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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Казахстан
FIFA #115
 
Позже
Словения
FIFA #62
Прогнозы 38
Казахстан 23.7% (9)
X 28.9% (11)
Словения 47.4% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Словения
4.24
3.60
4.25
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1
Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2
Словения
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1
Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Словения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 марта 2023, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 27.5% пользователей.
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    • Прогнозы 38
    Казахстан 23.7% (9)
    X 28.9% (11)
    Словения 47.4% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Казахстан
    Ничья
    Словения
    4.24
    3.60
    4.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Казахстан - Словения онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Казахстан - Словения

    Исход игры
    Казахстан
    22.5% (9)
    Ничья
    30% (12)
    Словения
    47.5% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (18)
    Меньше
    51.35% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (27)
    Нет
    27.03% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Словения
    27.5% (11)
    1:1 Ничья
    22.5% (9)
    2:1 Казахстан
    17.5% (7)
    0:1 Словения
    15% (6)
    1:0 Казахстан
    5% (2)
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    Казахстан
    Словения
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