0'
45' Желтая карточкаPatrick I
45' Желтая карточкаCapixaba1
58' Желтая карточкаPablo Maia
70' Желтая карточкаRicardo Bueno
71' Желтая карточкаRodrigo Nestor
78' Желтая карточкаJadson III
90'+6
Ход матча
45'
45'
46'
58'
70'
71'
78'
93
Жандрей
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
29
Pablo
Maia
26
Igor
Gomes
88
Patrick
I
34
Welington
23
Eder1
31
Cesar
Ribela
20
Moraes
16
Jadson
III
11
Oscar
Ruiz
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
-
16 Leo XVЗащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
34 WelingtonПолузащитник
- Нападающий
-
23 Eder1Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
44 Jonas Toro
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 MoraesЗащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioНападающий
-
17 Elton I
-
-
-
-
-
-
-
-
34 Vitor Mendes
-
Главный тренер: Umberto Louzer
История личных встреч
Сан-Паулу
Жувентуде
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|9 (1)
|0.64
|Лусиано Невес
|3 (1)
|0.21
|Patrick I
|2
|0.14
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.07
|Nikao
|1
|0.07
|Eder1
|1
|0.07
|Rodrigo Nestor
|1
|0.07
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Jonas Toro
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Ruiz
|3
|0.21
|Ricardo Bueno
|1
|0.07
|Jadson III
|1
|0.07
|Ромуло
|1
|0.07
|Алвес Родриго
|1
|0.07
|Питта Исидро
|1
|0.07
|Vitor Mendes
|1
|0.07
|Vitor Gabriel1
|1
|0.07
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Paraguaio
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Igor Gomes
|4
|1
|Коста Диего
|5
|0
|Alisson II
|4
|0
|Рафинья Марсио
|3
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Patrick I
|2
|0
|Leo XV
|2
|0
|Лусиано Невес
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Андерсон Андре
|2
|0
|Eder1
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Pablo Maia
|2
|0
|Миранда Жоао
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Igor Vinicius
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuri Oliveira Lima
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Jadson III
|5
|0
|Виллиам Матеус
|3
|1
|Vitor Mendes
|3
|1
|Ирмер Жан
|3
|0
|Миранда Пауло
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|1
|Ricardo Bueno
|2
|0
|Capixaba1
|2
|0
|Vitor Gabriel1
|2
|0
|Энрике Пауло
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Paraguaio
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Gabriel Tota
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
5
56%
1
8%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Забито
18
11
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
5
28%
1
9%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
4
22%
3
27%
61-75
2
11%
3
27%
76-90
Пропущено
15
25
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
7%
3
12%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
6
40%
4
16%
61-75
3
20%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0
Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Сан-Паулу - Аякучо 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0
Жувентуде
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3
Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|5
|1
|27 - 10
|29
|2.
|Коринтианс
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|4.
|Атлетико Минейро
|14
|6
|6
|2
|22 - 16
|24
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|6
|2
|21 - 14
|24
|6.
|Флуминенсе
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|7.
|Сан-Паулу
|14
|4
|7
|3
|18 - 15
|19
|8.
|Сантос
|14
|4
|7
|3
|18 - 13
|19
|9.
|Фламенго
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|10.
|Аваи
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|11.
|Ботафого Рибейрао
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|12.
|Ред Булл Брагантино
|14
|4
|6
|4
|20 - 19
|18
|13.
|Гойяс
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|Сеара
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|16.
|Коритиба Парана
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|17.
|Америка Минейро
|14
|4
|3
|7
|11 - 17
|15
|18.
|Куяба
|14
|3
|4
|7
|9 - 16
|13
|19.
|Жувентуде
|14
|2
|5
|7
|12 - 24
|11
|20.
|Форталеза
|14
|2
|4
|8
|12 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|2.
|Коринтианс
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Аваи
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|7.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|8.
|Коритиба Парана
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|9.
|Сантос
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|11.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|12.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|14.
|Флуминенсе
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|15.
|Гойяс
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|16.
|Ботафого Рибейрао
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|17.
|Куяба
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Форталеза
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|19.
|Жувентуде
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|20.
|Сеара
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Сеара
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|5.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|Ботафого Рибейрао
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|8.
|Гойяс
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|9.
|Сантос
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Атлетико Минейро
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|12.
|Куяба
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|14.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|15.
|Фламенго
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|16.
|Сан-Паулу
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Аваи
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|18.
|Америка Минейро
|8
|1
|1
|6
|3 - 12
|4
|19.
|Форталеза
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
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