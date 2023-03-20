Тур: 1. Стадион: Астана-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Казахстан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1
Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2
Словения
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1
Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0
Группа H
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Группа H
|Команда
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|0 - 0
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Группа H
|Команда
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|В
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|Г
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- — Выход в финальную часть Евро-2024
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Казахстан - Словения
Исход игры
Казахстан
22.5% (9)
Ничья
30% (12)
Словения
47.5% (19)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (18)
Меньше
51.35% (19)
Обе команды забьют
Да
72.97% (27)
Нет
27.03% (10)
Популярный счёт
1:2 Словения
27.5% (11)
1:1 Ничья
22.5% (9)
2:1 Казахстан
17.5% (7)
0:1 Словения
15% (6)
1:0 Казахстан
5% (2)
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