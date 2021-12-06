Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Ботошани

93' Плохо сыграл Скречу Владимир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Тактическая замена. Richard Sila уходит с поля и его заменяет Роман Михай

87' Онгенда Эрвин из команды Ботошани направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

84' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

84' Игрок Richard Sila из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

83' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

83' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Jaja из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...

82' Цигэнашу Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Eduard Pap отбил мяч на угловой после удара Банку Никусор из штрафной площади.

81' Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Папа Энрико из команды Ботошани сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

78' Хороший удар издали нанес Папа Энрико , но отличный сейв сделал Давид Лазар. Угловой.

78' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Скречу Владимир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Онгенда Эрвин из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Фили Реалдо нанес удар, мяч был парирован, но Давид Лазар не удержал его в руках.

72' Плохо сыграл Крецу Александру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Jaja из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...

71' Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Тактическая замена. Эрве Каж уходит с поля и его заменяет Jaja

70' Дава Джойским получил желтую карточку от судьи

70' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

68' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

68' Удар от ворот произведет Ботошани

66' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Банку Никусор получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Богдан Раковитан ошибается в защите.

64' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Пап Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Иван Андрей пробил со штрафного прямо в стенку

62' Эджума Малком выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Папа Энрико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Richard Sila из команды Ботошани в офсайде

59' Фили Реалдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Плохо сыграл Richard Sila - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

59' Рефери не любит споров - именно за это Marius Croitoru сейчас получил желтую

58' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Г О О О О Л - Густаво Важенин забивает с левой ноги!

56' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Кольич Элвир получает желтую карточку за неспортивное поведение

55' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

53' Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Нистор Дан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

52' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновится спорным мячом

50' Пап Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Голкипер мог бы сыграть и получше

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Онгенда Эрвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Онгенда Эрвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.