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Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Минейро
0:0
Конец матча
Сан-Паулу
0'
78' Желтая карточка
Igor Vinicius
88' Желтая карточка
Халк Живанилдо
90'+9
22
Эверсон
2
Guga3
16
Igor
Rabello
3
Алонсо
Хуниор
44
Rubens
5
Отавио
II
29
Аллан
Соуза
15
Сарачо
Федерико
26
Фернандес
Игнасио
10
Варгас
Эдуардо
7
Халк
Живанилдо
93
Жандрей
13
Рафинья
Марсио
22
Миранда
Жоао
32
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
29
Pablo
Maia
2
Igor
Vinicius
37
Таллиш
Энрике
26
Igor
Gomes
6
Рейналдо
Мануэл
9
Кальери
Хонатан
88
Patrick
I
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Сан-Паулу
3-1-4-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Сан-Паулу

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

34 матча

44.1%
14.7%
41.2%
15 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
4:2
СA
3:1
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
0:0
КЛ
4:1
КЛ
1:2
КЛ
2:0
КЛ
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (1) 0.44
Фернандес Игнасио 3 0.19
Саша Эдуардо 3 0.19
Саварино Джефферсон 2 0.13
Варгас Эдуардо 1 0.06
Jair II 1 0.06
Сарачо Федерико 1 0.06
Savio 1 0.06
Ревер Умберто 1 0.06
Rubens 1 0.06
Ademir Santos 1 0.06
Алонсо Хуниор 0 0
Арана Гильерме 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Keno 0 0
Igor Rabello 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 9 (1) 0.56
Лусиано Невес 5 (2) 0.31
Patrick I 2 0.13
Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.06
Nikao 1 0.06
Eder1 1 0.06
Rodrigo Nestor 1 0.06
Рафинья Марсио 0 0
Welington 0 0
Igor Gomes 0 0
Alisson II 0 0
Igor Vinicius 0 0
Jonas Toro 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Халк Живанилдо 4 0
Феррейра Мариано 4 0
Арана Гильерме 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Jair II 3 0
Аллан Соуза 3 0
Эверсон 2 0
Rubens 2 0
Ademir Santos 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Keno 1 0
Отавио II 1 0
Calebe 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 6 0
Igor Gomes 4 1
Alisson II 4 0
Рафинья Марсио 3 0
Leo XV 3 0
Лусиано Невес 3 0
Невес Габриэль 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Кальери Хонатан 2 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Patrick I 2 0
Igor Vinicius 2 0
Андерсон Андре 2 0
Eder1 2 0
Pablo Maia 2 0
Миранда Жоао 1 0
Welington 1 0
Арболеда Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
15%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
10%
5
50%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
2
9%
3
15%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
5
23%
5
25%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
4
18%
5
25%
61-75
4
18%
2
10%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
4
21%
1
6%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
6
38%
61-75
6
32%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2
Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 4:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Универсидад Католика Чили - Сан-Паулу 2:4 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Сан-Паулу - Аякучо 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 16 8 6 2 27 - 12 30
2. Коринтианс 16 8 5 3 18 - 14 29
3. Атлетико Минейро 16 7 7 2 24 - 17 28
4. Флуминенсе 16 8 3 5 22 - 15 27
5. Атлетико Паранаэнсе 16 8 3 5 20 - 17 27
6. Интернасьонал Порту Алегре 15 6 7 2 22 - 15 25
7. Сан-Паулу 16 5 8 3 20 - 16 23
8. Сантос 16 5 7 4 20 - 15 22
9. Ботафого Рибейрао 0:1 16 6 3 7 17 - 20 21
10. Фламенго 16 6 3 7 18 - 17 21
11. Ред Булл Брагантино 16 5 6 5 24 - 20 21
12. Гойяс 16 5 5 6 16 - 19 20
13. Куяба 1:0 16 5 4 7 12 - 17 19
14. Коритиба Парана 16 5 4 7 20 - 25 19
15. Аваи 16 5 3 8 18 - 27 18
16. Америка Минейро 15 5 3 7 12 - 17 18
17. Сеара 16 3 9 4 16 - 17 18
18. Атлетико Гойяненсе 16 4 5 7 17 - 22 17
19. Жувентуде 16 2 6 8 15 - 28 12
20. Форталеза 16 2 5 9 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
4. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
5. Сантос 9 4 3 2 14 - 8 15
6. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 2 2 16 - 8 14
7. Америка Минейро 7 4 2 1 9 - 5 14
8. Ред Булл Брагантино 9 4 2 3 15 - 8 14
9. Сан-Паулу 7 4 2 1 12 - 6 14
10. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 11 - 7 14
11. Аваи 8 4 2 2 14 - 12 14
12. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
13. Гойяс 8 3 4 1 10 - 8 13
14. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
15. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 10 - 8 11
16. Куяба 1:0 8 2 4 2 5 - 5 10
17. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
18. Ботафого Рибейрао 0:1 7 2 1 4 7 - 9 7
19. Жувентуде 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Сеара 7 0 5 2 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Ботафого Рибейрао 0:1 9 4 2 3 10 - 11 14
3. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
4. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 4 1 9 - 7 13
5. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
6. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
7. Коринтианс 8 3 2 3 8 - 12 11
8. Атлетико Минейро 7 2 4 1 9 - 9 10
9. Куяба 1:0 8 3 0 5 7 - 12 9
10. Сан-Паулу 9 1 6 2 8 - 10 9
11. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
12. Гойяс 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
15. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
16. Атлетико Гойяненсе 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Форталеза 7 1 0 6 9 - 15 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 11'
    Рейналдо Мануэл уходит с поля. Велингтон выходит вместо него
  • Первый тайм начался
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