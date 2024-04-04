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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Насьональ Потоси
0:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
18' Желтая карточка
Jabes Saralegui
25' Желтая карточка
Jorge Marcos Andia
44' Желтая карточка
Martin Prost
0:0
45' Не забитый пенальти
Бенедетто Дарио
45' Желтая карточка
Daniel Mancilla
47' Желтая карточка
Ортис Максимилиано
70' Желтая карточка
Aaron Anselmino
84' Желтая карточка
Leandro Brey
86' Желтая карточка
Сараччи Марсело
90' Желтая карточка
Walter Molas
90'+5
1
Said
Mustafa
23
Oscar
Baldomar
2
Ортис
Максимилиано
6
Edisson
Restrepo
5
Daniel
Mancilla
17
Saulo
Guerra
15
Jorge
Marcos
Andia
16
Andres
Torrico
10
Галиндо
Самуэль
19
Facundo
Callejo
20
Martin
Prost
12
Leandro
Brey
40
Ди
Лолло
Лаутаро
15
Валентини
Николас
38
Aaron
Anselmino
3
Сараччи
Марсело
47
Jabes
Saralegui
45
Mauricio
Benitez
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
29
Бриаско-Балекян
Норберто
9
Бенедетто
Дарио
11
Дженсон
Лукас
Насьональ Потоси
Бока Хуниорс

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Потоси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Callejo 1 0.5
Gustavo Cristaldo 1 (1) 0.5
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Насьональ Потоси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Josue Hoyos 0 1
Claudio Biaggio 0 1
Jorge Marcos Andia 1 0
Martin Prost 1 0
Daniel Mancilla 1 0
Ортис Максимилиано 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сараччи Марсело 1 0
Leandro Brey 1 0
Jabes Saralegui 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Walter Molas 1 0

Результаты матчей

Насьональ Потоси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Насьональ Потоси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Потоси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Насьональ Потоси - Ройял Пари 2:0 Аврора - Насьональ Потоси 4:1 Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 3:1 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:2
Насьональ Потоси - Аврора 1:0 Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси 1:1 Ройял Пари - Насьональ Потоси 0:1 Насьональ Потоси - Блуминг 3:3 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 6:1 Гуабира - Насьональ Потоси 6:1 Насьональ Потоси - Реал Санта Крус 6:0 Реал Томайпо - Насьональ Потоси 0:0 Насьональ Потоси - Атлетико Пальмафлор 4:1 Боливар - Насьональ Потоси 4:3 Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 2:4 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:0 Насьональ Потоси - Вильстерман 2:1 Олвейс Реди - Насьональ Потоси 3:3 Насьональ Потоси - Вака Диес 6:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 0:0

Результаты матчей

Насьональ Потоси
Бока Хуниорс

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Насьональ Потоси
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Насьональ Потоси
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Спортиво Триниденсе
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Потоси
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортиво Триниденсе
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Спортиво Триниденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Насьональ Потоси
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 2
Дельфин Jose Angulo1 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Насьональ Потоси Jorge Marcos Andia 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Daniel Mancilla получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Бенедетто Дарио пробил пенальти, но не смог забить!
    • 44'
      Martin Prost получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Хорхе Андия получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Хабес Саралеги получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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