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Бразилия: Серия A

2022
Фламенго
2:0
Конец матча
Куяба
0'
1:0
7' Гол
Айртон Лукас
13' Желтая карточка
Андре Филипе
29' Желтая карточка
Витиньо Виктор
64' Желтая карточка
Рейжерс Камило
2:0
79' Гол
Габриэл Барбоза
90'+6
1
Алвес
Диего
34
Котулио
Матеус
30
Кастро
Пабло
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
18
Перейра
Андреас
35
Joao
Gomes
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
7
Рибейро
Эвертон
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
3
Marllon
4
Paulo
III
6
Uendel
7
Andre1
5
Рейжерс
Камило
100
Гава
Рафаэл
10
Rodriguinho
I
11
Felipe
Marques
9
Андре
Филипе
Фламенго
4-3-3
Куяба
4-4-2

История личных встреч

Фламенго
Куяба

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
0:0
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 3 0.25
Перейра Андреас 2 0.17
Виллиан Арао 2 0.17
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.08
Энрике Бруно 1 0.08
Айртон Лукас 1 0.08
Исла Маурисио 1 0.08
Рибейро Эвертон 1 0.08
Педро Гильерме 1 0.08
Лазаро 0 0
Котулио Матеус 0 0
Marinho II 0 0
Joao Gomes 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андре Филипе 2 (1) 0.17
Uendel 1 0.08
Ewerthon VI 1 0.08
Rodriguinho I 1 0.08
Валдивия Вандерсон 1 0.08
Jenison 1 0.08
Alesson Batista 1 0.08
Elton V 1 (1) 0.08
Felipe Marques 0 0
Marquinhos2 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 4 0
Кастро Пабло 3 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Marinho II 3 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Joao Gomes 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Тьяго Маия 1 0
Hugo Nogueira 1 0
Айртон Лукас 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Lucas2 4 1
Alesson Batista 3 0
Валдивия Вандерсон 1 1
Гава Рафаэл 1 1
Андре Филипе 2 0
Marllon 2 0
Эмпереур Алан 2 0
Ewerthon VI 2 0
Ривас Кристиан 2 0
Кафу Жонатан 0 1
Рейжерс Камило 1 0
Heidemann Joao Carlos 1 0
Гедес Даниэл 1 0
Elton V 1 0
Felipe Marques 1 0
Andre1 1 0
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
4
40%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
15%
2
14%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
23%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2
Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1
Куяба
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0 Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 6 4 1 19 - 5 22
2. Коринтианс 12 6 4 2 16 - 10 22
3. Интернасьонал Порту Алегре 12 5 6 1 16 - 11 21
4. Сан-Паулу 11 4 6 1 17 - 12 18
5. Атлетико Минейро 12 4 6 2 17 - 14 18
6. Атлетико Паранаэнсе 12 5 3 4 12 - 13 18
7. Сантос 12 4 5 3 16 - 11 17
8. Ред Булл Брагантино 12 4 5 3 16 - 13 17
9. Фламенго 12 4 3 5 13 - 13 15
10. Коритиба Парана 12 4 3 5 16 - 18 15
11. Флуминенсе 12 4 3 5 13 - 14 15
12. Сеара 12 3 6 3 13 - 13 15
13. Америка Минейро 12 4 3 5 11 - 13 15
14. Аваи 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Гойяс 12 3 5 4 13 - 16 14
16. Атлетико Гойяненсе 11 3 4 4 10 - 13 13
17. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 12 - 16 12
18. Куяба 12 3 3 6 9 - 15 12
19. Жувентуде 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Форталеза 11 1 4 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Коритиба Парана 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Палмейрас Сан-Паулу 6 3 2 1 12 - 4 11
4. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
6. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
7. Атлетико Минейро 6 3 2 1 10 - 6 11
8. Атлетико Паранаэнсе 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
10. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
11. Фламенго 6 3 1 2 7 - 4 10
12. Интернасьонал Порту Алегре 5 2 3 0 8 - 5 9
13. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
14. Флуминенсе 6 2 1 3 8 - 9 7
15. Гойяс 6 1 4 1 7 - 7 7
16. Куяба 6 1 3 2 4 - 5 6
17. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Ботафого Рибейрао 5 1 1 3 6 - 8 4
19. Форталеза 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 7 3 3 1 9 - 6 12
2. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Палмейрас Сан-Паулу 5 3 2 0 7 - 1 11
4. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Флуминенсе 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
7. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
8. Гойяс 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Атлетико Паранаэнсе 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Сантос 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Куяба 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Фламенго 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 8 5
16. Сан-Паулу 6 0 5 1 6 - 8 5
17. Аваи 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Америка Минейро 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
20. Коритиба Парана 6 0 2 4 7 - 13 2
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Витиньо Виктор получил желтую карточку от судьи
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