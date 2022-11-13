Тур: 13. Стадион: Зоссимадес.
0:4
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
20' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
0:1
60' ПенальтиФабиано Лейсманн
67' Желтая карточкаМ'баката Салем
0:2
79' ГолН'Кулу Николя
0:3
81' Гол в свои воротаЭррамуспе Родриго
90' Желтая карточкаЭтебо Огенекаро
0:4
90' ГолПальма Луис
90'+5
Ход матча
60'
0:1
67'
79'
0:2
81'
90'
90'
0:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
23
Хулиан
Диас
10
Матео
Гарсия
17
Пальма
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
11 Kevin Rosero
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пардью Алан
История личных встреч
ПАС Янина
Арис Салоники
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.43
Среднее время на гол
77
63
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.57
Среднее время на гол
120
157
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
0.93
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
96
90
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|5 (2)
|0.38
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0.23
|Kevin Rosero
|2
|0.15
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.08
|Manssour Fofana
|1
|0.08
|Сория Карлес
|0
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пальма Луис
|6
|0.46
|Грэй Андре
|5
|0.38
|Мансини Даниэль
|3
|0.23
|Фабиано Лейсманн
|2 (1)
|0.15
|Жервиньо Куасси
|1
|0.08
|Н'Кулу Николя
|1
|0.08
|М'баката Салем
|1
|0.08
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Дабо Брайан
|0
|0
|Одубаджо Мозес
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|4
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Эррамуспе Родриго
|2
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0
|Цимас Панайотис
|2
|0
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиано Лейсманн
|5
|0
|Дабо Брайан
|3
|1
|Итурбе Хуан
|3
|0
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Матео Гарсия
|1
|1
|Шейх Пап
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Этебо Огенекаро
|2
|0
|Пальма Луис
|0
|1
|Брабец Якуб
|1
|0
|Одубаджо Мозес
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|М'баката Салем
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Арис Салоники
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
1
ПАС Янина
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Арис Салоники
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
2
13
ПАС Янина
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Арис Салоники
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
7
14
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Пропущено
12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
33%
3
43%
76-90
Забито
4
13
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
2
50%
3
23%
76-90
Пропущено
15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
13%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
4
27%
2
40%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
13
19
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
5
38%
5
26%
76-90
Пропущено
27
12
9 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
3
11%
2
17%
1-15
2
7%
3
25%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
8
30%
30%
2
17%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
6
22%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2
АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0
Результаты матчей
ПАС Янина
Арис Салоники
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
33
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
49
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|13
|12
|1
|0
|24 - 4
|37
|2.
|АЕК
|12
|9
|1
|2
|23 - 5
|28
|3.
|Волос
|12
|7
|3
|2
|21 - 16
|24
|4.
|Олимпиакос
|12
|7
|3
|2
|18 - 8
|24
|5.
|ПАОК
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|6.
|Арис Салоники
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|7.
|Панетоликос
|2:1
|13
|4
|4
|5
|15 - 15
|16
|8.
|Атромитос
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|9.
|Астерас
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Ламия
|1:2
|13
|1
|6
|6
|6 - 19
|9
|11.
|ПАС Янина
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|12.
|Левадиакос
|12
|1
|4
|7
|6 - 15
|7
|13.
|Ионикос
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|14.
|ОФИ
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|8
|7
|1
|0
|12 - 2
|22
|2.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|3.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|6.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|7.
|Атромитос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|9.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Ламия
|1:2
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Левадиакос
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|Панетоликос
|2:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Ионикос
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|14.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Панетоликос
|2:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|ПАОК
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Арис Салоники
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|9.
|Астерас
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|Ламия
|1:2
|7
|0
|4
|3
|2 - 10
|4
|11.
|Атромитос
|6
|1
|0
|5
|6 - 10
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|14.
|ПАС Янина
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|6 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|Атромитос
|Эрлингмарк Огюст
|1 4