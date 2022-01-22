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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
 
Позже

Стадион:
Севилья

История личных встреч

Осасуна
Севилья

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

21 матч

9.5%
23.8%
66.7%
2 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

4.8%
47.6%
47.6%
1 победа 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:1
П
5:0
П
3:4
П
1:2
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
0:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
0:2
П
0:0
П
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 4 (1) 0.18
Гарсия Давид III 4 0.18
Авила Эсекьель 3 0.14
Торрес Роберто 2 (2) 0.09
Будимир Анте 2 (1) 0.09
Монкайола Хон 1 0.05
Санчес Мануэль 1 0.05
Анхель Хосе 1 0.05
Перес Иньиго 1 0.05
Торро Лукас 1 0.05
Барха Энрике 1 0.05
Мартинес Хавьер II 1 0.05
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Видаль Начо 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 6 0.27
Окампос Лукас 5 0.23
Ламела Эрик 4 0.18
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.14
Гомес Алехандро 3 0.14
Ракитич Иван 2 0.09
Торрес Оливер 2 0.09
Карлос Диего Сантос 2 0.09
Акунья Маркос 1 0.05
Монтьель Гонсало 1 0.05
Фернандо Режес 1 0.05
Делани Томас 1 0.05
Мунир Эль-Хаддади 1 0.05
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Корона Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Авила Эсекьель 4 1
Гарсия Давид III 5 0
Видаль Начо 5 0
Брашанац Дарко 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Санчес Мануэль 4 0
Эррера Серхио 3 0
Анхель Хосе 1 1
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Круз Хуан 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Iker Benito 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 5 0
Делани Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Окампос Лукас 4 0
Акунья Маркос 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Хордан Хоан 3 0
Мир Рафа 3 0
Кунде Жюль 1 1
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Гудель Неманья 2 0
Рекик Карим 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Торрес Оливер 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
4
36%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
25%
1-15
5
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Забито

12
24
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 11
1
8%
5
21%
1-15
3
25%
5
21%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
5
42%
4
17%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
7
70%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

23
32
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 15
9 Не забивали 3
5
22%
6
19%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
3
13%
6
19%
31-45
4
17%
6
19%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
7
30%
5
16%
76-90

Пропущено

26
18
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
8%
3
17%
1-15
7
27%
2
11%
16-30
3
12%
9
50%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
6
23%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0
Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0
Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Барселона Заявка 21 9 8 4 32 - 23 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 9 7 5 22 - 21 34
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 21 9 4 8 27 - 22 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
11. Осасуна Заявка 22 7 7 8 22 - 27 28
12. Сельта Заявка 22 7 6 9 26 - 25 27
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
15. Эльче Заявка 22 5 8 9 23 - 30 23
16. Хетафе Заявка 22 5 7 10 17 - 23 22
17. Мальорка Заявка 21 4 8 9 17 - 33 20
18. Кадис Заявка 22 3 9 10 19 - 36 18
19. Алавес Заявка 22 4 5 13 16 - 35 17
20. Леванте Заявка 21 1 8 12 21 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
9. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
7. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
8. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 11 3 3 5 11 - 19 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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Где смотреть матч Осасуна - Севилья онлайн


Прогнозы на матч Осасуна - Севилья

Исход игры
Осасуна
4.2% (2)
Ничья
10.4% (5)
Севилья
85.4% (41)
Тотал 2.5
Больше
50% (24)
Меньше
50% (24)
Обе команды забьют
Да
58.33% (28)
Нет
41.67% (20)
Популярный счёт
1:2 Севилья
43.8% (21)
0:1 Севилья
33.3% (16)
1:1 Ничья
8.3% (4)
0:2 Севилья
6.3% (3)
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