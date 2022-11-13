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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
ПАС Янина
0:4
Конец матча
Арис Салоники
0'
9' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
20' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
0:1
60' Пенальти
Фабиано Лейсманн
67' Желтая карточка
М'баката Салем
0:2
79' Гол
Н'Кулу Николя
0:3
81' Гол в свои ворота
Эррамуспе Родриго
90' Желтая карточка
Этебо Огенекаро
0:4
90' Гол
Пальма Луис
90'+5

Ход матча

9'
 
Фабиано Лейсманн
20'
Эррамуспе Родриго
 
46'
 
Одубаджо Мозес
Камашу Рафаэл
60'
0:1
Фабиано Лейсманн
64'
Kevin Rosero
Багалианис Петрос
 
67'
 
М'баката Салем
73'
 
Дабо Брайан
Гарсия Мануэль
79'
 
Грэй Андре
Жервиньо Куасси
79'
0:2
Н'Кулу Николя
(Дабо Брайан)
81'
0:3
Эррамуспе Родриго
87'
Manssour Fofana
Памлидис Георгиос
 
87'
Angelos Tsiris
Цимас Панайотис
 
90'
 
Этебо Огенекаро
90'
 
Сгурдос Рафаил
Этебо Огенекаро
90'
0:4
Пальма Луис
(Грэй Андре)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
99
Атанасиу
Василис
15
Эррамуспе
Родриго
4
Пантелакис
Эпаминондас
40
Багалианис
Петрос
2
Сория
Карлес
3
Пилиос
Ставрос
14
Памлидис
Георгиос
6
Бильбао
Икер
21
Цимас
Панайотис
7
Морейра
Ахмад
Мендес
91
Claudiu
Cristian
Balan
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
3
Н'Кулу
Николя
43
Пеерсман
Марвин
13
Этебо
Огенекаро
10
Матео
Гарсия
64
Камашу
Рафаэл
19
Гарсия
Мануэль
II
17
Пальма
Луис
27
Жервиньо
Куасси
ПАС Янина
3-4-2-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Арис Салоники

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
0:5
С
0:0
С
2:2
С
1:0
С
1:0
К
1:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.43

Среднее время на гол

77
63

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.57

Среднее время на гол

120
157

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

0.93
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

96
90

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 5 (2) 0.38
Claudiu Cristian Balan 3 0.23
Kevin Rosero 2 0.15
Пантелакис Эпаминондас 1 0.08
Manssour Fofana 1 0.08
Сория Карлес 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 6 0.46
Грэй Андре 5 0.38
Мансини Даниэль 3 0.23
Фабиано Лейсманн 2 (1) 0.15
Жервиньо Куасси 1 0.08
Н'Кулу Николя 1 0.08
М'баката Салем 1 0.08
Гарсия Мануэль II 0 0
Пеерсман Марвин 0 0
Дабо Брайан 0 0
Одубаджо Мозес 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 4 0
Сория Карлес 3 0
Эррамуспе Родриго 2 0
Пантелакис Эпаминондас 2 0
Морейра Ахмад Мендес 2 0
Цимас Панайотис 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Памлидис Георгиос 1 0
Бильбао Икер 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 5 0
Дабо Брайан 3 1
Итурбе Хуан 3 0
Дукуре Шейк III 3 0
Матео Гарсия 1 1
Шейх Пап 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Этебо Огенекаро 2 0
Пальма Луис 0 1
Брабец Якуб 1 0
Одубаджо Мозес 1 0
Хулиан Диас 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мазику Брэдли 1 0
М'баката Салем 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Арис Салоники
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
1
ПАС Янина
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Арис Салоники
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

2
13
ПАС Янина
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Арис Салоники
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

7
14

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Пропущено

12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
33%
3
43%
76-90

Забито

4
13
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
2
50%
3
23%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
13%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
4
27%
2
40%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

13
19
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
5
38%
5
26%
76-90

Пропущено

27
12
9 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
3
11%
2
17%
1-15
2
7%
3
25%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
8
30%
30%
2
17%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
6
22%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2
АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0

Результаты матчей

ПАС Янина
Арис Салоники

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 13 12 1 0 24 - 4 37
2. АЕК 12 9 1 2 23 - 5 28
3. Волос 12 7 3 2 21 - 16 24
4. Олимпиакос 12 7 3 2 18 - 8 24
5. ПАОК 12 6 4 2 16 - 10 22
6. Арис Салоники 13 6 3 4 20 - 11 21
7. Панетоликос 2:1 13 4 4 5 15 - 15 16
8. Атромитос 13 4 3 6 14 - 15 15
9. Астерас 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 1:2 13 1 6 6 6 - 19 9
11. ПАС Янина 13 2 3 8 12 - 28 9
12. Левадиакос 12 1 4 7 6 - 15 7
13. Ионикос 12 1 4 7 10 - 23 7
14. ОФИ 12 1 4 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 8 7 1 0 12 - 2 22
2. АЕК 6 5 0 1 12 - 2 15
3. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
4. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Волос 7 4 1 2 12 - 11 13
6. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
7. Атромитос 7 3 3 1 8 - 5 12
8. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 13 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 1:2 6 1 2 3 4 - 9 5
11. Левадиакос 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 2:1 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Ионикос 6 0 4 2 5 - 11 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Панетоликос 2:1 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Олимпиакос 6 3 2 1 7 - 4 11
6. ПАОК 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Арис Салоники 6 2 1 3 7 - 6 7
8. ОФИ 6 1 2 3 5 - 11 5
9. Астерас 7 0 4 3 7 - 11 4
10. Ламия 1:2 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 6 1 0 5 6 - 10 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 7 0 1 6 4 - 15 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 6 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Атромитос Эрлингмарк Огюст 1 4
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      20'
      Эррамуспе Родриго получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Фабиано Лейсманн получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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