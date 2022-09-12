Стадион: Тумба
0'
1:0
43' ГолКуртич Ясмин
45' Желтая карточкаМанусос Йоргос
45' Желтая карточкаКуртич Ясмин
90' Желтая карточкаСоареш Филипе
90' Желтая карточкаДавид Симон
90' Красная карточкаБоакье Ричмонд
90'+16
Ход матча
43'
1:0
45'
45'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
61 Владение мячом, % 39
20
Виейринья
26
Данташ
Тьягу
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
17
Горанов
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бабис ПарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
История личных встреч
ПАОК
Ламия
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|2 (1)
|0.5
|Нарей Халед
|1
|0.25
|Брэндон Льямас
|1
|0.25
|Живкович Андрия
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Кристофер
|1
|0.25
|Давид Симон
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Эль-Каддури Омар
|0
|1
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Манусос Йоргос
|1
|0
|Бехарано Данни
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|Давид Симон
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Нуньес Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1
ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0
Ламия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0
Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Атромитос
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Арис Салоники
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|АЕК
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|8.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|ОФИ
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|13.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Ионикос
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Астерас
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|Волос
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|ПАОК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|13.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|ПАС Янина
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|АЕК
|Пинеда Орбелин
|3
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|2 (1)
|АЕК
|Араужо Серхио
|2 (1)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|2 (1)
|Арис Салоники
|Дукуре Шейк III
|3
|Астерас
|Костаньо Хосе
|3
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 1
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 1
|Атромитос
|Кивракидис Кириакос
|1 1