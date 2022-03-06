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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ламия
0:2
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
22' Желтая карточка
Михаилидис Яннис
0:1
37' Гол
Лео Родригес
38' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
43' Желтая карточка
Cristopher Nunez
0:2
52' Гол
Михаилидис Яннис
89' Желтая карточка
Пасхалакис Александрос
90'+4
1
Гаравелис
Атанасиос
2
Провидакис
Константинос
55
Лукао
II
4
Адежо
Даниэл
3
Сарамантас
Гиоргос
16
Бехарано
Данни
7
Cristopher
Nunez
10
Тайрон
Густаво
20
Элефтериадис
Христос
9
Манусос
Йоргос
11
Караманос
Тасос
31
Пасхалакис
Александрос
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
22
Шваб
Штефан
50
Соареш
Филипе
11
Лео
Родригес
7
Эль-Каддури
Омар
10
Мург
Томас
29
Чолак
Антонио-Мирко
Ламия
4-5-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

История матчей

С
2:1
К
1:1
С
4:0
К
5:2
С
0:2
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
0:1
С
0:2
С
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манусос Йоргос 4 (2) 0.15
Арабули Бачана 4 (1) 0.15
Тайрон Густаво 1 0.04
Романич Лазар 1 0.04
Cristopher Nunez 1 0.04
Элефтериадис Христос 1 0.04
Бангура Альхассан 1 0.04
Караманос Тасос 1 0.04
Бехарано Данни 1 0.04
Големич Владимир 1 0.04
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.04
Сарамантас Гиоргос 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 15 (9) 0.58
Акпом Чуба 5 0.19
Свидерски Кароль 4 0.15
Дуглас Гомес 3 (1) 0.12
Мург Томас 3 0.12
Живкович Андрия 2 0.08
Шваб Штефан 2 (2) 0.08
Састре Хуан 2 0.08
Ингасон Сверрир 2 0.08
Лео Родригес 2 0.08
Михаилидис Яннис 2 0.08
Бисесвар Диего 1 0.04
Сидклей Феррейра 1 0.04
Митрицэ Александру 1 0.04
Виейринья 1 (1) 0.04
Креспо Хосе 1 0.04
Лиратцис Элефтериос 1 0.04
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 7 0
Манусос Йоргос 5 0
Провидакис Константинос 5 0
Гентсоглу Савас 4 0
Сарамантас Гиоргос 4 0
Theofanis Tsandaris 4 0
Cristopher Nunez 4 0
Романич Лазар 4 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Цукалос Николаос 2 0
Тайрон Густаво 2 0
Големич Владимир 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Веллиос Апостолос 1 0
Шаранов Боян 1 0
Бангура Альхассан 1 0
Караманос Тасос 1 0
Арабули Бачана 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 6 0
Дуглас Гомес 6 0
Михаилидис Яннис 6 0
Креспо Хосе 4 0
Шваб Штефан 4 0
Куртич Ясмин 4 0
Эль-Каддури Омар 3 0
Акпом Чуба 3 0
Эсити Андерсон 3 0
Митрицэ Александру 3 0
Мург Томас 2 0
Ингасон Сверрир 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Соареш Филипе 2 0
Циггарас Теохарис 0 1
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Виейринья 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Алвес Родриго 1 0
Лео Родригес 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
25
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
2
17%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
1
8%
5
20%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
3
25%
5
20%
61-75
5
42%
6
24%
76-90

Пропущено

24
11
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
3
27%
16-30
7
29%
29%
3
27%
31-45
7
29%
29%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
21%
1
9%
76-90

Забито

5
23
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 16
1
20%
1
4%
1-15
2
40%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
40%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
0
0%
8
35%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
5
33%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

17
48
6 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 15
14 Не забивали 5
3
18%
3
6%
1-15
2
12%
7
15%
16-30
1
6%
10
21%
31-45
3
18%
6
13%
46-60
3
18%
8
17%
61-75
5
29%
29%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

39
26
20 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 11
17 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 16
3
8%
5
19%
1-15
7
18%
4
15%
16-30
10
26%
6
23%
31-45
9
23%
6
23%
46-60
3
8%
2
8%
61-75
7
18%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0
Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3
ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0
Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 26 20 5 1 47 - 14 65
2. ПАОК 26 16 5 5 50 - 24 53
3. АЕК 26 14 4 8 42 - 28 46
4. Арис Салоники 26 13 6 7 28 - 21 45
5. Панатинаикос 26 13 3 10 41 - 21 42
6. ПАС Янина 26 11 7 8 28 - 24 40
7. ОФИ 26 9 10 7 33 - 32 37
8. Астерас 26 10 5 11 27 - 29 35
9. Панетоликос 26 9 5 12 27 - 39 32
10. Волос 26 8 6 12 35 - 42 30
11. Ионикос 26 6 8 12 26 - 34 26
12. Атромитос 26 6 5 15 27 - 47 23
13. Ламия 26 4 6 16 19 - 37 18
14. Аполлон Смирнис 26 2 7 17 9 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 11 2 0 24 - 5 35
2. Панатинаикос 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 13 8 3 2 25 - 13 27
4. АЕК 13 8 1 4 23 - 12 25
5. Арис Салоники 13 7 4 2 15 - 10 25
6. ПАС Янина 13 7 3 3 18 - 13 24
7. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
8. ОФИ 13 5 5 3 20 - 19 20
9. Волос 13 5 2 6 15 - 18 17
10. Атромитос 13 5 2 6 18 - 20 17
11. Ионикос 13 4 4 5 14 - 14 16
12. Панетоликос 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Аполлон Смирнис 13 1 6 6 4 - 16 9
14. Ламия 13 2 3 8 13 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 9 3 1 23 - 9 30
2. ПАОК 13 8 2 3 25 - 11 26
3. АЕК 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. Панетоликос 13 5 2 6 16 - 24 17
6. ОФИ 13 4 5 4 13 - 13 17
7. ПАС Янина 13 4 4 5 10 - 11 16
8. Астерас 13 3 4 6 11 - 17 13
9. Панатинаикос 13 4 1 8 14 - 15 13
10. Волос 13 3 4 6 20 - 24 13
11. Ионикос 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 13 2 3 8 6 - 14 9
13. Атромитос 13 1 3 9 9 - 27 6
14. Аполлон Смирнис 13 1 1 11 5 - 31 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Cristopher Nunez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Эль-Каддури Омар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Лео Родригес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Яннис Михалидис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ламия 0:2 ПАОК онлайн

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