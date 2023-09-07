Тур: 5. Стадион: Паркен. Главный судья: Спасенников Виталий
4:0
Конец матча
0'
19' Undefined phrase: football_event_Капиккьони Лоренцо
1:0
26' ГолХёйбьерг Пьер-Эмиль
2:0
28' ГолМеле Йоаким
3:0
40' ГолВинд Йонас
79' Undefined phrase: football_event_Юлманд Мортен
4:0
90' ГолПоульсен Юссуф
90'+7
Ход матча
26'
28'
2:0
40'
3:0
79'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
9 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 0
-
19 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
831 Количество передач 147
-
87 Владение мячом, % 13
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Винд
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Винд ЙонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юльманн Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Хирш ХосеНападающий
-
19 Andrea Magi
-
Главный тренер: Костантини Фабрицио
Бомбардиры внутри турнира
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|6
|1.2
|Винд Йонас
|2
|0.4
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.2
|Поульсен Юссуф
|1
|0.2
|Меле Йоаким
|1
|0.2
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Бах Александр
|0
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капиккьони Лоренцо
|1
|0
|Д'Аддарио Алессандро
|1
|0
|Фаббри Филиппо
|1
|0
|Франчози Симоне
|1
|0
|Тоси Алессандро
|1
|0
|Лаццари Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Дания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сан-Марино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Дания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сан-Марино
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
1
0
Дания
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сан-Марино
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
100%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
11
1
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
5
16
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
4
25%
61-75
2
40%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1
Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0
Сан-Марино
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2
Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2 Сан-Марино - Адриэзе 1:2 Арциньяно - Сан-Марино 5:1 Лупарензе - Сан-Марино 3:0
Результаты матчей
Дания
Сан-Марино
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
5 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дания
Сан-Марино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дания 4:0 Сан-Марино
Исход игры
Дания
97.6% (122)
Ничья
1.6% (2)
Сан-Марино
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
88.33% (106)
Меньше
11.67% (14)
Обе команды забьют
Да
5% (6)
Нет
95% (114)
Популярный счёт
3:0 Дания
24% (30)
5:0 Дания
23.2% (29)
4:0 Дания
20.8% (26)
2:0 Дания
8.8% (11)
6:0 Дания
8% (10)
7:0 Дания
4.8% (6)
3:1 Дания
3.2% (4)
1:0 Дания
1.6% (2)
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