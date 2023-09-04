Тур: 5. Стадион: Астана-Арена.
История личных встреч
Казахстан
Финляндия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аймбетов Абат
|2
|0.5
|Тагыберген Асхат
|2 (1)
|0.5
|Зайнутдинов Бактиёр
|2 (1)
|0.5
|Вороговский Ян
|1
|0.25
|Самородов Максим
|1
|0.25
|Исламхан Бауыржан
|0
|0
|Кенесов Арман
|0
|0
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоканс Даниэль
|3
|0.75
|Кялльман Беньямин
|2
|0.5
|Антман Оливер
|2
|0.5
|Пукки Теэму
|1
|0.25
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.25
|Камара Глен
|1
|0.25
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Иванов Роберт
|0
|0
Карточки
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аймбетов Абат
|1
|1
|Тагыберген Асхат
|1
|0
|Куат Исламбек
|1
|0
|Шацкий Игорь
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Быстров Марат
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Оразов Рамазан
|1
|0
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соири Пюрю
|1
|0
|Нисканен Ильмари
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Казахстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Финляндия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Казахстан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Финляндия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
8
Казахстан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Финляндия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
50%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
4
40%
61-75
4
50%
1
10%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Казахстан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2
ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0
Финляндия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1
Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2
Результаты матчей
Казахстан
Финляндия
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Казахстан
Финляндия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогнозы на матч Казахстан - Финляндия
Исход игры
Казахстан
30.4% (21)
Ничья
31.9% (22)
Финляндия
37.7% (26)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (36)
Меньше
37.93% (22)
Обе команды забьют
Да
87.93% (51)
Нет
12.07% (7)
Популярный счёт
1:2 Финляндия
26.1% (18)
1:1 Ничья
21.7% (15)
2:1 Казахстан
18.8% (13)
2:2 Ничья
4.3% (3)
0:2 Финляндия
2.9% (2)
1:0 Казахстан
2.9% (2)
0:1 Финляндия
2.9% (2)
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