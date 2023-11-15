Тур: 9. Стадион: National Stadium, Warszawa.
История личных встреч
Польша
Чехия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.33
Среднее время на гол
51
270
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
157
Бомбардиры внутри турнира
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|3 (1)
|0.43
|Свидерски Кароль
|2
|0.29
|Милик Аркадиуш
|1
|0.14
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.14
|Букса Адам
|1
|0.14
|Шиманьски Себастьян
|1
|0.14
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Скораш Михал
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|3
|0.5
|Крейчи Ладислав II
|2
|0.33
|Соучек Томаш
|1 (1)
|0.17
|Кухта Ян
|1
|0.17
|Чванчара Томаш
|1
|0.17
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Юречка Вацлав
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
|Гложек Адам
|0
|0
|Хитил Моймир
|0
|0
|Журасек Давид
|0
|0
Карточки
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хитил Моймир
|2
|1
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|Провод Лукас
|2
|0
|Брабец Якуб
|1
|0
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|Шевчик Петр
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Лингр Ондржей
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Польша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Польша
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Чехия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
5
Польша
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Чехия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
22%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0
Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0
Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1
Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0
Результаты матчей
Польша
Чехия
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Польша
Чехия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
24
Группа E
Группа E
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогнозы на матч Польша - Чехия
Исход игры
Польша
57.4% (35)
Ничья
29.5% (18)
Чехия
13.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
56.67% (34)
Меньше
43.33% (26)
Обе команды забьют
Да
80% (48)
Нет
20% (12)
Популярный счёт
2:1 Польша
42.6% (26)
1:1 Ничья
23% (14)
1:0 Польша
11.5% (7)
1:2 Чехия
9.8% (6)
0:0 Ничья
6.6% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!