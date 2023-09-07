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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Андорра
FIFA #154
 
Позже
Беларусь
FIFA #98
Прогнозы 60
Андорра 5% (3)
X 10% (6)
Беларусь 85% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андорра
Ничья
Беларусь
5.00
3.30
4.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Андорра
Беларусь

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЧМОМ
5:1
ЧМОМ
1:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росас Альберт 2 0.5
Виейра Марсио 1 0.25
Сервос Жоан 0 0
Алаведра Альберт 0 0
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбонг Макс 2 0.5
Морозов Владислав 2 0.5
Климович Владислав 0 0
Яблонский Евгений 0 0
Юзепчук Роман 0 0

Карточки

Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребес Марк 1 1
Льовера Макс 2 0
Валес Марк 1 0
Сан-Никола Мойсес 1 0
Гильен Жоэль 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбонг Макс 2 0
Хващинский Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Селява Александр 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0

Результаты матчей

Андорра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Беларусь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Андорра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Беларусь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

1
2
Андорра
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Беларусь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уэска - Андорра 0:1 Химнастик - Андорра 1:2 Вильярреал-2 - Андорра 3:0 Жирона - Андорра 2:2
Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2
Беларусь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5
Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3

Результаты матчей

Андорра
Беларусь

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Андорра
Беларусь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
2.
Румыния
 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Израиль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
4.
Беларусь
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
5.
Косово
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Израиль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Румыния
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Беларусь
 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
5.
Косово
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Андорра
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Румыния
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Израиль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Андорра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Косово
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
6.
Беларусь
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Андорра - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2023, осталось 2 дня 4 часа 38 минут.



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    • Прогнозы 60
    Андорра 5% (3)
    X 10% (6)
    Беларусь 85% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Андорра
    Ничья
    Беларусь
    5.00
    3.30
    4.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Андорра - Беларусь

    Исход игры
    Андорра
    5% (3)
    Ничья
    10% (6)
    Беларусь
    85% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (27)
    Меньше
    51.79% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (32)
    Нет
    42.86% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Беларусь
    40% (24)
    0:2 Беларусь
    21.7% (13)
    0:1 Беларусь
    15% (9)
    1:1 Ничья
    8.3% (5)
    2:1 Андорра
    3.3% (2)
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