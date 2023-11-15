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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Польша
FIFA #31
 
Позже
Чехия
FIFA #41
Прогнозы 61
Польша 57.4% (35)
X 29.5% (18)
Чехия 13.1% (8)
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Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Чехия
3.10
3.25
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3.20
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История личных встреч

Польша
Чехия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Е2ОМ
3:1
ТМС
0:1
ТМС
3:1
Е2
1:0
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
2:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.33

Среднее время на гол

51
270

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.86
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
157

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 (1) 0.43
Свидерски Кароль 2 0.29
Милик Аркадиуш 1 0.14
Шиманьски Дамиан 1 0.14
Букса Адам 1 0.14
Шиманьски Себастьян 1 0.14
Зелиньски Пётр 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Скораш Михал 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 3 0.5
Крейчи Ладислав II 2 0.33
Соучек Томаш 1 (1) 0.17
Кухта Ян 1 0.17
Чванчара Томаш 1 0.17
Цоуфал Владимир 0 0
Юречка Вацлав 0 0
Крал Алекс 0 0
Гложек Адам 0 0
Хитил Моймир 0 0
Журасек Давид 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Вшолек Павел 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Линетти Кароль 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Беднарек Ян 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Слиш Бартош 1 0
Каминьски Якуб 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хитил Моймир 2 1
Цоуфал Владимир 2 0
Провод Лукас 2 0
Брабец Якуб 1 0
Масопуст Лукаш 1 0
Шевчик Петр 1 0
Черны Вацлав 1 0
Лингр Ондржей 1 0
Соучек Томаш 1 0

Результаты матчей

Польша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Польша
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Чехия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
5
Польша
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Чехия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
22%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0
Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0
Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1
Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0

Результаты матчей

Польша
Чехия

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Польша
Чехия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Чехия
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3.
Польша
 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
4.
Молдова
 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Фарерские острова
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Чехия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Польша
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Молдова
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Фарерские острова
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
2.
Чехия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Молдова
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Польша
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
5.
Фарерские острова
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 61
    Польша 57.4% (35)
    X 29.5% (18)
    Чехия 13.1% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Чехия
    3.10
    3.25
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    Прогнозы на матч Польша - Чехия

    Исход игры
    Польша
    57.4% (35)
    Ничья
    29.5% (18)
    Чехия
    13.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.67% (34)
    Меньше
    43.33% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (48)
    Нет
    20% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Польша
    42.6% (26)
    1:1 Ничья
    23% (14)
    1:0 Польша
    11.5% (7)
    1:2 Чехия
    9.8% (6)
    0:0 Ничья
    6.6% (4)
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