Тур: 1.
0:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаJabes Saralegui
25' Желтая карточкаJorge Marcos Andia
44' Желтая карточкаMartin Prost
0:0
45' Не забитый пенальтиБенедетто Дарио
45' Желтая карточкаDaniel Mancilla
47' Желтая карточкаОртис Максимилиано
70' Желтая карточкаAaron Anselmino
84' Желтая карточкаLeandro Brey
86' Желтая карточкаСараччи Марсело
90' Желтая карточкаWalter Molas
90'+5
Ход матча
18'
44'
45'
0:0
45'
70'
84'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Saulo
Guerra
20
Martin
Prost
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Saulo GuerraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Martin ProstНападающий
- Запасные игроки
-
32 Heber LeanosЗащитник
- Защитник
-
14 Oscar AnezПолузащитник
-
18 Асоге ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Omar DuarteНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Biaggio
- Основной состав
-
12 Leandro BreyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
52 Walter Molas
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Бомбардиры внутри турнира
Насьональ Потоси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Callejo
|1
|0.5
|Gustavo Cristaldo
|1 (1)
|0.5
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Насьональ Потоси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Josue Hoyos
|0
|1
|Claudio Biaggio
|0
|1
|Jorge Marcos Andia
|1
|0
|Martin Prost
|1
|0
|Daniel Mancilla
|1
|0
|Ортис Максимилиано
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Leandro Brey
|1
|0
|Jabes Saralegui
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Walter Molas
|1
|0
Результаты матчей
Насьональ Потоси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Насьональ Потоси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Насьональ Потоси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Насьональ Потоси - Ройял Пари 2:0 Аврора - Насьональ Потоси 4:1 Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 3:1 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:2
Насьональ Потоси - Аврора 1:0 Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси 1:1 Ройял Пари - Насьональ Потоси 0:1 Насьональ Потоси - Блуминг 3:3 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 6:1 Гуабира - Насьональ Потоси 6:1 Насьональ Потоси - Реал Санта Крус 6:0 Реал Томайпо - Насьональ Потоси 0:0 Насьональ Потоси - Атлетико Пальмафлор 4:1 Боливар - Насьональ Потоси 4:3 Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 2:4 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:0 Насьональ Потоси - Вильстерман 2:1 Олвейс Реди - Насьональ Потоси 3:3 Насьональ Потоси - Вака Диес 6:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 0:0
Результаты матчей
Насьональ Потоси
Бока Хуниорс
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Насьональ Потоси
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Депортиво Куэнка
|Raul Becerra
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|2
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|2
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|2
|Дельфин
|Jose Angulo1
|2
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1
|Насьональ Потоси
|Claudio Biaggio
|1
|Насьональ Потоси
|Jorge Marcos Andia
|1