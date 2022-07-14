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Тоттенхэм
 
Позже
Севилья
Прогнозы 4
Тоттенхэм 25% (1)
X 50% (2)
Севилья 25% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Севилья
2.25
3.52
3.08
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0
Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3
Севилья
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1
Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2022, осталось 2 дня 1 час 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 4
    Тоттенхэм 25% (1)
    X 50% (2)
    Севилья 25% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Севилья
    2.25
    3.52
    3.08
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Севилья

    Исход игры
    Тоттенхэм
    25% (1)
    Ничья
    50% (2)
    Севилья
    25% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (2)
    Меньше
    50% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (4)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (2)
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    Тоттенхэм
    Севилья
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