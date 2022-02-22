Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олд Траффорд
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
75%
25%
9 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|9
|0.35
|Роналду Криштиану
|9 (2)
|0.35
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.19
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.15
|Фред Сантос
|3
|0.12
|Санчо Джедон
|2
|0.08
|Кавани Эдинсон
|2
|0.08
|Лингард Джесси
|2
|0.08
|Эланга Энтони
|2
|0.08
|Погба Поль
|1
|0.04
|Мактоминай Скотт
|1
|0.04
|Магуайр Гарри
|1
|0.04
|Марсьяль Антони
|1
|0.04
|Ван де Бек Донни
|1
|0.04
|Шоу Люк
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|9
|0.36
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.2
|Сарр Исмаила
|5
|0.2
|Педро Жоао
|2
|0.08
|Эрнандес Хуан
|2
|0.08
|Сиссоко Мусса
|1
|0.04
|Куцка Юрай
|1
|0.04
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|7
|1
|Мактоминай Скотт
|8
|0
|Фернандеш Бруну
|7
|0
|Шоу Люк
|7
|0
|Погба Поль
|5
|1
|Роналду Криштиану
|5
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|8
|1
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Кинг Джошуа
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Луза Имран
|3
|0
|Самир Каэтано
|2
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
13
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
5
24%
7
54%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
25%
5
31%
31-45
5
31%
2
13%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
24
14
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
4%
2
14%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
25%
4
29%
61-75
6
25%
3
21%
76-90
Пропущено
17
29
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
6%
3
10%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
3
18%
5
17%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
8
47%
8
28%
76-90
Забито
45
27
16 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
3
7%
3
11%
1-15
5
11%
5
19%
16-30
8
18%
3
11%
31-45
9
20%
0
0%
46-60
9
20%
6
22%
61-75
11
24%
10
37%
76-90
Пропущено
33
45
13 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 23
4
12%
5
11%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
6
18%
9
20%
31-45
8
24%
7
16%
46-60
2
6%
7
16%
61-75
10
30%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1
Уотфорд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0
Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|63 - 17
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|44 - 34
|46
|5.
|Арсенал
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|36 - 26
|42
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|23 - 18
|40
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|31 - 32
|39
|9.
|Брайтон
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|25 - 28
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|32 - 37
|32
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|36 - 37
|29
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|31 - 37
|27
|13.
|Лестер
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 43
|27
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 42
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|29 - 56
|23
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|26 - 45
|22
|17.
|Эвертон
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 40
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|21 - 29
|20
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|25
|5
|3
|17
|25 - 47
|18
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|15 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 9
|26
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 16
|17
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 10
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 17
|17
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 35
|10
|16.
|Лестер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|17.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 28
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|11 - 19
|8
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 21
|7
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Исход игры
Манчестер Юнайтед
89.1% (41)
Ничья
8.7% (4)
Уотфорд
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.61% (15)
Меньше
67.39% (31)
Обе команды забьют
Да
34.78% (16)
Нет
65.22% (30)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
50% (23)
2:1 Манчестер Юнайтед
17.4% (8)
1:1 Ничья
8.7% (4)
3:1 Манчестер Юнайтед
6.5% (3)
3:0 Манчестер Юнайтед
6.5% (3)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.5% (3)
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