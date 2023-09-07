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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Спасенников Виталий
Дания
FIFA #19
4:0
Конец матча
Сан-Марино
FIFA #208
0'
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Капиккьони Лоренцо
1:0
26' Гол
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
2:0
28' Гол
Меле Йоаким
3:0
40' Гол
Винд Йонас
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Юлманд Мортен
4:0
90' Гол
Поульсен Юссуф
90'+7

Ход матча

19'
 
Капиккьони Лоренцо
26'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
(Винд Йонас)
1:0
28'
Меле Йоаким
(Эриксен Кристиан)
2:0
40'
Винд Йонас
(Эриксен Кристиан)
3:0
46'
 
Витайоли Маттео
Чеккароли Лука
58'
Юлманд Мортен
Йенсен Матиас
 
58'
Хёйлунн Расмус
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
 
58'
Брайтвайт Мартин
Сков-Ольсен Андреас
 
66'
 
Д'Аддарио Алессандро
Баттистини Мануэль
66'
 
Хирш Хосе
Томассини Фабио
72'
Валлис Николай
Линдстрём Йеспер
 
79'
Юлманд Мортен
 
82'
Поульсен Юссуф
Винд Йонас
 
85'
 
Муларони Марчелло
Лаццари Лоренцо
90'
 
Andrea Magi
Тоси Алессандро
90'
Поульсен Юссуф
(Эриксен Кристиан)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 19 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 831 Количество передач 147
  • 87 Владение мячом, % 13

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Дания 97.6% (122)
X 1.6% (2)
Сан-Марино 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
4
Кьяер
Симон
2
Андерсен
Йоаким
5
Меле
Йоаким
7
Йенсен
Матиас
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Эриксен
Кристиан
11
Сков-Ольсен
Андреас
19
Винд
Йонас
12
Линдстрём
Йеспер
23
Бенедеттини
Элиа
15
Франчози
Симоне
13
Ди
Майо
Роберто
6
Росси
Данте
11
Баттистини
Мануэль
17
Голинуччи
Алессандро
4
Капиккьони
Лоренцо
21
Лаццари
Лоренцо
3
Тоси
Алессандро
18
Чеккароли
Лука
14
Томассини
Фабио
Дания
4-3-3
Сан-Марино
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 6 1.2
Винд Йонас 2 0.4
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.2
Поульсен Юссуф 1 0.2
Меле Йоаким 1 0.2
Эриксен Кристиан 0 0
Кьяер Симон 0 0
Бах Александр 0 0
Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Норгор Кристиан 1 0
Меле Йоаким 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капиккьони Лоренцо 1 0
Д'Аддарио Алессандро 1 0
Фаббри Филиппо 1 0
Франчози Симоне 1 0
Тоси Алессандро 1 0
Лаццари Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Дания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сан-Марино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Дания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сан-Марино
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
0
Дания
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сан-Марино
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
100%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

11
1
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

5
16
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
4
25%
61-75
2
40%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1
Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0
Сан-Марино
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2
Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2 Сан-Марино - Адриэзе 1:2 Арциньяно - Сан-Марино 5:1 Лупарензе - Сан-Марино 3:0

Результаты матчей

Дания
Сан-Марино

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
5 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дания
Сан-Марино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
4
3.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Финляндия
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Дания
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
3.
Словения
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
Казахстан
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
5.
Северная Ирландия
 Заявка 5 1 0 4 4 - 7 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 5 0 0 5 0 - 17 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Словения
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Финляндия
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
4.
Казахстан
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Северная Ирландия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
6.
Сан-Марино
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Словения
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Северная Ирландия
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Дания
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
6.
Сан-Марино
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Дания пытается что-то создать.
  • 93'
    Эриксен Кристиан сделал результативную передачу.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Сан-Марино
  • 92'
    Эриксен Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Дания нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 91'
    Сан-Марино совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Тактическая замена. Тоси Алессандро уходит с поля и его заменяет Andrea Magi
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Дания 97.6% (122)
    X 1.6% (2)
    Сан-Марино 0.8% (1)
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    Где смотреть матч Дания 4:0 Сан-Марино онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дания 4:0 Сан-Марино

    Исход игры
    Дания
    97.6% (122)
    Ничья
    1.6% (2)
    Сан-Марино
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.33% (106)
    Меньше
    11.67% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    5% (6)
    Нет
    95% (114)
    Популярный счёт
    3:0 Дания
    24% (30)
    5:0 Дания
    23.2% (29)
    4:0 Дания
    20.8% (26)
    2:0 Дания
    8.8% (11)
    6:0 Дания
    8% (10)
    7:0 Дания
    4.8% (6)
    3:1 Дания
    3.2% (4)
    1:0 Дания
    1.6% (2)
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