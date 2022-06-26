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Бразилия: Серия A

2022
Сан-Паулу
0:0
Конец матча
Жувентуде
0'
45' Желтая карточка
Patrick I
45' Желтая карточка
Capixaba1
58' Желтая карточка
Pablo Maia
70' Желтая карточка
Ricardo Bueno
71' Желтая карточка
Rodrigo Nestor
78' Желтая карточка
Jadson III
90'+6
93
Жандрей
13
Рафинья
Марсио
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
29
Pablo
Maia
7
Ригони
Эмилиано
26
Igor
Gomes
88
Patrick
I
34
Welington
11
Лусиано
Невес
23
Eder1
31
Cesar
Ribela
2
Алвес
Родриго
4
Thalisson
12
Рафаэль
Форстер
20
Moraes
16
Jadson
III
50
Yuri
Oliveira
Lima
7
Capixaba1
11
Oscar
Ruiz
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
9
Ricardo
Bueno
Сан-Паулу
3-1-4-2
Жувентуде
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Жувентуде

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

К
2:0
К
2:2
СA
3:1
СA
1:1
Г
3:1
Г1
1:1
К
0:1
К
1:2
Г1ЙД
2:1
Г1ЙД
0:3
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 9 (1) 0.64
Лусиано Невес 3 (1) 0.21
Patrick I 2 0.14
Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.07
Nikao 1 0.07
Eder1 1 0.07
Rodrigo Nestor 1 0.07
Рафинья Марсио 0 0
Welington 0 0
Igor Gomes 0 0
Alisson II 0 0
Igor Vinicius 0 0
Jonas Toro 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Ruiz 3 0.21
Ricardo Bueno 1 0.07
Jadson III 1 0.07
Ромуло 1 0.07
Алвес Родриго 1 0.07
Питта Исидро 1 0.07
Vitor Mendes 1 0.07
Vitor Gabriel1 1 0.07
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Gabriel Dal Toe Busanello 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Paraguaio 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Igor Gomes 4 1
Коста Диего 5 0
Alisson II 4 0
Рафинья Марсио 3 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Patrick I 2 0
Leo XV 2 0
Лусиано Невес 2 0
Невес Габриэль 2 0
Андерсон Андре 2 0
Eder1 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Pablo Maia 2 0
Миранда Жоао 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Igor Vinicius 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuri Oliveira Lima 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Jadson III 5 0
Виллиам Матеус 3 1
Vitor Mendes 3 1
Ирмер Жан 3 0
Миранда Пауло 3 0
Алвес Родриго 3 0
Jose M.F. Moreno Chico II 1 1
Ricardo Bueno 2 0
Capixaba1 2 0
Vitor Gabriel1 2 0
Энрике Пауло 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Paraguaio 1 0
Thalisson 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Питта Исидро 1 0
Darlan Mendes 1 0
Gabriel Tota 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
5
56%
1
8%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Забито

18
11
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
5
28%
1
9%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
4
22%
3
27%
61-75
2
11%
3
27%
76-90

Пропущено

15
25
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
7%
3
12%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
6
40%
4
16%
61-75
3
20%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0
Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Сан-Паулу - Аякучо 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0
Жувентуде
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3
Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 5 1 27 - 10 29
2. Коринтианс 14 7 5 2 17 - 10 26
3. Атлетико Паранаэнсе 14 7 3 4 17 - 15 24
4. Атлетико Минейро 14 6 6 2 22 - 16 24
5. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 6 2 21 - 14 24
6. Флуминенсе 14 6 3 5 16 - 14 21
7. Сан-Паулу 14 4 7 3 18 - 15 19
8. Сантос 14 4 7 3 18 - 13 19
9. Фламенго 14 5 3 6 16 - 15 18
10. Аваи 14 5 3 6 17 - 21 18
11. Ботафого Рибейрао 14 5 3 6 16 - 19 18
12. Ред Булл Брагантино 14 4 6 4 20 - 19 18
13. Гойяс 14 4 5 5 14 - 17 17
14. Атлетико Гойяненсе 14 4 5 5 16 - 19 17
15. Сеара 14 3 8 3 14 - 14 17
16. Коритиба Парана 14 4 3 7 16 - 22 15
17. Америка Минейро 14 4 3 7 11 - 17 15
18. Куяба 14 3 4 7 9 - 16 13
19. Жувентуде 14 2 5 7 12 - 24 11
20. Форталеза 14 2 4 8 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 5 2 1 15 - 8 17
2. Коринтианс 7 4 3 0 9 - 2 15
3. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 2 1 16 - 6 14
4. Сан-Паулу 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Аваи 7 4 2 1 13 - 10 14
7. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
8. Коритиба Парана 7 4 1 2 9 - 6 13
9. Сантос 7 3 3 1 12 - 6 12
10. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
11. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
12. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
13. Атлетико Гойяненсе 7 3 2 2 9 - 6 11
14. Флуминенсе 7 3 1 3 10 - 9 10
15. Гойяс 7 2 4 1 8 - 7 10
16. Ботафого Рибейрао 7 2 1 4 7 - 9 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Форталеза 8 1 4 3 4 - 6 7
19. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
20. Сеара 6 0 4 2 5 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 3 0 11 - 4 15
2. Сеара 8 3 4 1 9 - 6 13
3. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
5. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
6. Ботафого Рибейрао 7 3 2 2 9 - 10 11
7. Атлетико Паранаэнсе 7 3 1 3 6 - 8 10
8. Гойяс 7 2 1 4 6 - 10 7
9. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
10. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
12. Куяба 7 2 0 5 5 - 11 6
13. Атлетико Гойяненсе 7 1 3 3 7 - 13 6
14. Жувентуде 7 1 3 3 6 - 12 6
15. Фламенго 7 1 2 4 6 - 11 5
16. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Аваи 7 1 1 5 4 - 11 4
18. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
19. Форталеза 6 1 0 5 8 - 13 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
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