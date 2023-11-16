Тур: 9. Стадион: Паркен. Главный судья: Санчес Хосе
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юльманн Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
История личных встреч
Дания
Словения
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.88
|Винд Йонас
|3
|0.38
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.25
|Поульсен Юссуф
|2
|0.25
|Сков Роберт
|2
|0.25
|Меле Йоаким
|1
|0.13
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Бах Александр
|0
|0
|Дарами Мохаммед
|0
|0
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|4 (1)
|0.5
|Шпорар Андраж
|3
|0.38
|Випотник Жан
|2
|0.25
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.13
|Карничник Зан
|1
|0.13
|Янжа Эрик
|1
|0.13
|Ловрич Санди
|1
|0.13
|Брекало Давид
|1
|0.13
|Млакар Ян
|1
|0.13
|Стоянович Петар
|0
|0
|Зайц Миха
|0
|0
Карточки
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Брекало Давид
|2
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Элшник Тими
|1
|0
Результаты матчей
Дания
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Дания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Словения
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
8
Дания
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Словения
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
17
15
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
0
0%
3
20%
1-15
4
24%
4
27%
16-30
6
35%
1
7%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0
Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0
Словения
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2
Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2
Результаты матчей
Дания
Словения
Точный счет
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Дания
Словения
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
35
35
17
26
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Махмутович Энес
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дания - Словения
Исход игры
Дания
85.7% (66)
Ничья
10.4% (8)
Словения
3.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (46)
Меньше
37.84% (28)
Обе команды забьют
Да
67.57% (50)
Нет
32.43% (24)
Популярный счёт
2:1 Дания
46.8% (36)
2:0 Дания
15.6% (12)
1:0 Дания
13% (10)
3:1 Дания
6.5% (5)
1:1 Ничья
6.5% (5)
1:2 Словения
2.6% (2)
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