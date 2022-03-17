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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Реал Сосьедад
Прогнозы 38
Севилья 92.1% (35)
X 5.3% (2)
Реал Сосьедад 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Реал Сосьедад
2.14
3.35
4.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Севилья
Реал Сосьедад

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
П
5:2
П
0:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
0:4
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 8 0.29
Окампос Лукас 5 0.18
Гомес Алехандро 4 0.14
Ламела Эрик 4 0.14
Ракитич Иван 3 (1) 0.11
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.11
Дилейни Томас 2 0.07
Торрес Оливер 2 0.07
Мунир Эль-Хаддади 2 0.07
Карлос Диего Сантос 2 0.07
Акунья Маркос 1 0.04
Монтьель Гонсало 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Корона Хесус 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.32
Исак Александр 4 (1) 0.14
Ариц Элустондо 4 0.14
Мерино Микель 3 0.11
Лобете Хулен 2 0.07
Янузай Аднан 2 (1) 0.07
Сильва Давид 1 0.04
Барренечеа Андер 1 0.04
Субименди Мартин 1 0.04
Рафинья Алькантара 1 0.04
Сорлот Александр 1 0.04
Порту Кристиан 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Режес 6 0
Окампос Лукас 6 0
Акунья Маркос 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Хордан Хоан 5 0
Дилейни Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Гудель Неманья 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мир Рафа 3 0
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Буну Яссин 2 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Торрес Оливер 1 0
Корона Хесус 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Сальдуа Хосеба 3 0
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сильва Давид 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Ильяраменди Асьер 1 0
Сорлот Александр 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
18
16 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
5
18%
3
17%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
5
18%
4
22%
61-75
4
14%
6
33%
76-90

Пропущено

11
23
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
2
9%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
7
64%
4
17%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
1
9%
5
22%
61-75
1
9%
8
35%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

38
29
20 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 17
5 Не забивали 8
6
16%
4
14%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
8
21%
4
14%
31-45
6
16%
6
21%
46-60
7
18%
7
24%
61-75
5
13%
8
28%
76-90

Пропущено

21
29
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
14%
2
7%
1-15
2
10%
1
3%
16-30
9
43%
5
17%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
3
14%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0
Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 28 20 6 2 59 - 21 66
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Барселона Заявка 27 14 9 4 52 - 29 51
5. Бетис Заявка 28 15 4 9 50 - 35 49
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
8. Атлетик Б Заявка 28 10 10 8 32 - 27 40
9. Валенсия Заявка 28 9 10 9 41 - 43 37
10. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
11. Осасуна Заявка 28 9 8 11 26 - 35 35
12. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
13. Райо Вальекано Заявка 27 9 5 13 29 - 33 32
14. Эльче Заявка 28 8 8 12 30 - 39 32
15. Хетафе Заявка 28 6 10 12 26 - 32 28
16. Мальорка Заявка 28 6 8 14 26 - 48 26
17. Гранада Заявка 28 5 10 13 28 - 44 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 28 5 7 16 21 - 45 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
7. Райо Вальекано Заявка 14 8 3 3 21 - 10 27
8. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
9. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
10. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
3. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
4. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
9. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
10. Валенсия Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 7 часов 35 минут.

    Главный судья: Сото Сесар

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Севилья 92.1% (35)
    X 5.3% (2)
    Реал Сосьедад 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Реал Сосьедад
    2.14
    3.35
    4.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Севилья
    91.9% (34)
    Ничья
    5.4% (2)
    Реал Сосьедад
    2.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (23)
    Меньше
    37.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (25)
    Нет
    32.43% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    54.1% (20)
    1:0 Севилья
    16.2% (6)
    2:0 Севилья
    16.2% (6)
    1:1 Ничья
    5.4% (2)
    3:1 Севилья
    5.4% (2)
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