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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Казахстан
FIFA #104
 
Позже
Финляндия
FIFA #55
Прогнозы 68
Казахстан 29.4% (20)
X 32.4% (22)
Финляндия 38.2% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Финляндия
4.00
3.85
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Казахстан
Финляндия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
0:2
ОМЧ2Е
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аймбетов Абат 2 0.5
Тагыберген Асхат 2 (1) 0.5
Зайнутдинов Бактиёр 2 (1) 0.5
Вороговский Ян 1 0.25
Самородов Максим 1 0.25
Исламхан Бауыржан 0 0
Кенесов Арман 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 3 0.75
Кялльман Беньямин 2 0.5
Антман Оливер 2 0.5
Пукки Теэму 1 0.25
Похьянпало Йоэль 1 0.25
Камара Глен 1 0.25
Шуллер Расмус 0 0
Иванов Роберт 0 0

Карточки

Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аймбетов Абат 1 1
Тагыберген Асхат 1 0
Куат Исламбек 1 0
Шацкий Игорь 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Быстров Марат 1 0
Алип Нуралы 1 0
Оразов Рамазан 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соири Пюрю 1 0
Нисканен Ильмари 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Оллила Туомас 1 0
Антман Оливер 1 0

Результаты матчей

Казахстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Финляндия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Казахстан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Финляндия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8
Казахстан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Финляндия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
50%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
4
40%
61-75
4
50%
1
10%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2
ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0
Финляндия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1
Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2

Результаты матчей

Казахстан
Финляндия

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Казахстан
Финляндия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Финляндия
 Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
2.
Казахстан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Дания
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Словения
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 2 - 3 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 4 0 0 4 0 - 13 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Финляндия
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Дания
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Словения
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Казахстан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Северная Ирландия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
6.
Сан-Марино
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Северная Ирландия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Словения
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Финляндия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Дания
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
6.
Сан-Марино
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2023, осталось 2 дня 9 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 68
    Казахстан 29.4% (20)
    X 32.4% (22)
    Финляндия 38.2% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Казахстан
    Ничья
    Финляндия
    4.00
    3.85
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Казахстан - Финляндия

    Исход игры
    Казахстан
    30.4% (21)
    Ничья
    31.9% (22)
    Финляндия
    37.7% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.07% (36)
    Меньше
    37.93% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    87.93% (51)
    Нет
    12.07% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Финляндия
    26.1% (18)
    1:1 Ничья
    21.7% (15)
    2:1 Казахстан
    18.8% (13)
    2:2 Ничья
    4.3% (3)
    0:2 Финляндия
    2.9% (2)
    1:0 Казахстан
    2.9% (2)
    0:1 Финляндия
    2.9% (2)
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