Нет
42.86% (24)
Популярный счёт
1:2 Беларусь
40% (24)
0:2 Беларусь
21.7% (13)
0:1 Беларусь
15% (9)
1:1 Ничья
8.3% (5)
2:1 Андорра
3.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!