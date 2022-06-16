0'
1:0
7' ГолАйртон Лукас
13' Желтая карточкаАндре Филипе
29' Желтая карточкаВитиньо Виктор
64' Желтая карточкаРейжерс Камило
2:0
79' ГолГабриэл Барбоза
90'+6
Ход матча
7'
1:0
13'
29'
64'
79'
30
Кастро
Пабло
23
Луис
Давид
35
Joao
Gomes
27
Энрике
Бруно
3
Marllon
6
Uendel
7
Andre1
100
Гава
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 MarllonЗащитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
-
7 Andre1Полузащитник
- Полузащитник
-
100 Гава РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гедес ДаниэлЗащитник
-
14 JoaquimЗащитник
-
21 Кафу ЖонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Jenison
-
-
19 Elton V
-
22 Ewerthon VI
-
15 Marcao VI
-
Главный тренер: Luiz Fernando Iubel
История личных встреч
Фламенго
Куяба
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|3
|0.25
|Перейра Андреас
|2
|0.17
|Виллиан Арао
|2
|0.17
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.08
|Энрике Бруно
|1
|0.08
|Айртон Лукас
|1
|0.08
|Исла Маурисио
|1
|0.08
|Рибейро Эвертон
|1
|0.08
|Педро Гильерме
|1
|0.08
|Лазаро
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Marinho II
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андре Филипе
|2 (1)
|0.17
|Uendel
|1
|0.08
|Ewerthon VI
|1
|0.08
|Rodriguinho I
|1
|0.08
|Валдивия Вандерсон
|1
|0.08
|Jenison
|1
|0.08
|Alesson Batista
|1
|0.08
|Elton V
|1 (1)
|0.08
|Felipe Marques
|0
|0
|Marquinhos2
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|4
|0
|Кастро Пабло
|3
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Marinho II
|3
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Joao Gomes
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Lucas2
|4
|1
|Alesson Batista
|3
|0
|Валдивия Вандерсон
|1
|1
|Гава Рафаэл
|1
|1
|Андре Филипе
|2
|0
|Marllon
|2
|0
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Ewerthon VI
|2
|0
|Ривас Кристиан
|2
|0
|Кафу Жонатан
|0
|1
|Рейжерс Камило
|1
|0
|Heidemann Joao Carlos
|1
|0
|Гедес Даниэл
|1
|0
|Elton V
|1
|0
|Felipe Marques
|1
|0
|Andre1
|1
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
4
40%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
15%
2
14%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
23%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2
Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1
Куяба
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0 Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|6
|4
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Коринтианс
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|5
|6
|1
|16 - 11
|21
|4.
|Сан-Паулу
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|5.
|Атлетико Минейро
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|3
|4
|12 - 13
|18
|7.
|Сантос
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|8.
|Ред Булл Брагантино
|12
|4
|5
|3
|16 - 13
|17
|9.
|Фламенго
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|10.
|Коритиба Парана
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|11.
|Флуминенсе
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|12.
|Сеара
|12
|3
|6
|3
|13 - 13
|15
|13.
|Америка Минейро
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|14.
|Аваи
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Гойяс
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|18.
|Куяба
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|19.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Форталеза
|11
|1
|4
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Коритиба Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|4.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Коринтианс
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|6.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|7.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|11.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Флуминенсе
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Гойяс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|16.
|Куяба
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|17.
|Жувентуде
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|19.
|Форталеза
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Атлетико Минейро
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Гойяс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Ред Булл Брагантино
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Сантос
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Куяба
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Фламенго
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|16.
|Сан-Паулу
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|17.
|Аваи
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|20.
|Коритиба Парана
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2