Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Команда Дания играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Капиккьони Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Эриксен Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Франчози Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Йенсен Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Капиккьони Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Стрюгер-Ларсен Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Сан-Марино

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Дания

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Эриксен Кристиан из команды Дания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Сан-Марино совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Кьяер Симон выиграл воздушное противоборство у Fabio Tomassini.

38' Удар от ворот произведет Сан-Марино

38' Игра в одни ворота сейчас. Дания доминирует и владеет мячом

37' Бенедеттини Элиа взял и забрал мяч на выходе

36' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Баттистини Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Fabio Tomassini из команды Сан-Марино в офсайде

34' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Росси Данте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Сан-Марино

33' Эриксен Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Росси Данте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Сан-Марино совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Бенедеттини Элиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Сан-Марино совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Сан-Марино совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Г О О О О Л - Меле Йоаким забивает с правой ноги!

27' Команда Дания забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Г О О О О Л - Хёйбьерг Пьер-Эмиль правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

26' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Сан-Марино совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Стрюгер-Ларсен Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' После проверки VAR рефери поменял решение - Дания не будет бить пенальти!

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Дания

18' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Сан-Марино

16' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Сан-Марино совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Сан-Марино совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Сан-Марино

13' Эриксен Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Эриксен Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Тоси Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Бенедеттини Элиа взял и забрал мяч на выходе

7' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хорошую попытку сделал Хёйбьерг Пьер-Эмиль . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Линдстрём Йеспер нанес удар головой, но Элиа Бенедеттини спокойно отбил мяч.

5' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Тоси Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Стрюгер-Ларсен Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Лаццари Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Дания начинает с центра поля