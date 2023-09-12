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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Румыния
FIFA #48
2:0
Конец матча
Косово
FIFA #109
0'
9' Желтая карточка
Бурка Андрей
14' Желтая карточка
Бериша Бернард
18' Желтая карточка
Мурики Ведат
32' Желтая карточка
Ррахмани Амир
33' Желтая карточка
Пушкаш Георге
42' Вторая желтая карточка
Мурики Ведат
52' Желтая карточка
Банку Никусор
52' Желтая карточка
Войвода Мергим
59' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
0:0
61' Не забитый пенальти
Станчу Николае
1:0
83' Гол
Станчу Николае
2:0
90' Гол
Михэйлэ Валентин
90'+6

Ход матча

9'
Бурка Андрей
 
14'
 
Бериша Бернард
18'
 
Мурики Ведат
32'
 
Ррахмани Амир
33'
Пушкаш Георге
 
42'
 
Мурики Ведат
46'
Алибек Денис
Пушкаш Георге
 
52'
Банку Никусор
 
52'
 
Войвода Мергим
54'
 
Муслия Флоран
Бериша Валон
54'
 
Хадергьонай Флорент
Рашица Милот
59'
 
Лосаж Флорьян
61'
Станчу Николае
0:0
63'
 
Дрешевич Ибрахим
Жегрова Эдон
63'
Марин Рэзван
Бурка Андрей
 
71'
Михэйлэ Валентин
Коман Флоринел
 
71'
Моруцан Олимпиу
Хаджи Янис
 
77'
Олару Дариус
Чикылдэу Александру
 
81'
 
Бека Исмаил
Войвода Мергим
81'
 
Рахмани Альбион
Бериша Бернард
83'
Станчу Николае
1:0
90'
Михэйлэ Валентин
(Ратиу Андрей)
2:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 223 Количество передач 67
  • 72 Владение мячом, % 28
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Румыния 90% (117)
X 8.5% (11)
Косово 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Молдован
Хорациу
2
Ратиу
Андрей
3
Дрэгушин
Раду
15
Бурка
Андрей
11
Банку
Никусор
8
Чикылдэу
Александру
5
Скречу
Владимир
14
Хаджи
Янис
10
Станчу
Николае
20
Коман
Флоринел
9
Пушкаш
Георге
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
17
Пакарада
Леарт
10
Жегрова
Эдон
14
Бериша
Валон
19
Лосаж
Флорьян
23
Бериша
Бернард
7
Рашица
Милот
18
Мурики
Ведат
Румыния
4-2-3-1
Косово
4-4-2

История личных встреч

Румыния
Косово

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михэйлэ Валентин 3 0.5
Алибек Денис 2 0.33
Станчу Николае 2 0.33
Бурка Андрей 1 0.17
Ман Деннис 1 0.17
Моруцан Олимпиу 0 0
Марин Рэзван 0 0
Ратиу Андрей 0 0
Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 3 (1) 0.5
Жегрова Эдон 1 0.17
Рашица Милот 0 0
Кореница Меритон 0 0

Карточки

Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Георге 3 0
Попеску Октавиан 2 0
Дрэгушин Раду 2 0
Станчу Николае 1 0
Хаджи Янис 1 0
Марин Рэзван 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Банку Никусор 1 0
Сореску Деян 1 0
Бурка Андрей 1 0
Марин Мариус 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурики Ведат 1 1
Крьезиу Хекуран 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Войвода Мергим 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Алити Фидан 1 0
Бериша Бернард 1 0
Жегрова Эдон 1 0

Результаты матчей

Румыния
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Косово
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Румыния
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Косово
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
44%
3
60%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0
Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0
Косово
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1
Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2

Результаты матчей

Румыния
Косово

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Румыния
Косово

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
2.
Румыния
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Израиль
 Заявка 6 3 2 1 7 - 7 11
4.
Беларусь
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
5.
Косово
 Заявка 6 0 4 2 5 - 8 4
6.
Андорра
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Румыния
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Израиль
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Беларусь
 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
5.
Косово
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Андорра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Румыния
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Израиль
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Беларусь
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
5.
Косово
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
6.
Андорра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
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    Прогнозы 130
    Румыния 90% (117)
    X 8.5% (11)
    Косово 1.5% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Румыния 2:0 Косово

    Исход игры
    Румыния
    90% (117)
    Ничья
    8.5% (11)
    Косово
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (68)
    Меньше
    42.86% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    63.87% (76)
    Нет
    36.13% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Румыния
    43.1% (56)
    1:0 Румыния
    20.8% (27)
    2:0 Румыния
    11.5% (15)
    1:1 Ничья
    6.9% (9)
    3:1 Румыния
    3.1% (4)
    3:2 Румыния
    2.3% (3)
    1:2 Косово
    1.5% (2)
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