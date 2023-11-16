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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Дания
FIFA #19
 
Позже
Словения
FIFA #54
Прогнозы 77
Дания 85.7% (66)
X 10.4% (8)
Словения 3.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Словения
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
13
Кристенсен
Расмус
2
Андерсен
Йоаким
6
Кристенсен
Андреас
5
Меле
Йоаким
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
15
Норгор
Кристиан
7
Йенсен
Матиас
14
Линдстрём
Йеспер
20
Поульсен
Юссуф
21
Дарами
Мохаммед
Облак
Ян
Карничник
Зан
Блажич
Миха
Бийол
Яка
Янжа
Эрик
Млакар
Ян
Элшник
Тими
Гнезда-Черин
Адам
Стоянович
Петар
Сеско
Бенджамин
Шпорар
Андраж
Дания
4-3-3
Словения
4-4-2

История личных встреч

Дания
Словения

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 7 0.88
Винд Йонас 3 0.38
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.25
Поульсен Юссуф 2 0.25
Сков Роберт 2 0.25
Меле Йоаким 1 0.13
Эриксен Кристиан 0 0
Кьяер Симон 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Бах Александр 0 0
Дарами Мохаммед 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 4 (1) 0.5
Шпорар Андраж 3 0.38
Випотник Жан 2 0.25
Гнезда-Черин Адам 1 0.13
Карничник Зан 1 0.13
Янжа Эрик 1 0.13
Ловрич Санди 1 0.13
Брекало Давид 1 0.13
Млакар Ян 1 0.13
Стоянович Петар 0 0
Зайц Миха 0 0

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Кьяер Симон 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Меле Йоаким 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Брекало Давид 2 0
Янжа Эрик 1 0
Элшник Тими 1 0

Результаты матчей

Дания
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Дания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Словения
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
8
Дания
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Словения
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

17
15
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
0
0%
3
20%
1-15
4
24%
4
27%
16-30
6
35%
1
7%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0
Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0
Словения
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2
Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2

Результаты матчей

Дания
Словения

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Дания
Словения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
3
1
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
3
3
5
2.5
3
5
1
7
3.5
2
6

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
2.
Дания
 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3.
Казахстан
 Заявка 8 5 0 3 12 - 9 15
4.
Финляндия
 Заявка 8 4 0 4 12 - 9 12
5.
Северная Ирландия
 Заявка 8 2 0 6 7 - 9 6
6.
Сан-Марино
 Заявка 8 0 0 8 1 - 26 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Словения
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Финляндия
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
4.
Казахстан
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 3 - 3 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Казахстан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Дания
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Финляндия
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 4 0 0 4 0 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Черногория Вуячич Игор 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Махмутович Энес 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Словения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2023, осталось 22 часа 8 минут.

    Главный судья: Санчес Хосе

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    • Прогнозы 77
    Дания 85.7% (66)
    X 10.4% (8)
    Словения 3.9% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Словения
    7.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дания - Словения

    Исход игры
    Дания
    85.7% (66)
    Ничья
    10.4% (8)
    Словения
    3.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (46)
    Меньше
    37.84% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (50)
    Нет
    32.43% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Дания
    46.8% (36)
    2:0 Дания
    15.6% (12)
    1:0 Дания
    13% (10)
    3:1 Дания
    6.5% (5)
    1:1 Ничья
    6.5% (5)
    1:2 Словения
    2.6% (2)
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