Греция: Суперлига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Athanasios Diakos
22' Желтая карточкаМихаилидис Яннис
0:1
37' ГолЛео Родригес
38' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
43' Желтая карточкаCristopher Nunez
0:2
52' ГолМихаилидис Яннис
89' Желтая карточкаПасхалакис Александрос
Ход матча
22'
37'
0:1
38'
43'
52'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
52 Владение мячом, % 48
55
Лукао
II
23
Састре
Хуан
22
Шваб
Штефан
11
Лео
Родригес
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
-
27 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео РодригесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Ламия
ПАОК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манусос Йоргос
|4 (2)
|0.15
|Арабули Бачана
|4 (1)
|0.15
|Тайрон Густаво
|1
|0.04
|Романич Лазар
|1
|0.04
|Cristopher Nunez
|1
|0.04
|Элефтериадис Христос
|1
|0.04
|Бангура Альхассан
|1
|0.04
|Караманос Тасос
|1
|0.04
|Бехарано Данни
|1
|0.04
|Големич Владимир
|1
|0.04
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.04
|Сарамантас Гиоргос
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|15 (9)
|0.58
|Акпом Чуба
|5
|0.19
|Свидерски Кароль
|4
|0.15
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.12
|Мург Томас
|3
|0.12
|Живкович Андрия
|2
|0.08
|Шваб Штефан
|2 (2)
|0.08
|Састре Хуан
|2
|0.08
|Ингасон Сверрир
|2
|0.08
|Лео Родригес
|2
|0.08
|Михаилидис Яннис
|2
|0.08
|Бисесвар Диего
|1
|0.04
|Сидклей Феррейра
|1
|0.04
|Митрицэ Александру
|1
|0.04
|Виейринья
|1 (1)
|0.04
|Креспо Хосе
|1
|0.04
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.04
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|7
|0
|Манусос Йоргос
|5
|0
|Провидакис Константинос
|5
|0
|Гентсоглу Савас
|4
|0
|Сарамантас Гиоргос
|4
|0
|Theofanis Tsandaris
|4
|0
|Cristopher Nunez
|4
|0
|Романич Лазар
|4
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Цукалос Николаос
|2
|0
|Тайрон Густаво
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Бангура Альхассан
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|6
|0
|Дуглас Гомес
|6
|0
|Михаилидис Яннис
|6
|0
|Креспо Хосе
|4
|0
|Шваб Штефан
|4
|0
|Куртич Ясмин
|4
|0
|Эль-Каддури Омар
|3
|0
|Акпом Чуба
|3
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Митрицэ Александру
|3
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Циггарас Теохарис
|0
|1
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Лео Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
25
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
2
17%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
1
8%
5
20%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
3
25%
5
20%
61-75
5
42%
6
24%
76-90
Пропущено
24
11
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
3
27%
16-30
7
29%
29%
3
27%
31-45
7
29%
29%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
21%
1
9%
76-90
Забито
5
23
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 16
1
20%
1
4%
1-15
2
40%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
40%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
0
0%
8
35%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
5
33%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
17
48
6 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 15
14 Не забивали 5
3
18%
3
6%
1-15
2
12%
7
15%
16-30
1
6%
10
21%
31-45
3
18%
6
13%
46-60
3
18%
8
17%
61-75
5
29%
29%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
39
26
20 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 11
17 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 16
3
8%
5
19%
1-15
7
18%
4
15%
16-30
10
26%
6
23%
31-45
9
23%
6
23%
46-60
3
8%
2
8%
61-75
7
18%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0
Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3
ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0
Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|26
|20
|5
|1
|47 - 14
|65
|2.
|ПАОК
|26
|16
|5
|5
|50 - 24
|53
|3.
|АЕК
|26
|14
|4
|8
|42 - 28
|46
|4.
|Арис Салоники
|26
|13
|6
|7
|28 - 21
|45
|5.
|Панатинаикос
|26
|13
|3
|10
|41 - 21
|42
|6.
|ПАС Янина
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|7.
|ОФИ
|26
|9
|10
|7
|33 - 32
|37
|8.
|Астерас
|26
|10
|5
|11
|27 - 29
|35
|9.
|Панетоликос
|26
|9
|5
|12
|27 - 39
|32
|10.
|Волос
|26
|8
|6
|12
|35 - 42
|30
|11.
|Ионикос
|26
|6
|8
|12
|26 - 34
|26
|12.
|Атромитос
|26
|6
|5
|15
|27 - 47
|23
|13.
|Ламия
|26
|4
|6
|16
|19 - 37
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|26
|2
|7
|17
|9 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|11
|2
|0
|24 - 5
|35
|2.
|Панатинаикос
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|АЕК
|13
|8
|1
|4
|23 - 12
|25
|5.
|Арис Салоники
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|6.
|ПАС Янина
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|7.
|Астерас
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|8.
|ОФИ
|13
|5
|5
|3
|20 - 19
|20
|9.
|Волос
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|10.
|Атромитос
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|11.
|Ионикос
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|12.
|Панетоликос
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|6
|6
|4 - 16
|9
|14.
|Ламия
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|ПАОК
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|3.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|Панетоликос
|13
|5
|2
|6
|16 - 24
|17
|6.
|ОФИ
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|7.
|ПАС Янина
|13
|4
|4
|5
|10 - 11
|16
|8.
|Астерас
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|9.
|Панатинаикос
|13
|4
|1
|8
|14 - 15
|13
|10.
|Волос
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|11.
|Ионикос
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|12.
|Ламия
|13
|2
|3
|8
|6 - 14
|9
|13.
|Атромитос
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|14.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|1
|11
|5 - 31
|4